Οι ΗΠΑ κατέλαβαν δεξαμενόπλοιο με πετρέλαιο στον Ινδικό Ωκεανό μετά από καταδίωξη

Αμερικανικές δυνάμεις κατέλαβαν δεξαμενόπλοιο που μετέφερε αργό πετρέλαιο, στον Ινδικό Ωκεανό, έπειτα από καταδίωξη που ξεκίνησε από την Καραϊβική.

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι το πλοίο είχε παρακάμψει τον αποκλεισμό που έχει ανακοινώσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για πλοία που βρίσκονται υπό κυρώσεις και πραγματοποιούν δρομολόγια από ή προς τη Βενεζουέλα.

Σε ενημέρωση που έκανε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ, εκπρόσωπος του Πενταγώνου ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις αναχαίτισαν το Aquila II και επιβιβάστηκαν σε αυτό χωρίς απρόοπτα. Αργότερα, επιβεβαίωσε ότι το πλοίο έχει τεθεί υπό αμερικανικό έλεγχο.

Σύμφωνα με στοιχεία της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας της Βενεζουέλας PDVSA, τα οποία επικαλείται το Reuters, το Aquila II είχε αποπλεύσει στις αρχές Ιανουαρίου από τη Βενεζουέλα, μαζί με άλλα πλοία.

Μετέφερε περίπου 700.000 βαρέλια αργού και φερόταν να κατευθύνεται προς την Κίνα. Με βάση τα ίδια στοιχεία, τα περισσότερα πλοία που είχαν αναχωρήσει τότε είτε επέστρεψαν στη Βενεζουέλα είτε κατασχέθηκαν από αμερικανικές δυνάμεις.