Οι ΗΠΑ κατέλαβαν άλλο ένα δεξαμενόπλοιο στην Καραϊβική

Οι ΗΠΑ κατέλαβαν άλλο ένα πετρελαιοφόρο στην Καραϊβική, συνεχίζοντας την προσπάθεια να μπλοκάρουν τις ροές πετρελαίου από και προς τη Βενεζουέλα. Το πλοίο λέγεται Olina και, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, η επιχείρηση έγινε μέσα στη νύχτα από την Ακτοφυλακή και την Joint Task Force Southern Spear.

Είναι η πέμπτη κατά σειρά κατάσχεση σε λίγες εβδομάδες. Είχαν προηγηθεί κινήσεις εναντίον των Bella 1 και Sophia, με τις αμερικανικές αρχές να λένε ότι τα πλοία εμπλέκονταν σε παράνομες δραστηριότητες στην περιοχή. Στην περίπτωση του Bella 1, το πλοίο είχε καταφέρει να διαφύγει του αμερικανικού αποκλεισμού, με αποτέλεσμα μια καταδίωξη που κράτησε εβδομάδες.

Για το Olina, πηγές της ναυτιλιακής αγοράς αναφέρουν ότι είχε φύγει από τη Βενεζουέλα και επέστρεψε στην περιοχή, ενώ δεδομένα παρακολούθησης δείχνουν ότι ο πομπός θέσης του δεν είχε εκπέμψει εδώ και εβδομάδες. Καταγράφεται επίσης ότι έπλεε με σημαία Ανατολικού Τιμόρ, η οποία όμως χαρακτηρίζεται ως ψευδής. Οι ΗΠΑ το είχαν εντάξει σε καθεστώς κυρώσεων από πέρυσι, όταν έφερε άλλο όνομα, υποστηρίζοντας ότι ανήκει στο δίκτυο πλοίων που μεταφέρει βενεζουελανικό πετρέλαιο παρακάμπτοντας τις αμερικανικές κυρώσεις και το μπλόκο στις εξαγωγές.

Η Μόσχα αντέδρασε για την υπόθεση του Bella 1 με διαφορετικό τόνο. Το Κρεμλίνο ευχαρίστησε δημόσια την Ουάσιγκτον, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ συμφώνησαν να αφήσουν ελεύθερους δύο Ρώσους ναυτικούς που κρατούνταν. Από την αμερικανική πλευρά δεν υπήρξε άμεση απάντηση σε αυτή τη δήλωση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του, υποστήριξε ότι η Ρωσία έστειλε ναυτικά μέσα για να προστατεύσει το Bella 1, ένα υποβρύχιο και ένα αντιτορπιλικό, και ότι αποχώρησαν γρήγορα όταν εμφανίστηκαν οι αμερικανικές δυνάμεις. Δεν θέλησε να απαντήσει αν είχε επικοινωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν μετά την κατάσχεση.

Η Ρωσία κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι παραβιάζουν το ναυτικό δίκαιο με αυτές τις επιχειρήσεις και στηρίζει ανοιχτά τον Νικολάς Μαδούρο. Η Ουάσιγκτον, από την πλευρά της, παρουσιάζει τις κατασχέσεις ως μέρος ενός ευρύτερου αποκλεισμού που, όπως είπε ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, παραμένει σε ισχύ οπουδήποτε στον κόσμο.

Στο μεταξύ, ναυτιλιακές πηγές περιγράφουν μια συνεχή κίνηση δεξαμενόπλοιων στην περιοχή. Μια ομάδα περίπου δώδεκα πλοίων έφυγε πρόσφατα φορτωμένη από τη Βενεζουέλα, με κάποια να επιστρέφουν ήδη και άλλα να ακολουθούν. Το φορτίο τους, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ανήκει στην κρατική PDVSA. Δεν είναι σαφές αν οι ΗΠΑ θα κινηθούν και εναντίον των υπόλοιπων πλοίων που κατευθύνονται ξανά προς βενεζουελανικά ύδατα.

Με πληροφορίες από Reuters, NBC News