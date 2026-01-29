Οι ΗΠΑ είχαν μυστικές επαφές με αποσχιστικό κίνημα στον Καναδά με φόντο την πετρελαιοφόρα Αλμπέρτα

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε διακριτικές επαφές στην Ουάσινγκτον με εκπροσώπους ενός περιθωριακού, ακροδεξιού αποσχιστικού κινήματος από την Αλμπέρτα, την πετρελαιοπαραγωγό επαρχία του Καναδά, την ώρα που οι σχέσεις ΗΠΑ και Οτάβα περνούν περίοδο έντασης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, στελέχη του Alberta Prosperity Project συναντήθηκαν τρεις φορές με αξιωματούχους του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών από τον Απρίλιο του περασμένου έτους.

Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει ότι η ομάδα επιδιώκει νέα συνάντηση τον επόμενο μήνα, αυτή τη φορά και με παράγοντες του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και του υπουργείου Οικονομικών, ζητώντας γραμμή χρηματοδότησης έως 500 δισ. δολάρια για την περίπτωση που εγκριθεί σε δημοψήφισμα η ανεξαρτησία.

Ο νομικός σύμβουλος της ομάδας, Τζεφ Ραθ, δήλωσε στους FT ότι οι ΗΠΑ εμφανίζονται ιδιαίτερα θετικές απέναντι στο ενδεχόμενο μιας «ελεύθερης και ανεξάρτητης Αλμπέρτα» και ισχυρίστηκε ότι διαθέτει ισχυρότερους διαύλους με την κυβέρνηση Τραμπ από τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ. Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ απάντησε ότι το υπουργείο συναντάται τακτικά με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και ότι σε τέτοιες επαφές δεν δίνονται δεσμεύσεις. Αντίστοιχα, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε ότι δεν μεταφέρθηκε καμία υπόσχεση στήριξης.

Οι ΗΠΑ απορρίπτουν την προοπτική γραμμής χρηματοδότησης στην Αλμπέρτα

Σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει τη στάση του υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, στο υπουργείο δεν υπήρχε ενημέρωση για πρόταση πιστωτικής γραμμής ούτε πρόθεση να συζητηθεί. Το ίδιο πρόσωπο πρόσθεσε ότι δεν έχει φτάσει αίτημα συνάντησης σε επίπεδο ανώτερων στελεχών. Το καναδικό πρωθυπουργικό γραφείο δεν σχολίασε, όπως δεν σχολίασε και το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών.

Οι επαφές έρχονται σε μια περίοδο που το κλίμα Ουάσινγκτον και Οτάβας επιδεινώνεται. Ο Τραμπ και ο Κάρνεϊ συγκρούστηκαν δημόσια την περασμένη εβδομάδα, μετά την αναφορά του Καναδού πρωθυπουργού ότι η Ουάσινγκτον προκαλεί «ρήγμα» στη διεθνή τάξη πραγμάτων. Παρότι αμερικανικές πηγές που επικαλεαι το δημοσίευμα εκτιμούν ότι είναι απίθανο οι ΗΠΑ να στηρίξουν υλικά ένα περιθωριακό αποσχιστικό σχήμα, η ίδια η ύπαρξη των επαφών καταγράφεται ως ακόμη ένα σημάδι της τριβής με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση του Καναδά.

Στην Αλμπέρτα, το ενδεχόμενο απόσχισης δεν συγκεντρώνει πλειοψηφική στήριξη, αλλά παραμένει παρόν στη δημόσια συζήτηση. Δημοσκόπηση της Ipsos την περασμένη εβδομάδα φέρεται να δείχνει ότι περίπου τρεις στους δέκα κατοίκους της Αλμπέρτα θα ψήφιζαν υπέρ της αποχώρησης από τον Καναδά, ποσοστό αντίστοιχο με αυτό που καταγράφεται και στο Κεμπέκ. Σε αντίθεση όμως με το Κεμπέκ, όπου υπήρξαν δύο ιστορικά δημοψηφίσματα ανεξαρτησίας το 1980 και το 1995, το κίνημα στην Αλμπέρτα δεν έχει αποκτήσει ποτέ μαζική δυναμική. Η επαρχία έχει περίπου 5 εκατ. κατοίκους και η σχετική συζήτηση υπάρχει εδώ και δεκαετίες.

Το Alberta Prosperity Project δηλώνει ότι επιχειρεί να συγκεντρώσει 177.000 υπογραφές ώστε να καταθέσει αίτημα ανεξαρτησίας στη νομοθετική συνέλευση μέχρι τον Μάιο, χωρίς να αποκαλύπτει πόσες έχει συγκεντρώσει μέχρι τώρα. Παράλληλα, συνδικαλιστικοί φορείς μιλούν για ενδείξεις εξωτερικής παρέμβασης, κάνοντας λόγο για διαδικτυακές καμπάνιες, bots και ενίσχυση από φωνές του κινήματος Maga. Από την καναδική κυβέρνηση, εκπρόσωπος του υπουργού Εμπορίου Ντόμινικ ΛεΜπλάν δήλωσε ότι η Αλμπέρτα είναι «ουσιώδης εταίρος» της ομοσπονδίας και ότι γίνονται κινήσεις ανανέωσης των σχέσεων με σεβασμό στις αρμοδιότητες.

Η πρωθυπουργός της Αλμπέρτα, Ντανιέλ Σμιθ, έχει ταχθεί κατά της ανεξαρτησίας, παρότι πέρυσι χαμήλωσε το όριο για την ενεργοποίηση διαδικασίας δημοψηφίσματος. Εκπρόσωπός της τόνισε ότι η συντριπτική πλειονότητα των κατοίκων δεν ενδιαφέρεται να γίνει η Αλμπέρτα πολιτεία των ΗΠΑ. Στον αντίποδα, καμπάνια υπέρ της παραμονής στον Καναδά συγκέντρωσε 438.568 υπογραφές έως την προθεσμία του Δεκεμβρίου.

Με πληροφορίες από Financial Times