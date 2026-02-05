«Οι ΗΠΑ πρέπει να είναι προσεκτικές στην προμήθεια όπλων προς την Ταϊβάν», προειδοποιεί ο Σι τον Τραμπ

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ χαρακτήρισε την Ταϊβάν «το πιο σημαντικό ζήτημα» στις σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο Σι ζήτησε από τον Τραμπ να είναι «προσεκτικός» στην προμήθεια όπλων προς το νησί, τονίζοντας παράλληλα ότι δίνει «μεγάλη σημασία» στις σχέσεις με την Ουάσιγκτον και ελπίζει ότι οι δύο πλευρές θα βρουν τρόπους να επιλύσουν τις διαφορές τους.

Ο Τραμπ περιέγραψε την κλήση της Τετάρτης ως «εξαιρετική» και «μακρά και αναλυτική». Η επικοινωνία αυτή ακολούθησε μια σειρά επισκέψεων δυτικών ηγετών στην Κίνα τους τελευταίους μήνες, μεταξύ αυτών και του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, με στόχο την επαναφορά των σχέσεων με τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Ο ίδιος ο Τραμπ αναμένεται να επισκεφθεί την Κίνα τον Απρίλιο, ένα ταξίδι που δήλωσε ότι ανυπομονεί να πραγματοποιήσει. Στην ίδια ανακοίνωση, ο Τραμπ ανέφερε ότι η Κίνα εξετάζει την αγορά 20 εκατομμυρίων τόνων σόγιας από τις ΗΠΑ, αυξημένων από τα 12 εκατομμύρια τόνους που ισχύουν σήμερα.

«Η σχέση με την Κίνα, καθώς και η προσωπική μου σχέση με τον πρόεδρο Σι είναι εξαιρετική, και οι δύο καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι να παραμείνει έτσι», έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος. Εκτός από την Ταϊβάν και τη σόγια, ο Τραμπ και ο Σι συζήτησαν τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, την τρέχουσα κατάσταση στο Ιράν, καθώς και την αγορά πετρελαίου και φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ. Σχετικά με την Ταϊβάν, ο Σι τόνισε ότι το αυτόνομο νησί αποτελεί «έδαφος της Κίνας» και ότι το Πεκίνο «πρέπει να προστατεύσει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα» της. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να χειρίζονται με προσοχή το ζήτημα της πώλησης όπλων στην Ταϊβάν», προειδοποίησε.

Η Κίνα έχει εδώ και καιρό δεσμευτεί να «επανενώσει» την Ταϊβάν και δεν έχει αποκλείσει τη χρήση βίας για να το πετύχει.

Οι ΗΠΑ έχουν επίσημες σχέσεις με το Πεκίνο και όχι με την Ταϊβάν, κι έτσι κινούνται προσεκτικά διπλωματικά εδώ και δεκαετίες. Ωστόσο, παραμένουν ισχυρός σύμμαχος του νησιού και ο μεγαλύτερος προμηθευτής όπλων του.

Τον Δεκέμβριο, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε μια μεγάλη πώληση όπλων στην Ταϊβάν αξίας περίπου 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που περιλάμβανε προηγμένα ρουκετοβόλα, αυτοκινούμενα πυροβόλα και διάφορους τύπους πυραύλων.

Το Πεκίνο είχε τότε δηλώσει ότι αυτή η «προσπάθεια υποστήριξης της ανεξαρτησίας της Ταϊβάν» θα «επιταχύνει την πορεία προς μια επικίνδυνη και βίαιη κατάσταση στο Στενό της Ταϊβάν». «Όπως οι ΗΠΑ έχουν τις ανησυχίες τους, έτσι και η Κίνα έχει τις δικές της», επισήμανε καταλήγοντας ο Σι στην τηλεφωνική τους επικοινωνία.

Με πληροφορίες από BBC