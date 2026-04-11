Οι ΗΠΑ βάζουν «φρένο» στη συμφωνία για την παραχώρηση των νήσων Τσάγκος

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου αναγκάστηκε να αποσύρει προσωρινά το σχέδιο νόμου για τη μεταβίβαση των Νήσων Τσάγκος στον Μαυρίκιο, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες απέσυραν τη στήριξή τους στη συμφωνία.

Αξιωματούχοι παραδέχθηκαν ότι δεν υπάρχει πλέον χρόνος για να περάσει η σχετική νομοθεσία πριν από τη λήξη της κοινοβουλευτικής περιόδου, οδηγώντας ουσιαστικά σε «πάγωμα» της διαδικασίας.

Η συμφωνία συνδεόταν άμεσα με τη λειτουργία της στρατιωτικής βάσης στο νησί Ντιέγκο Γκαρσία, ένα από τα πιο κρίσιμα στρατηγικά σημεία για τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο στον Ινδικό Ωκεανό.

Το σχέδιο προέβλεπε την παραχώρηση της κυριαρχίας των νησιών στον Μαυρίκιο, με αντάλλαγμα τη διατήρηση της βάσης μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης. Όπως ανέφερε εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης, «το Ντιέγκο Γκαρσία είναι ένα βασικό στρατηγικό περιουσιακό στοιχείο για το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ» και η ασφάλειά του αποετελεί «την κύρια αιτία της συμφωνίας».

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι το Λονδίνο θεωρεί τη συμφωνία «την καλύτερη λύση για τη διασφάλιση του μέλλοντος της βάσης», αλλά ξεκαθάρισε πως «θα προχωρήσουμε μόνο εφόσον υπάρχει στήριξη από τις ΗΠΑ».

Ρήγμα στις σχέσεις Ουάσινγκτον–Λονδίνου

Η εξέλιξη αποτυπώνει την επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ των δύο συμμάχων, με τον Ντόναλντ Τραμπ να έχει ασκήσει έντονη κριτική στον Κιρ Στάρμερ για τη διαχείριση του πολέμου με το Ιράν.

Ο Τραμπ είχε στείλει αντικρουόμενα μηνύματα για τη συμφωνία. Αν και αρχικά την είχε χαρακτηρίσει «την καλύτερη δυνατή επιλογή», στη συνέχεια προειδοποίησε ότι το Λονδίνο κάνει «μεγάλο λάθος» παραχωρώντας την κυριαρχία των νησιών.

Όπως αναφέρει ο Guardian, η αλλαγή στη στάση της Ουάσινγκτον συνδέεται και με διαφωνίες για τη χρήση βρετανικών βάσεων σε πιθανές στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν.

Η μη προώθηση του νομοσχεδίου σημαίνει ότι η συμφωνία δεν θα ολοκληρωθεί στην παρούσα φάση και δεν αναμένεται να ενταχθεί στην επόμενη νομοθετική ατζέντα.

Το ιστορικό της εκδίωξης των Τσαγκοσιανών από τα νησιά Τσάγκος

Το Ηνωμένο Βασίλειο διατηρεί τον έλεγχο των Νήσων Τσάγκος από το 1814. Το 1965, λίγο πριν ο Μαυρίκιος αποκτήσει την ανεξαρτησία του, το Λονδίνο απέσπασε μονομερώς το αρχιπέλαγος από την αποικία, ώστε να εξασφαλίσει τη στρατηγική παρουσία του στον Ινδικό Ωκεανό.

Στη συνέχεια, εκδίωξε περίπου 2.000 κατοίκους από τα νησιά για να παραχωρήσει το Ντιέγκο Γκαρσία στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έκτοτε διατηρούν εκεί μία από τις σημαντικότερες υπερπόντιες βάσεις τους. Από το συγκεκριμένο νησί έχουν υποστηριχθεί στρατιωτικές επιχειρήσεις σε Βιετνάμ, Ιράκ και Αφγανιστάν.

Οι εκτοπισμένοι Τσαγκοσιανοί έχουν δώσει πολύχρονους και εν πολλοίς ανεπιτυχείς δικαστικούς αγώνες στη Βρετανία για το δικαίωμα τους να επιστρέψουν στα νησιά. Αν και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει αναγνωρίσει την ιδιαιτερότητα της υπόθεσης, δεν έχει γίνει κάποιο ουσιαστικό βήμα για την επίλυσή της.

Με πληροφορίες από Guardian