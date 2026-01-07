Οι ΗΠΑ κατέλαβαν δεξαμενόπλοια σε Βόρειο Ατλαντικό και Καραϊβική

Οι ΗΠΑ ξεκίνησαν την Τετάρτη επιχείρηση κατάληψης δεξαμενόπλοιου που πλέον πλέει υπό ρωσική σημαία στον Ατλαντικό, έπειτα από καταδίωξη που, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, διήρκεσε εβδομάδες.

Όπως δήλωσε ο ένας εξ αυτών στο NBC News, το πλοίο έχει ήδη «ασφαλιστεί». Τον συντονισμό έχει το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, με υποστήριξη από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Το δεξαμενόπλοιο, που μέχρι πρόσφατα έφερε το όνομα Bella 1 και μετονομάστηκε σε Marinera, είχε τεθεί υπό παρακολούθηση από την αμερικανική ακτοφυλακή στα ανοικτά της Βενεζουέλας τον περασμένο μήνα. Η υπόθεση προστίθεται στα νέα σημεία τριβής μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας, σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση Τραμπ επιχειρεί να εντείνει τον έλεγχο σε πετρελαϊκές μεταφορές που θεωρεί ότι παρακάμπτουν κυρώσεις προς και από τη Βενεζουέλα.

Το Marinera φέρεται να ανήκει σε μια ομάδα δεξαμενόπλοιων που δραστηριοποιούνται στην ίδια περιοχή και, το τελευταίο διάστημα, εμφανίζονται να αλλάζουν νηολόγιο προς τη Ρωσία. Η Μόσχα, η οποία στήριζε την κυβέρνηση Μαδούρο, είχε καταγγείλει δημόσια ως «δυσανάλογη» την αμερικανική ενασχόληση με το συγκεκριμένο πλοίο.

Αμερικανοί αξιωματούχοι περιγράφουν το Bella 1 ως πλοίο που βρίσκεται σε λίστες κυρώσεων από τον Ιούνιο του 2024 και ως μέρος ενός «σκιώδους στόλου», ο οποίος, σύμφωνα με την αμερικανική εκδοχή, χρησιμοποιείται για την παράκαμψη περιορισμών. Στην ίδια γραμμή, υποστηρίζουν ότι το πλοίο ταξίδευε με «ψευδή σημαία» και ότι υπάρχει δικαστική εντολή κατάσχεσης.

Δεδομένα παρακολούθησης πλοίων έδειχναν το πρωί της Τρίτης 7 Ιανουαρίου το δεξαμενόπλοιο στον Βόρειο Ατλαντικό, ανοιχτά της δυτικής Σκωτίας. Η πορεία του παρακολουθήθηκε στενά, τροφοδοτώντας εικασίες για προσπάθειες αποφυγής ελέγχου, καθώς ναυτιλιακοί παρατηρητές κατέγραφαν τις κινήσεις του σχεδόν σε πραγματικό χρόνο.

Η ρωσική αντίδραση και το μήνυμα για τη «ναυσιπλοΐα»

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι παρακολουθεί «με ανησυχία» μια «ασυνήθιστη κατάσταση» γύρω από το Marinera, λέγοντας ότι πλοίο της αμερικανικής ακτοφυλακής το ακολουθούσε επί ημέρες, παρότι, όπως σημείωσε, βρισκόταν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τις αμερικανικές ακτές.

Η ρωσική πλευρά υποστηρίζει ότι το δεξαμενόπλοιο έπλεε σε διεθνή ύδατα, υπό ρωσική σημαία και σε συμμόρφωση με το διεθνές ναυτικό δίκαιο, κάνοντας παράλληλα λόγο για «υπερβολική» προσοχή από αμερικανικές και νατοϊκές δυνάμεις.

Την Τρίτη, ρωσικό κρατικό δίκτυο μετέδωσε βίντεο που παρουσίασε ως πλάνα από το κατάστρωμα του πλοίου. Στα πλάνα διακρίνεται χαμηλή ορατότητα λόγω ομίχλης και, σε απόσταση, η παρουσία αμερικανικού σκάφους. Στο ίδιο αφήγημα έγινε λόγος για «απόπειρα πειρατείας» στον Βόρειο Ατλαντικό και για αμερικανικά αναγνωριστικά αεροσκάφη που παρακολουθούσαν το δεξαμενόπλοιο.

Παράλληλα με την καταδίωξη στη θάλασσα, καταγράφηκαν μετακινήσεις αμερικανικών στρατιωτικών μέσων προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Στοιχεία πτήσεων έδειξαν αυξημένη δραστηριότητα μεταγωγικών C-17 από αμερικανικές βάσεις προς τη Βρετανία, ενώ αεροσκάφος ναυτικής περιπολίας P-8 πραγματοποίησε αποστολές από βρετανικό έδαφος τις προηγούμενες ημέρες.

Οι βρετανικές ένοπλες δυνάμεις δεν σχολίασαν εάν παρακολουθούν το δεξαμενόπλοιο ή τυχόν ρωσικά ναυτικά μέσα στην περιοχή, ούτε εάν υπήρξε συνεννόηση με τις ΗΠΑ ενόψει της επιχείρησης κατάληψης.

ΗΠΑ: Κατέλαβαν και δεύτερο δεξαμενόπλοιο στην Καραϊβική

Οι ΗΠΑ κατέλαβαν σε διεθνή ύδατα το δεξαμενόπλοιο «M/T Sophia», το οποίο βρίσκεται υπό καθεστώς κυρώσεων, και το συνοδεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το συγκεκριμένο πλοίο φέρεται έπλεε χωρίς σημαία και φέρεται να ανήκει στον «σκιώδη» στόλο που σχετίζεται με ρωσικά συμφέροντα. Το εν λόγω πλοίο είχε σπάσει τις αμερικανικές κυρώσεις γύρω από το εμπόριο καυσίμων.

Το δεύτερο αυτό πλοίο έπλεε στην Καραϊβική Θάλασσα, σύμφωνα με τη Νότια Διοίκηση των ΗΠΑ. «Το πλοίο, κατασχέθηκε σε επιχείρηση πριν από την αυγή», προσθέτει ο στρατός.

«Το απαγορευμένο πλοίο, M/T Sophia, επιχειρούσε σε διεθνή ύδατα και διεξήγαγε παράνομες δραστηριότητες στην Καραϊβική Θάλασσα», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο αμερικανικός στρατός. «Η Αμερικανική Ακτοφυλακή συνοδεύει το M/T Sophia στις ΗΠΑ για την τελική του διάθεση».

Με πληροφορίες από NBC News, CNN