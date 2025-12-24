Οι ΗΠΑ απαγορεύουν την είσοδο σε πρώην επίτροπο της ΕΕ για «λογοκρισία» στα social media

Οι Ηνωμένες Πολιτείες απαγόρευσαν την είσοδο στη χώρα στον πρώην επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τιερί Μπρετόν και σε τέσσερις ακόμη Ευρωπαίους αξιωματούχους και ακτιβιστές, σε μια κίνηση που κλιμακώνει τη σύγκρουση της κυβέρνησης Τραμπ με την ΕΕ για τη ρύθμιση του ψηφιακού χώρου και την ελευθερία της έκφρασης στα social media.

Η απόφαση, που ανακοινώθηκε από τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, συνοδεύτηκε από κατηγορίες περί «λογοκρισίας» και «εξαναγκασμού» αμερικανικών πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με τον Ρούμπιο, οι συγκεκριμένοι Ευρωπαίοι αποτελούν μέρος ενός «παγκόσμιου μηχανισμού λογοκρισίας» που επιδιώκει να περιορίσει απόψεις και περιεχόμενο που προστατεύονται από την αμερικανική αντίληψη περί ελευθερίας του λόγου.

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκονται οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί για τις ψηφιακές πλατφόρμες, και ειδικότερα ο Digital Services Act, που επιβάλλει αυξημένες υποχρεώσεις διαφάνειας και την αφαίρεση παράνομου περιεχομένου, καθώς και ο Digital Markets Act, ο οποίος στοχεύει στον περιορισμό της ισχύος των μεγάλων τεχνολογικών ομίλων. Η Ουάσιγκτον θεωρεί ότι οι κανόνες αυτοί λειτουργούν ως έμμεσο εργαλείο παγκόσμιας λογοκρισίας.

Ο Μπρετόν, ο οποίος διετέλεσε επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς της ΕΕ από το 2019 έως το 2024, κατηγορήθηκε από αμερικανικούς αξιωματούχους ως «εγκέφαλος» της ευρωπαϊκής ψηφιακής νομοθεσίας. Ειδική αναφορά έγινε σε παλαιότερες δημόσιες παρεμβάσεις του προς τον ιδιοκτήτη της πλατφόρμας X, Έλον Μασκ, με τις οποίες τον καλούσε να συμμορφωθεί με τους ευρωπαϊκούς κανόνες για το παράνομο περιεχόμενο.

«Επέστρεψε ο Μακαρθισμός;»: Η αντίδραση του Τιερί Μπρετόν στην απόφαση των ΗΠΑ

Ο ίδιος ο Μπρετόν αντέδρασε ειρωνικά, διερωτώμενος αν οι ΗΠΑ επιστρέφουν σε πρακτικές «κυνηγιού μαγισσών» της δεκαετίας του 1950, όταν κυριαρχούσε το δόγμα του Μακαρθισμού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την πλευρά της, καταδίκασε την απόφαση ως «αδικαιολόγητη» και ζήτησε επίσημες εξηγήσεις από την Ουάσιγκτον, δηλώνοντας ότι θα απαντήσει «άμεσα και αποφασιστικά» για την υπεράσπιση της ρυθμιστικής της αυτονομίας.

Στη λίστα των προσώπων στα οποία επιβλήθηκε απαγόρευση εισόδου περιλαμβάνονται τέσσερα στελέχη οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην παρακολούθηση παραπληροφόρησης, ρητορικής μίσους και διαδικτυακής κακοποίησης.

Ο Ιμράν Άχμεντ είναι επικεφαλής του Center for Countering Digital Hate, που δημοσιεύει έρευνες για περιεχόμενο μίσους και παραπλανητικό υλικό σε μεγάλες πλατφόρμες. Η Κλερ Μέλφορντ ηγείται του Global Disinformation Index, ενός φορέα που παρέχει αξιολογήσεις κινδύνου σε διαφημιστές για ιστοσελίδες και δίκτυα που θεωρούνται εστίες παραπληροφόρησης.

Οι Άννα-Λένα φον Χόντενμπεργκ και Γιοζεφίν Μπαλόν είναι επικεφαλής της γερμανικής HateAid, η οποία στηρίζει νομικά θύματα διαδικτυακών απειλών και επιθέσεων και πιέζει για αυστηρότερους κανόνες προστασίας στον ψηφιακό χώρο.

Η αμερικανική κυβέρνηση χαρακτήρισε τις οργανώσεις αυτές μέρος ενός «οικοσυστήματος ΜΚΟ λογοκρισίας», υποστηρίζοντας ότι στοχοποιούν συντηρητικές φωνές και ασκούν πίεση σε πλατφόρμες ώστε να περιορίζουν συγκεκριμένες πολιτικές απόψεις. Οι ίδιες οι οργανώσεις απορρίπτουν τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για προσπάθεια φίμωσης όσων ελέγχουν τη διάδοση μίσους και παραπληροφόρησης.

Η κίνηση της Ουάσιγκτον έρχεται σε μια περίοδο έντονης έντασης στις διατλαντικές σχέσεις, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ έχει απαιτήσει αλλαγές στους ευρωπαϊκούς κανόνες για την τεχνολογία και έχει απειλήσει με εμπορικά αντίμετρα, συμπεριλαμβανομένων δασμών, σε περίπτωση που η ΕΕ επιμείνει στην εφαρμογή τους. Οι Βρυξέλλες έχουν ξεκαθαρίσει ότι οι κανονισμοί δεν είναι διαπραγματεύσιμοι.

Τους τελευταίους μήνες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εντείνει τις παρεμβάσεις της στον ψηφιακό τομέα, ανοίγοντας έρευνες για τη δεσπόζουσα θέση μεγάλων εταιρειών στο cloud, για τη λειτουργία συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και για πρακτικές διαφάνειας σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Πρόσφατα επέβαλε και υψηλό χρηματικό πρόστιμο στην πλατφόρμα X για παραβιάσεις των ευρωπαϊκών κανόνων.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι η αμερικανική απόφαση συνιστά επικίνδυνο προηγούμενο και μετατρέπει τη διαμάχη για τη ρύθμιση του διαδικτύου σε ανοιχτή γεωπολιτική σύγκρουση. Όπως σημειώνουν, το διακύβευμα δεν αφορά μόνο τις πλατφόρμες, αλλά το ποιος θέτει τους κανόνες για τον ψηφιακό δημόσιο χώρο σε παγκόσμιο επίπεδο.

Με πληροφορίες από New York Times, Financial Times