Οι ΗΠΑ στέλνουν το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο στη Μέση Ανατολή

Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στέλνουν το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο στη Μέση Ανατολή για να ενισχύσει ένα ακόμη που βρίσκεται ήδη εκεί, σύμφωνα με με το AP News που επικαλείται πηγή με γνώση των σχεδίων της αμερικανικής κυβέρνησης.

Η προγραμματισμένη ανάπτυξη του USS Gerald R. Ford στη Μέση Ανατολή έρχεται λίγες ημέρες αφότου ο Τραμπ υπαινίχθηκε ότι ένας ακόμη γύρος συνομιλιών με τους Ιρανούς ήταν επικείμενος.

Οι διαπραγματεύσεις αυτές δεν πραγματοποιήθηκαν, καθώς ένας από τους κορυφαίους αξιωματούχους εθνικής ασφάλειας της Τεχεράνης επισκέφθηκε αυτή την εβδομάδα το Ομάν και το Κατάρ και αντάλλαξε μηνύματα με Αμερικανούς διαμεσολαβητές.

Ήδη, αραβικές χώρες του Κόλπου έχουν προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε επίθεση θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα περιφερειακή σύγκρουση, σε μια Μέση Ανατολή που εξακολουθεί να δοκιμάζεται από τον πόλεμο Ισραήλ - Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Την ίδια στιγμή, στο Ιράν ξεκινούν οι τελετές μνήμης 40 ημερών για τις χιλιάδες θύματα της αιματηρής καταστολής των πανεθνικών διαδηλώσεων τον περασμένο μήνα, αυξάνοντας την εσωτερική πίεση που αντιμετωπίζει η υπό καθεστώς κυρώσεων Ισλαμική Δημοκρατία.

Η ανάπτυξη του εν λόγω αεροπλανοφόρου, που αναφέρθηκε αρχικά από τους New York Times, θα φέρει δύο αεροπλανοφόρα και τα συνοδευτικά πολεμικά τους πλοία στην περιοχή. Ήδη, το USS Abraham Lincoln και τα συνοδευτικά αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων βρίσκονται στην Αραβική Θάλασσα.

Το πρόσωπο που μίλησε στο Associated Press για την ανάπτυξη το έκανε υπό τον όρο της ανωνυμίας, προκειμένου να συζητήσει στρατιωτικές κινήσεις.

Ο Τραμπ είχε στείλει το USS Gerald R. Ford από τη Μεσόγειο Θάλασσα στην Καραϊβική τον περασμένο Οκτώβριο, καθώς η κυβέρνηση ενίσχυε τη στρατιωτική της παρουσία ενόψει της αιφνιδιαστικής επιχείρησης τον περασμένο μήνα που οδήγησε στη σύλληψη του τότε προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Την Πέμπτη, ο Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι η αποτυχία επίτευξης συμφωνίας με την κυβέρνησή του θα ήταν «πολύ τραυματική». Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν έμμεσες συνομιλίες στο Ομάν την περασμένη εβδομάδα.

«Υποθέτω μέσα στον επόμενο μήνα, κάπου εκεί», δήλωσε ο Τραμπ απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα. «Θα πρέπει να συμβεί γρήγορα. Πρέπει να συμφωνήσουν πολύ γρήγορα».

Το USS Ford απέπλευσε για αποστολή στα τέλη Ιουνίου 2025, πράγμα που σημαίνει ότι σε δύο εβδομάδες το πλήρωμα θα έχει συμπληρώσει οκτώ μήνες ανάπτυξης. Αν και δεν είναι σαφές πόσο θα παραμείνει το πλοίο στη Μέση Ανατολή, η κίνηση αυτή προμηνύει μια ασυνήθιστα μακρά αποστολή για το πλήρωμα.

Με πληροφορίες από AP News