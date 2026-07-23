Οι ΗΠΑ απειλούν με πλήγμα στο Όρος Pickaxe – Τι κρύβει η υπόγεια εγκατάσταση του Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι οι ΗΠΑ μπορεί να βομβαρδίσουν πολύ σύντομα το Όρος Pickaxe, μια υπό κατασκευή υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση στο κεντρικό Ιράν. Το Ισραήλ πιστεύει ότι η Τεχεράνη έχει μεταφέρει εκεί εμπλουτισμένο ουράνιο και προηγμένους φυγοκεντρητές.

«Είναι πολύ πιθανό να χτυπήσουμε αυτή την περιοχή πολύ σύντομα. Και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα για να το αποτρέψουν», δήλωσε την Τρίτη ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η Τεχεράνη απάντησε ότι οποιαδήποτε επίθεση των ΗΠΑ σε ιρανική πυρηνική εγκατάσταση θα θεωρηθεί επέκταση του πολέμου στην περιοχή.

Το λεγόμενο Όρος Pickaxe βρίσκεται περίπου 1,6 χιλιόμετρα νότια του συγκροτήματος εμπλουτισμού ουρανίου στο Νατάνζ, το οποίο έχουν ήδη βομβαρδίσει οι ΗΠΑ και το Ισραήλ. Η εγκατάσταση έχει κατασκευαστεί τουλάχιστον 100 μέτρα κάτω από το βουνό Kuh-e Kolang Gaz La, το όνομα του οποίου σημαίνει «αξίνα».

Το μεγάλο βάθος και η ισχυρή οχύρωση την καθιστούν πολύ δυσκολότερο στόχο από άλλες ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις. Οι είσοδοι των σηράγγων έχουν ενισχυθεί με σκυρόδεμα, ενώ γύρω από την περιοχή έχει δημιουργηθεί εκτεταμένη ζώνη ασφαλείας.

Η κατασκευή άρχισε το 2020. Τότε, το Ιράν ενημέρωσε τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας ότι σκόπευε να χρησιμοποιήσει τον χώρο για τη συναρμολόγηση φυγοκεντρητών, των μηχανημάτων που εμπλουτίζουν ουράνιο.

Τι γνωρίζουν οι ειδικοί

Η εγκατάσταση καλύπτεται από μυστικότητα και δεν υπάρχουν διαθέσιμα σχέδια. Οι περισσότερες πληροφορίες προέρχονται από δορυφορικές εικόνες, στις οποίες διακρίνονται πολλές σήραγγες, ενισχυμένες είσοδοι και νέες κατασκευαστικές εργασίες.

Πιστεύεται ότι δεν έχει ακόμη τεθεί σε πλήρη λειτουργία. Ωστόσο, οι εργασίες φαίνεται να επιταχύνθηκαν μετά τα πλήγματα που δέχθηκαν άλλες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν τον Ιούνιο του 2025.

Οι ειδικοί εξετάζουν τρία βασικά ενδεχόμενα για τη χρήση της εγκατάστασης. Το Ιράν μπορεί να κατασκευάζει εκεί φυγοκεντρητές, όπως είχε δηλώσει στον ΟΗΕ. Μπορεί επίσης να έχει μεταφέρει εργασίες από εγκαταστάσεις που καταστράφηκαν ή να δημιουργεί έναν μυστικό χώρο εμπλουτισμού ουρανίου.

Ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών πιστεύουν ότι μετά τις επιθέσεις του Ιουνίου του 2025 η Τεχεράνη μετέφερε στο Όρος Pickaxe μέρος του εμπλουτισμένου ουρανίου και προηγμένους φυγοκεντρητές που είχε διασώσει.

Κατά τον πόλεμο εκείνο, το Ισραήλ έπληξε τις πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Νατάνζ, το Ισφαχάν και το Φόρντο, ενώ σκότωσε κορυφαίους Ιρανούς επιστήμονες. Οι ΗΠΑ επιτέθηκαν αργότερα στους ίδιους χώρους με ισχυρότερες βόμβες.

Ο Τραμπ είχε τότε υποστηρίξει ότι οι πυρηνικές δυνατότητες του Ιράν «εξαλείφθηκαν». Μεταγενέστερες εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών και του ΟΗΕ, όμως, έδειξαν ότι τμήματα του προγράμματος παρέμειναν λειτουργικά, αν και είχαν υποστεί σημαντικές ζημιές.

Το Ιράν επιμένει ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα εξυπηρετεί αποκλειστικά ειρηνικούς ενεργειακούς σκοπούς. Αναφέρει ότι θέλει να κατασκευάσει περισσότερους πυρηνικούς σταθμούς, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες του σε ηλεκτρική ενέργεια και να εξάγει μεγαλύτερες ποσότητες πετρελαίου.

Μπορεί πράγματι να καταστραφεί;

Οι αναλυτές διαφωνούν για το αν μια αμερικανική ή ισραηλινή επίθεση θα μπορούσε να θέσει την εγκατάσταση εκτός λειτουργίας.

Η ειδικός στη μη διάδοση πυρηνικών όπλων Άντρεα Στρίκερ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να δράσουν, ώστε να εμποδίσουν το Ιράν να ξαναχτίσει τις δυνατότητές του στον εμπλουτισμό ουρανίου και να αξιοποιήσει τους φυγοκεντρητές που απέμειναν.

Ακόμη και μια τόσο βαθιά εγκατάσταση χρειάζεται ηλεκτρικό ρεύμα, εξαερισμό, θέρμανση, ψύξη, προμήθειες και προσωπικό. Σύμφωνα με αναλυτές, αυτές οι ανάγκες δημιουργούν εξωτερικά σημεία που θα μπορούσαν να πληγούν.

Ωστόσο, το βασικό τμήμα του συγκροτήματος βρίσκεται πιθανότατα τόσο βαθιά ώστε να επιβιώσει από έναν βομβαρδισμό.

Ο Τζέιμς Άκτον, ειδικός στην πυρηνική πολιτική στο Ίδρυμα Κάρνεγκι, εκτίμησε ότι οι ΗΠΑ ίσως καταφέρουν μόνο να καταρρεύσουν τις εισόδους των σηράγγων.

«Αυτό δεν αλλάζει τα δεδομένα», ανέφερε.