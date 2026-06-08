Οι ΗΠΑ ακινητοποίησαν δεξαμενόπλοιο που κατευθυνόταν προς το Ιράν στον Κόλπο του Ομάν

Αμερικανικές δυνάμεις ακινητοποίησαν τη Δευτέρα δεξαμενόπλοιο στον Κόλπο του Ομάν, αφού το πλοίο επιχείρησε να κατευθυνθεί προς ιρανικό λιμάνι παραβιάζοντας τον αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού στρατού.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανέφερε ότι το δεξαμενόπλοιο M/T Marivex, με σημαία Παλάου, έπλεε σε διεθνή ύδατα με προορισμό το Ιράν όταν βρέθηκε στο στόχαστρο αμερικανικών δυνάμεων

«Το Marivex δεν πλέει πλέον προς το Ιράν», έγραψε σε ανάρτησή της η CENTCOM

Στο πλοίο επέβαιναν 24 Ινδοί ναυτικοί. Το υπουργείο Ναυτιλίας της Ινδίας ανακοίνωσε ότι εκδηλώθηκε πυρκαγιά μετά το περιστατικό, ωστόσο όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή.

Ινδοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι βρίσκονται σε συντονισμό με το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, τις διπλωματικές αποστολές της Ινδίας στην περιοχή, το ινδικό Πολεμικό Ναυτικό και το υπουργείο Άμυνας για την προστασία και τον επαναπατρισμό των ναυτικών.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Reuters, το Marivex είχε δεχθεί επανειλημμένες προειδοποιήσεις από το αμερικανικό ναυτικό και είχε αλλάξει πορεία τρεις φορές στο παρελθόν. Η ίδια πηγή υποστήριξε ότι το πλοίο επιχείρησε εκ νέου να προσεγγίσει το Ιράν τη Δευτέρα, χρησιμοποιώντας αυτή τη φορά τα χωρικά ύδατα του Ομάν.

UKMTO reports a tanker fire 15 nautical miles northeast of Masirah, Oman, forcing the crew to abandon ship.



The vessel is the Palau-flagged, Indian-crewed oil tanker MT Marivex.



India's Ministry of Ports said the ship was likely struck by a missile or drones. pic.twitter.com/MN7oazral9 — Egypt's Intel Observer (@EGYOSINT) June 8, 2026

Ο αμερικανικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών τέθηκε σε εφαρμογή τον Απρίλιο, μετά τους περιορισμούς που επέβαλε η Τεχεράνη στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ, ενός από τους σημαντικότερους διαύλους μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου παγκοσμίως.

Η CENTCOM έχει διευκρινίσει ότι τα μέτρα αφορούν πλοία που κατευθύνονται προς ή προέρχονται από το Ιράν και όχι εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα Στενά με προορισμό άλλες χώρες.

Πηγή με γνώση της υπόθεσης δήλωσε στο Reuters ότι το Marivex βρισκόταν ήδη στο στόχαστρο των αμερικανικών αρχών, καθώς είχε συμπεριληφθεί σε κυρώσεις του Γραφείου Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών.

Από τον Φεβρουάριο του 2025, η Ουάσιγκτον έχει επιβάλει κυρώσεις σε περίπου 1.000 πρόσωπα, πλοία και αεροσκάφη που συνδέονται με το Ιράν, στο πλαίσιο της πολιτικής «μέγιστης πίεσης» με στόχο τον περιορισμό δικτύων που, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, διευκολύνουν την παράκαμψη των κυρώσεων.

Η πρεσβεία της Ινδίας στο Ομάν ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε επαφή με τις τοπικές αρχές για την ασφάλεια των ναυτικών, ενώ σύμφωνα με την ίδια πηγή όλοι οι επιβαίνοντες έχουν διασωθεί με τη συνδρομή των αρχών του Ομάν.

Με πληροφορίες από Reuters