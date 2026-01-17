Οι ηγέτες της Μινεσότα καταγγέλλουν στοχοποίηση από το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης εξαιτίας της ICE

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ διερευνά τους πολιτικούς ηγέτες της Μινεσότα για το αν συνωμότησαν ώστε να παρεμποδίσουν την καταστολή της μετανάστευσης από την Υπηρεσία Μετανάστευσης (ICE) στην πολιτεία.

Η έρευνα, την οποία αποκάλυψε το CBS News, αποτελεί επίδειξη ομοσπονδιακής εξουσίας που στρέφεται εναντίον δύο από τους πιο έντονους Δημοκρατικούς επικριτές της καταστολής: τον κυβερνήτη της Μινεσότα, Τιμ Γουόλζ και τον δήμαρχο της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι.

Ο Γουόλζ, που ήταν επίσης υποψήφιος των Δημοκρατικών για την αντιπροεδρία το 2024, απάντησε στην είδηση των ερευνών με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Πριν από δύο ημέρες ήταν η Ελίσα Σλότκιν. Την περασμένη εβδομάδα ήταν ο Τζερόμ Πάουελ. Πριν από αυτό, ο Μαρκ Κέλι. Η εργαλειοποίηση του συστήματος δικαιοσύνης εναντίον των πολιτικών σου αντιπάλων είναι μια αυταρχική τακτική», έγραψε ο Γουόλζ. «Το μόνο πρόσωπο που δεν ερευνάται για τον πυροβολισμό της Ρενέ Γκουντ είναι ο ομοσπονδιακός πράκτορας που την πυροβόλησε», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Η Σλότκιν και ο Κέλι είναι εν ενεργεία Δημοκρατικοί γερουσιαστές και αντιμετωπίζουν έρευνες από την κυβέρνηση Τραμπ επειδή προέτρεψαν μέλη των ενόπλων δυνάμεων να θυμούνται ότι έχουν το δικαίωμα να μη συμμορφώνονται με παράνομες εντολές. Ο Πάουελ, πρόεδρος της ανεξάρτητης Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve), είναι ο πιο πρόσφατος στόχος μιας –όπως φαίνεται– πολιτικά υποκινούμενης έρευνας, που σκοπό έχει να τον πιέσει να παραιτηθεί και να παραχωρήσει τη θέση του σε διορισμένο του Τραμπ.

Το γραφείο του Γουόλζ δήλωσε ότι δεν έχει λάβει καμία ειδοποίηση για έρευνα.

Σε δήλωσή του στη Minnesota Star Tribune, ο Φρέι είπε: «Δεν θα εκφοβιστώ. Αυτή είναι μια προφανής προσπάθεια να με εκφοβίσουν επειδή υπερασπίστηκα τη Μινεάπολη, τις τοπικές μας δυνάμεις επιβολής του νόμου και τους κατοίκους μας απέναντι στο χάος και τον κίνδυνο που έχει φέρει αυτή η κυβέρνηση στους δρόμους μας», πρόσθεσε ο δήμαρχος.

«Η προσοχή μου θα παραμείνει εκεί που ήταν πάντα: στο να κρατήσω την πόλη μας ασφαλή. Η Αμερική χρειάζεται ηγέτες που χρησιμοποιούν την ακεραιότητα και το κράτος δικαίου ως οδηγούς στη διακυβέρνηση. Ούτε η πόλη μας ούτε η χώρα μας θα υποκύψουν σε αυτόν τον φόβο. Στεκόμαστε ακλόνητοι».

Η Washington Post αναφέρει ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ήδη εκδώσει επίσημες νομικές κλήσεις (subpoenas) και για τους δύο ηγέτες και σκοπεύει να τους τις επιδώσει μέσα στις επόμενες ώρες.

Ο πυροβολισμός της Ρενέ Γκουντ από τον αξιωματικό της ICE Τζόναθαν Ρος την περασμένη εβδομάδα πυροδότησε διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα και μετέτρεψε τη Μινεάπολη σε επίκεντρο αντίστασης στην ολοένα και πιο σκληρή μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ.

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας έχει αναπτύξει περίπου 3.000 αξιωματικούς επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας στη Μινεσότα, αριθμό πέντε φορές μεγαλύτερο από το μέγεθος της αστυνομικής δύναμης της Μινεάπολης.

Τοπικοί και ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι έχουν επίσης συγκρουστεί σχετικά με την έρευνα για τον πυροβολισμό του Ρος. Ανάλυση των New York Times σε βίντεο μαρτύρων φαίνεται να δείχνει ότι ο Ρος παραμέρισε το αυτοκίνητο που οδηγούσε η Γκουντ και ότι εκείνη δεν αποτελούσε απειλή για αυτόν τη στιγμή που τράβηξε το υπηρεσιακό του όπλο και την πυροβόλησε τρεις φορές από κοντινή απόσταση.

Ωστόσο, οι ομοσπονδιακές αρχές, συμπεριλαμβανομένων του Ντόναλντ Τραμπ και του αντιπροέδρου του, Τζέι Ντι Βανς, έχουν επανειλημμένα υπερασπιστεί τις ενέργειες του Ρος, ενώ το FBI έκανε το ασυνήθιστο βήμα να αρνηθεί να συνεργαστεί με τους πολιτειακούς ερευνητές, οι οποίοι έχουν την εξουσία να απαγγείλουν ποινικές κατηγορίες εναντίον του Ρος, εφόσον το κρίνουν σκόπιμο, αλλά χρειάζονται πρόσβαση σε αποδεικτικά στοιχεία για να το κάνουν.

Ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης, Τοντ Μπλανς, φάνηκε να υπαινίσσεται την επερχόμενη έρευνα σε ανάρτησή του στο X νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

«Η εξέγερση στη Μινεσότα είναι άμεσο αποτέλεσμα ενός ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΟΥ κυβερνήτη και ενός ΑΠΑΙΣΙΟΥ δημάρχου που ενθαρρύνουν τη βία κατά των δυνάμεων επιβολής του νόμου», έγραψε. «Είναι αηδιαστικό. Γουόλζ και Φρέι – επικεντρώνομαι στο να σας σταματήσω από την τρομοκρατία σας με κάθε αναγκαίο μέσο. Αυτό δεν είναι απειλή. Είναι υπόσχεση».

Με πληροφορίες από Guardian