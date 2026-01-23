«Οι ΗΠΑ μας έδωσαν 15 λεπτά αλλιώς θα μας σκότωναν» λέει η Ροντρίγκες σε διαρροή

Βίντεο από κλειστή κυβερνητική σύσκεψη στη Βενεζουέλα, που διέρρευσε τις τελευταίες ημέρες, καταγράφει την υπηρεσιακή πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες να ισχυρίζεται ότι οι ΗΠΑ απείλησαν την ίδια και άλλα στελέχη της κυβέρνησης μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο

Στο βίντεο η Ροντρίγκες ακούγεται να λέει ότι η ίδια και κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης είχαν στη διάθεσή τους μόλις 15 λεπτά για να απαντήσουν σε απαιτήσεις της Ουάσινγκτον, διαφορετικά, όπως ισχυρίζεται, «θα μας σκότωναν».

Η δήλωση καταγράφηκε σε τηλεφωνική παρέμβασή της προς ομάδα φιλοκυβερνητικών influencers, επτά ημέρες μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

Στο ίδιο απόσπασμα αναφέρει ότι αρχικά οι αμερικανικές δυνάμεις τους ενημέρωσαν πως ο Μαδούρο και η σύζυγός του είχαν δολοφονηθεί και όχι συλληφθεί. Όπως λέει, η ίδια, ο αδελφός της και ο υπουργός Εσωτερικών Ντιοσντάδο Καμπέγιο απάντησαν ότι ήταν «έτοιμοι να μοιραστούν την ίδια τύχη».

Η βασική προτεραιότητα της Ροντρίγκες ήταν «η διατήρηση της πολιτικής εξουσίας»

Η Ροντρίγκες παραδέχεται επίσης ότι η βασική της προτεραιότητα μετά την επιχείρηση ήταν «η διατήρηση της πολιτικής εξουσίας», λέγοντας πως οι αποφάσεις της ελήφθησαν υπό καθεστώς «διαρκούς απειλής και εκβιασμού». Στην ίδια παρέμβαση απαριθμεί τρεις στόχους: Τη διατήρηση της εσωτερικής ειρήνης, την επιστροφή των «ομήρων», όπως αποκαλεί τον Μαδούρο και τη σύζυγό του, και τη διατήρηση του ελέγχου του κράτους.

Το βίντεο ήρθε στο φως μετά από δημοσίευμα της δημοσιογραφικής ομάδας La Hora de Venezuela και δείχνει πώς το καθεστώς προσπάθησε να επιβάλει ενιαία γραμμή επικοινωνίας μετά τη σύλληψη του Μαδούρο. Στη συνάντηση, ο τότε υπουργός Επικοινωνίας Φρέντι Νιάνες καλεί τους παριστάμενους να βάλουν τέλος σε «φήμες και ίντριγκες» εις βάρος της Ροντρίγκες, χαρακτηρίζοντάς την «τη μόνη εγγύηση» για την επιστροφή του Μαδούρο αλλά και για την ανασυγκρότηση του κυβερνητικού μπλοκ.

Η διαρροή έρχεται εν μέσω πληροφοριών ότι η Ροντρίγκες, ο Καμπέγιο και ο πρόεδρος της Βουλής Χόρχε Ροντρίγκες είχαν προχωρήσει σε επαφές με αμερικανικούς παράγοντες πριν από την επιχείρηση. Στο βίντεο αποτυπώνεται η ανησυχία των εναπομεινάντων στελεχών ότι θα χαρακτηριστούν «προδότες» και ότι το κυβερνών κίνημα κινδυνεύει με εσωτερική διάσπαση.

Η ίδια η Ροντρίγκες δεν έχει επαναλάβει δημόσια τον ισχυρισμό ότι υπήρξε απειλή για τη ζωή της. Αντίθετα, τις τελευταίες ημέρες μιλά για διαδικασία διαλόγου με τις ΗΠΑ, δηλώνοντας ότι η κυβέρνησή της επιδιώκει να αντιμετωπίσει τις διαφορές «μέσω της διπλωματίας». Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν αναφέρει ότι αναμένεται να επισκεφθεί σύντομα την Ουάσινγκτον.

Βενεζουέλα: Επιφυλακτικά αντιμετωπίζονται οι ισχυρισμοί της Ροντρίγκες

Αναλυτές στη Βενεζουέλα αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη τους ισχυρισμούς της. Η ιστορικός και πολιτική αναλύτρια Μαργαρίτα Λόπες Μάγια εκτιμά ότι δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί αν υπήρξε πραγματική απειλή, σημειώνοντας ότι η αφήγηση μπορεί να εξυπηρετεί την ανάγκη συσπείρωσης της βάσης. Όπως λέει, η απομάκρυνση του Μαδούρο δύσκολα θα μπορούσε να γίνει χωρίς εσωτερική συνεργασία.

Παρά τη σκληρή ρητορική στο εσωτερικό, το καθεστώς εμφανίζεται να συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις της κυβέρνησης Τραμπ.

Λίγες ημέρες μετά τη διαρροή, ο Νιάνες μετακινήθηκε στο υπουργείο Περιβάλλοντος, ενώ ο διάδοχός του δημιούργησε νέο λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με στόχο, όπως αναφέρεται, την «αντιμετώπιση ψευδών ειδήσεων για τη Βενεζουέλα». Για πολλούς επικριτές, η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει ότι, παρά την απομάκρυνση του Μαδούρο, ο τρόπος διακυβέρνησης παραμένει αμετάβλητος.

Με πληροφορίες από Guardian