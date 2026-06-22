Οι ΗΠΑ αίρουν προσωρινά τις κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε τη Δευτέρα την έκδοση άδειας - διάρκειας 60 ημερών, η οποία επιτρέπει την παραγωγή, μεταφορά και πώληση ιρανικού πετρελαίου, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που υπεγράφη την περασμένη εβδομάδα.

Η απόφαση αυτή συνιστά σημαντική ανατροπή της αμερικανικής πολιτικής και αναμένεται να αποφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη στην Τεχεράνη. Κυρίως, δίνει τη δυνατότητα στο Ιράν να εξάγει πετρέλαιο σε τιμές αγοράς, ύστερα από χρόνια κατά τα οποία αναγκαζόταν να το διαθέτει με μεγάλες εκπτώσεις προκειμένου να προσελκύσει αγοραστές που ήταν πρόθυμοι να αναλάβουν τον κίνδυνο παραβίασης των αμερικανικών κυρώσεων.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι είναι διατεθειμένη να προσφέρει οικονομικά κίνητρα στο Ιράν, μετά το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος έχει προκαλέσει αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η εξαίρεση από τις κυρώσεις αποτελεί αποτέλεσμα των «συνεχιζόμενων και παραγωγικών» συνομιλιών με το Ιράν που διεξάγονται στην Ελβετία.

«Το Ιράν έχει δεσμευθεί να διασφαλίσει την ελεύθερη και απρόσκοπτη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ και να επιτρέψει την είσοδο επιθεωρητών της International Atomic Energy Agency στη χώρα», δήλωσε ο Μπέσεντ.

Νωρίτερα φέτος, η κυβέρνηση Τραμπ είχε προσφέρει προσωρινή ανακούφιση από τις κυρώσεις με στόχο τη συγκράτηση των διεθνών τιμών πετρελαίου, επιτρέποντας τη διοχέτευση μεγαλύτερων ποσοτήτων αργού στις παγκόσμιες αγορές. Στη συνέχεια, ωστόσο, ενίσχυσε τις κυρώσεις και επέβαλε ουσιαστικά αποκλεισμό στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου, στο πλαίσιο της προσπάθειας αποδυνάμωσης της οικονομίας της χώρας.

Η νέα άδεια, η οποία λήγει στις 21 Αυγούστου, προσφέρει στο Ιράν ευρύτερη πρόσβαση στο αμερικανικό νόμισμα, καθώς επιτρέπει τη διενέργεια πετρελαϊκών συναλλαγών σε δολάρια. Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα σε αμερικανικές εταιρείες να αγοράζουν ιρανικό αργό πετρέλαιο, πετροχημικά προϊόντα και άλλα προϊόντα πετρελαίου.

Πριν από τον πόλεμο, το Ιράν παρήγαγε λιγότερο από το 5% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου, με τη συντριπτική πλειονότητα των εξαγωγών του να κατευθύνεται προς την Κίνα. Ωστόσο, τους τελευταίους μήνες είχε αναγκαστεί να περιορίσει σημαντικά την παραγωγή του εξαιτίας του αμερικανικού αποκλεισμού. Παραμένει αβέβαιο πόσο γρήγορα θα μπορέσει να επανεκκινήσει πλήρως τις πετρελαιοπηγές του, ενώ θα χρειαστεί επίσης να αποκαταστήσει ενεργειακές υποδομές που υπέστησαν ζημιές κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Η συμφωνία έχει προκαλέσει αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, με επικριτές να υποστηρίζουν ότι είναι υπερβολικά ευνοϊκή για την Τεχεράνη και πιο γενναιόδωρη ακόμη και από την πυρηνική συμφωνία του 2015, γνωστή ως Joint Comprehensive Plan of Action, την οποία είχε συνάψει η κυβέρνηση του Μπαράκ Ομπάμα μαζί με άλλες μεγάλες δυνάμεις για τον περιορισμό του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.

Με πληροφορίες από The New York Times