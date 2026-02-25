Οι ηγέτες της G7 δηλώνουν την «ακλόνητη υποστήριξή τους στην Ουκρανία»

Οι ηγέτες των χωρών της G7, μεταξύ των οποίων ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσαν την ακλόνητη υποστήριξή τους στην Ουκρανία, στην υπεράσπιση της εδαφικής της ακεραιότητας και του δικαιώματός της να υπάρχει.

Η συγκεκριμένη θέση έγινε γνωστή σε δήλωση που δημοσιεύτηκε την Τρίτη (24/02) για την τέταρτη επέτειο από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Σταθερή η υποστήριξη της G7 στην Ουκρανία

«Εκφράζουμε τη συνεχή υποστήριξή μας στις προσπάθειες που καταβάλλει ο πρόεδρος Τραμπ για την επίτευξη των στόχων αυτών εκκινώντας μια ειρηνευτική διαδικασία και φέρνοντας τις πλευρές να αρχίσουν απευθείας συνομιλίες. Η Ευρώπη έχει να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία, μαζί με άλλους εταίρους», δηλώνουν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των ΗΠΑ, της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, του Καναδά και της Ιαπωνίας.

Πρόκειται για την πρώτη κοινή έκφραση της G7 για την Ουκρανία σε επίπεδο ηγετών από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, πριν από έναν χρόνο, υπογραμμίζει το Παρίσι που ασκεί φέτος την προεδρία αυτής της ομάδας χωρών.