Διεθνή

Οι Χούθι καλούν τις αεροπορικές εταιρείες να αποφεύγουν τον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας

Το Ριάντ από την πλευρά του επιβεβαίωσε ότι αναχαίτισε έναν βαλλιστικό πύραυλο στο νότιο τμήμα της χώρας

The LiFO team
Φωτ. Unsplash

Οι Χούθι της Υεμένης προειδοποίησαν απόψε τις αεροπορικές εταιρίες να μην διέρχονται από τον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας.

Νωρίτερα σήμερα, ανέφεραν ότι έβαλαν στο στόχαστρο με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη το αεροδρόμιο Άμπχα. Το Ριάντ από την πλευρά του επιβεβαίωσε ότι αναχαίτισε έναν βαλλιστικό πύραυλο στο νότιο τμήμα της χώρας.

Σε ομιλία του στην τηλεόραση, ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι Γιαχία Σαρέε προειδοποίησε τις αεροπορικές εταιρείες να αποφεύγουν τον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας μέχρι να αρθεί ο αποκλεισμός του Διεθνούς Αεροδρομίου της Σαναά, όπως τον αποκάλεσε.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ

Διεθνή

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