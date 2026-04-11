Οι ΗΠΑ καλούν gamers να γίνουν ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας λόγω ελλείψεων προσωπικού

Η Federal Aviation Administration επιχειρεί να αντιμετωπίσει τη χρόνια έλλειψη ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας με έναν ασυνήθιστο τρόπο, απευθυνόμενη απευθείας σε όσους ασχολούνται με τα video games.

Σε νέα καμπάνια προσλήψεων, η υπηρεσία καλεί τους gamers να υποβάλουν αίτηση όταν ανοίξει η διαδικασία την επόμενη εβδομάδα, υποστηρίζοντας ότι διαθέτουν δεξιότητες που μπορούν να αξιοποιηθούν στο επάγγελμα. Το σχετικό βίντεο ξεκινά με το λογότυπο του Xbox και συνδέει εικόνες από online παιχνίδια με σκηνές από πύργους ελέγχου, συνοδευόμενο από το μήνυμα «Έχεις ήδη εκπαιδευτεί για αυτό».

Η καμπάνια προβάλλει επίσης τις απολαβές του επαγγέλματος, σημειώνοντας ότι οι ελεγκτές μπορούν να φτάσουν ετήσιο εισόδημα περίπου 155.000 δολαρίων μετά από τρία χρόνια εργασίας.

Ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, δήλωσε ότι η FAA προσαρμόζει τη στρατηγική της ώστε να προσεγγίσει μια νέα γενιά υποψηφίων, επισημαίνοντας ότι πολλοί νέοι διαθέτουν ήδη τις απαραίτητες δεξιότητες, όπως ταχύτητα αντίδρασης και ικανότητα λήψης αποφάσεων υπό πίεση.

Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται τέτοια προσπάθεια. Το 2021 είχε υλοποιηθεί αντίστοιχη καμπάνια με στόχο τους gamers, σε μια προσπάθεια να καλυφθούν τα αυξανόμενα κενά στον κλάδο.

Η εργασία του ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας θεωρείται κρίσιμη για την ασφάλεια των πτήσεων, καθώς περιλαμβάνει τη συνεχή παρακολούθηση και καθοδήγηση αεροσκαφών ώστε να αποφεύγονται συγκρούσεις και άλλα περιστατικά. Παράλληλα, απαιτεί υψηλό επίπεδο συγκέντρωσης και άμεσες αποφάσεις σε συνθήκες πίεσης.

Παρά τη σημασία του ρόλου, η έλλειψη προσωπικού παραμένει διαχρονικό πρόβλημα. Σύμφωνα με στοιχεία της υπηρεσίας, απαιτούνται πάνω από 14.600 ενεργοί ελεγκτές για πλήρη στελέχωση, με το έλλειμμα να ξεπερνά τις 3.000 θέσεις. Επιπλέον, εκτιμάται ότι έως το 2028 θα αποχωρήσουν πολλοί ακόμη εργαζόμενοι.

Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας για την ασφάλεια των αερομεταφορών, μετά από πρόσφατα σοβαρά περιστατικά, εντείνοντας την πίεση για άμεση ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού.