Οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για ενδεχόμενη χερσαία εισβολή στο Ιράν

Αξιωματούχοι του Πενταγώνου έχουν προχωρήσει σε προετοιμασίες για ενδεχόμενη ανάπτυξη αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν, σύμφωνα με πηγές που έχουν ενημερωθεί για τις σχετικές συζητήσεις και μίλησαν στο CBS News.

Ανώτεροι στρατιωτικοί διοικητές έχουν υποβάλει συγκεκριμένα αιτήματα με στόχο την προετοιμασία για μια τέτοια επιλογή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει τις κινήσεις του στη σύγκρουση με το Ιράν, ανέφεραν οι πηγές.

Ο Τραμπ φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο ανάπτυξης χερσαίων δυνάμεων στην περιοχή, ωστόσο δεν έχει αποσαφηνιστεί υπό ποιες συνθήκες θα έδινε το «πράσινο φως» για τη χρήση τους.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο την Πέμπτη, απάντησε: «Όχι, δεν στέλνω στρατεύματα πουθενά», προσθέτοντας ωστόσο: «Αν το έκανα, σίγουρα δεν θα σας το έλεγα».

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, δήλωσε: «Είναι δουλειά του Πενταγώνου να προετοιμάζεται ώστε να προσφέρει στον Αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων τη μέγιστη δυνατή ευελιξία επιλογών. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο πρόεδρος έχει λάβει απόφαση. Όπως είπε και ο ίδιος στο Οβάλ Γραφείο, δεν σχεδιάζει να στείλει χερσαία στρατεύματα αυτή τη στιγμή».

Παράλληλα, ο στρατός έχει πραγματοποιήσει συσκέψεις για το πώς θα διαχειριστεί την πιθανή κράτηση Ιρανών στρατιωτών και παραστρατιωτικών, σε περίπτωση που αποφασιστεί η ανάπτυξη δυνάμεων στο έδαφος, συμπεριλαμβανομένου του πού θα μεταφερθούν, σύμφωνα με δύο πηγές.

Χιλιάδες πεζοναύτες μετακινούνται ήδη προς τη Μέση Ανατολή. Τρία πολεμικά πλοία και περίπου 2.200 πεζοναύτες από μία εκστρατευτική μονάδα αναχώρησαν νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα από την Καλιφόρνια, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους.

Πρόκειται για τη δεύτερη τέτοια μονάδα που αποστέλλεται από την έναρξη του πολέμου, ενώ ενδέχεται να χρειαστούν μερικές εβδομάδες μέχρι να φτάσει στην περιοχή. Η πρώτη είχε αποπλεύσει από τον Ειρηνικό και βρίσκεται ακόμη καθ’ οδόν.

Οι μετακινήσεις αυτές υπογραμμίζουν την προσπάθεια του Πενταγώνου να διευρύνει τις στρατιωτικές επιλογές που έχει στη διάθεσή του ο πρόεδρος, την ώρα που αξιωματούχοι της κυβέρνησης αποφεύγουν δημόσια να σχολιάσουν τα επόμενα πιθανά βήματα.

Με πληροφορίες από CBS News