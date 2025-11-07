Οι ΗΠΑ γνώριζαν για προειδοποιήσεις Ισραηλινών νομικών περί εγκλημάτων πολέμου στη Γάζα

Πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών, οι οποίες αποκάλυψαν ότι νομικοί σύμβουλοι του Ισραήλ είχαν προειδοποιήσει για υπαρκτές και νομικά τεκμηριωμένες αποδείξεις σχετικά με κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου που έχουν διαπραχθεί στη Γάζα, έχει στη διάθεσή της η κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Πέντε Αμερικανοί, πρώην αξιωματούχοι μίλησαν στο Reuters, εξηγώντας πως πρόκειται για μη δημοσιοποιημένες, έως τώρα πληροφορίες, τις οποίες τίς περιγράφουν ως «τις πιο ανησυχητικές», φτάνοντας στα «χέρια» ανώτατων Αμερικανών πολιτικών κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα.

Τα στοιχεία αυτά φέρεται να αμφισβητούν τη νομιμότητα των ισραηλινών επιχειρήσεων, παρά τη δημόσια θέση του Τελ Αβίβ που υπερασπίζεται τις ενέργειές του -στον παλαιστινιακό θύλακα- κατά της Χαμάς.

Ανησυχία στην Ουάσιγκτον για τα αμερικανικά όπλα στη Γάζα

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Ουάσιγκτον συνέλεξε τις πληροφορίες το 2024, σε μια περίοδο όπου οι ισραηλινές επιχειρήσεις βασίζονταν σε αμερικανικής προέλευσης οπλισμό. Η δημοσιοποίηση των δεδομένων προκάλεσε ανησυχία εντός του αμερικανικού μηχανισμού, καθώς ο αυξανόμενος αριθμός νεκρών αμάχων στη Γάζα εγείρει ερωτήματα για πιθανές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Η συζήτηση κορυφώθηκε τον Δεκέμβριο του 2024, λίγο πριν από την αποχώρηση του Τζο Μπάιντεν από τον Λευκό Οίκο, όταν οι πληροφορίες διανεμήθηκαν σε υψηλόβαθμους αξιωματούχους ενόψει ενημέρωσης του Κογκρέσου.

Τι θα σήμαινε μια αμερικανική διαπίστωση εγκλημάτων πολέμου

Μια επίσημη αμερικανική διαπίστωση ότι το Ισραήλ διέπραξε εγκλήματα πολέμου θα ανάγκαζε, βάσει της αμερικανικής νομοθεσίας, την Ουάσιγκτον να παγώσει τις αποστολές όπλων και την ανταλλαγή πληροφοριών με το Τελ Αβίβ, κάτι που πολλοί στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας χαρακτηρίζουν ως «γεωπολιτικά ριψοκίνδυνο».

Τελικά, οι νομικοί του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και του Πενταγώνου κατέληξαν ότι οι ίδιες οι αμερικανικές υπηρεσίες δεν είχαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για να θεωρήσουν ότι το Ισραήλ παραβίασε το δίκαιο των ενόπλων συγκρούσεων, επιτρέποντας τη συνέχιση της στρατιωτικής υποστήριξης.

Ωστόσο, πολλοί αξιωματούχοι της κυβέρνησης Μπάιντεν δήλωσαν απογοητευμένοι, εκτιμώντας ότι οι ΗΠΑ θα έπρεπε να είχαν κινηθεί πιο δυναμικά απέναντι στις ισραηλινές παραβιάσεις, ειδικά σε σχέση με τη χρήση αμερικανικών όπλων.

Ανησυχίες και εντός του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Ήδη από τον Δεκέμβριο του 2023, νομικοί του Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχαν προειδοποιήσει τον Άντονι Μπλίνκεν ότι οι ισραηλινές επιχειρήσεις «πιθανότατα συνιστούν παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και ενδέχεται να εμπίπτουν στην κατηγορία των εγκλημάτων πολέμου».

Οι επισημάνσεις αυτές ενσωματώθηκαν σε έκθεση της αμερικανικής κυβέρνησης τον Μάιο του 2024, όπου αναφερόταν ότι το Ισραήλ ενδέχεται να έχει παραβιάσει το διεθνές δίκαιο «χρησιμοποιώντας αμερικανικά όπλα».

Η αποκάλυψη έρχεται λίγους μήνες μετά την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον πρώην υπουργό Άμυνάς του, καθώς και για ηγετικά στελέχη της Χαμάς, για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Γάζα.

Το Ισραήλ απορρίπτει την αρμοδιότητα του Δικαστηρίου, υποστηρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις του στοχεύουν αποκλειστικά τη Χαμάς και όχι τον άμαχο πληθυσμό, ενώ κατηγορεί τη Χάγη για πολιτικά κίνητρα.

Η υπόθεση αυτή, σύμφωνα με τους αναλυτές, βάζει την Ουάσιγκτον σε δύσκολη θέση, καθώς η νέα κυβέρνηση Τραμπ έχει εντείνει τη στήριξη προς το Ισραήλ, ενώ η συζήτηση για τις ευθύνες των ΗΠΑ στον πόλεμο της Γάζας αναμένεται να συνεχιστεί.

Με πληροφορίες από Reuters