Οι ΗΠΑ ανακαλούν βίζες για σχόλια σχετικά με τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ

Μία νέα πολιτική θύελλα έχει ξεσπάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ότι ανακαλεί τις βίζες ξένων πολιτών που «πανηγύρισαν» μέσω διαδικτύου τη δολοφονία του γνωστού ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ. Το μέτρο εντάσσεται στη σκληρή γραμμή που ακολουθεί ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέναντι σε όσους χαρακτηρίζει «ακροαριστερούς ριζοσπάστες».

Το υπουργείο Εξωτερικών (State Department) δημοσίευσε την απόφαση στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), αναφέροντας ότι τουλάχιστον έξι αλλοδαποί έχασαν τη βίζα τους εξαιτίας σχολίων που «προσέβαλαν τη μνήμη ενός Αμερικανού πατριώτη».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι έξι προέρχονται από την Αργεντινή, τη Βραζιλία, το Μεξικό, τη Γερμανία, την Παραγουάη και τη Νότια Αφρική. Ορισμένα από τα σχόλιά τους έγιναν viral, προκαλώντας οργή σε κύκλους της αμερικανικής δεξιάς. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν καμία υποχρέωση να φιλοξενούν ανθρώπους που εύχονται τον θάνατο Αμερικανών», έγραψε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, προαναγγέλλοντας ότι οι ανακλήσεις βίζας θα συνεχιστούν.

Πολιτική ένταση για τον Τσάρλι Κερκ και περιορισμός της ελευθερίας του λόγου

Η υπόθεση έχει ήδη πυροδοτήσει έντονη συζήτηση γύρω από τα όρια της ελευθερίας του λόγου και τη χρήση των κοινωνικών δικτύων ως εργαλείου λογοκρισίας. Πολλοί θεωρούν ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να τιμωρήσει την κριτική φωνή, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι οι ΗΠΑ έχουν κάθε δικαίωμα να απομακρύνουν από τη χώρα άτομα που επιδοκιμάζουν τη βία.

Ο Τραμπ, μιλώντας σε τελετή στον Λευκό Οίκο όπου απένειμε μεταθανάτια το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας στον Κερκ, δήλωσε πως η χώρα του «δεν θα ανεχτεί πλέον τη ριζοσπαστική αριστερή βία». Η σύζυγος του δολοφονημένου ακτιβιστή, Έρικα Κερκ, παρέλαβε τη διάκριση συγκινημένη, λέγοντας ότι «ο Τσάρλι έδωσε τη ζωή του για την Αμερική».

Ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον από τη Γιούτα κατηγορείται για τη δολοφονία του Κερκ. Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι το κίνητρό του ήταν οι πολιτικές πεποιθήσεις του θύματος. Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση διερευνά οργανώσεις που θεωρεί πως «ευθύνονται για τη ριζοσπαστικοποίηση του δράστη». «Ο θάνατος του Τσάρλι ήταν ένα εσωτερικό 9/11», είπε χαρακτηριστικά, υπονοώντας ότι η δολοφονία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αφορμή για νέα μέτρα ασφαλείας.

Το γεγονός έχει επίσης επηρεάσει την αμερικανική βιομηχανία ψυχαγωγίας. Ο γνωστός παρουσιαστής Τζίμι Κίμελ τιμωρήθηκε με προσωρινή αναστολή του σόου του, Jimmy Kimmel Live!, μετά από δηλώσεις που κρίθηκαν «ασεβείς» προς τη μνήμη του Κερκ. Η Disney, ιδιοκτήτρια του καναλιού, δέχθηκε πιέσεις από συντηρητικούς κύκλους να λάβει πειθαρχικά μέτρα.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ήδη ανακαλέσει χιλιάδες φοιτητικές βίζες από τον Ιανουάριο, στο πλαίσιο ευρύτερης πολιτικής αυστηροποίησης των μεταναστευτικών ελέγχων και επιτήρησης των κοινωνικών δικτύων. Αναλυτές εκτιμούν ότι το περιστατικό με τον Κερκ λειτουργεί ως μοχλός για περαιτέρω περιορισμούς στην ελευθερία έκφρασης, με στόχο την ενίσχυση του πολιτικού αφηγήματος περί «εσωτερικών εχθρών».

Με πληροφορίες από Financial Times