Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν αεροπορικά πλήγματα κατά του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία

Οι ΗΠΑ και «συμμαχικές δυνάμεις» τους προχώρησαν σε μεγάλης κλίμακας πλήγματα κατά στόχων του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία, σύμφωνα με ανακοίνωση της αμερικανικής Διοίκησης Κεντρικής Περιοχής (Centcom).

Όπως αναφέρεται, ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε την εντολή το Σάββατο, στο πλαίσιο της επιχείρησης Operation Hawkeye Strike, ως απάντηση στην επίθεση του ISIS στις 13 Δεκεμβρίου εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στη χώρα.

Η Centcom παρουσίασε τα χτυπήματα ως ενέργεια «αντιτρομοκρατίας» και προστασίας αμερικανικών και συμμαχικών δυνάμεων στην περιοχή. «Το μήνυμά μας παραμένει σαφές: αν βλάψετε τους στρατιώτες μας, θα σας βρούμε και θα σας σκοτώσουμε οπουδήποτε στον κόσμο, όσο κι αν προσπαθήσετε να αποφύγετε τη δικαιοσύνη», ανέφερε στην ανακοίνωσή της.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο BBC, χρησιμοποιήθηκαν πάνω από 90 κατευθυνόμενα πυρομαχικά σε περισσότερους από 35 στόχους, με συμμετοχή άνω των 20 αεροσκαφών. Στην επιχείρηση φέρονται να πήραν μέρος, μεταξύ άλλων, F-15E, A-10, AC-130J και MQ-9, καθώς και μαχητικά F-16 της Ιορδανίας.

Η Centcom δεν έδωσε μέχρι στιγμής λεπτομέρειες για τα σημεία που επλήγησαν, ούτε για πιθανές απώλειες. Το μέγεθος των ζημιών και ο αριθμός των θυμάτων παραμένουν ασαφή.

Με πληροφορίες από BBC