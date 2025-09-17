Οι ΗΠΑ ανακαλούν τη βίζα σε όσους «πανυγηρίζουν» την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν να ανακαλούν και να απορρίπτουν βίζες ατόμων που εμφανίστηκαν να πανηγυρίζουν για τη δολοφονία του ακροδεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

«Η Αμερική δεν θα φιλοξενεί ξένους που γιορτάζουν τον θάνατο συμπολιτών μας», έγραψε ο Ρούμπιο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ την Τρίτη, προσθέτοντας: «Αν βρίσκεστε εδώ με βίζα και πανηγυρίζετε για τη δημόσια εκτέλεση ενός πολιτικού προσώπου, ετοιμαστείτε να απελαθείτε».

Η δήλωση ήρθε λίγες ημέρες μετά από παρόμοια προειδοποίηση του υφυπουργού Εξωτερικών Κρίστοφερ Λαντάου. «Θέλω να υπογραμμίσω ότι οι ξένοι που δοξάζουν τη βία και το μίσος δεν είναι ευπρόσδεκτοι στη χώρα μας», είχε γράψει στα κοινωνικά δίκτυα. Ο ίδιος σημείωσε ότι έχει ζητήσει από τα προξενεία να λάβουν τα «κατάλληλα μέτρα».

Δεν έχει γίνει γνωστός ο αριθμός των βίζα που έχουν ανακληθεί ή απορριφθεί, ούτε εάν έχουν επηρεαστεί Ευρωπαίοι πολίτες από αυτή την πολιτική.

Ο Κερκ, 31 ετών, έπεσε νεκρός στις 10 Σεπτεμβρίου, ενώ μιλούσε σε φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Γιούτα Βάλεϊ. Ο βασικός ύποπτος, ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον, συνελήφθη την Παρασκευή έπειτα από ανθρωποκυνηγητό 33 ωρών. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, πυροβόλησε τον Κερκ στον λαιμό με τυφέκι από ταράτσα κτιρίου της πανεπιστημιούπολης.

Μετά τη δολοφονία, πολλές προσωπικότητες της αμερικανικής Δεξιάς κατηγόρησαν χρήστες που χλεύασαν ή ειρωνεύτηκαν τον θάνατό του. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι αρκετά άτομα σε τομείς όπως η αεροπορία, η εκπαίδευση και τα ΜΜΕ έχασαν τη δουλειά τους ή τέθηκαν σε διαθεσιμότητα λόγω σχετικών αναρτήσεων.

Ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι η American Airlines καθηλώσε πιλότους οι οποίοι, όπως είπε, πανηγύριζαν για τον θάνατο του Κερκ. «Αυτή η συμπεριφορά είναι αηδιαστική και πρέπει να απολυθούν», έγραψε στο Χ.

Με τη σειρά της, η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μποντί κατηγόρησε «αριστερούς ριζοσπάστες» για τη δολοφονία και υποσχέθηκε ότι «θα λογοδοτήσουν». «Υπάρχει η ελευθερία του λόγου, αλλά υπάρχει και ο λόγος μίσους», είπε σε συνέντευξή της αυτή την εβδομάδα. «Θα σας στοχοποιήσουμε αν απευθύνετε ρητορική μίσους σε οποιονδήποτε».

Η δήλωση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις τόσο από αριστερούς όσο και από συντηρητικούς σχολιαστές, που επεσήμαναν ότι το Σύνταγμα δεν κάνει εξαίρεση για «ρητορική μίσους» στην Πρώτη Τροπολογία.

Με πληροφορίες από Euronews