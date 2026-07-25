Οι Χούθι χτύπησαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Saudi Aramco – Νέα κλιμάκωση στην Ερυθρά Θάλασσα

Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι της Υεμένης εξαπέλυσαν το Σάββατο επιθέσεις εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων της Σαουδικής Αραβίας στα λιμάνια Τζιζάν και Γιανμπού, στην Ερυθρά Θάλασσα.

Στην περιοχή του Γιανμπού, δύο βαλλιστικοί πύραυλοι αναχαιτίστηκαν από σύστημα Patriot που χειρίζεται ελληνική στρατιωτική δύναμη, σύμφωνα με ελληνικές πηγές ασφαλείας που επικαλείται το Reuters.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρί, υποστήριξε ότι η οργάνωση έπληξε εγκαταστάσεις της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας Saudi Aramco και στις δύο πόλεις.

Βίντεο που επαλήθευσε το Reuters δείχνει μεγάλη στήλη καπνού να υψώνεται από την κατεύθυνση του διυλιστηρίου της Aramco στο Τζιζάν. Δύο πηγές από τον κλάδο του πετρελαίου στην Ασία ανέφεραν ότι είχαν ενημερωθεί για πιθανές ζημιές σε δεξαμενές καυσίμων και πετρελαίου. Η σαουδαραβική εταιρεία δεν σχολίασε τις πληροφορίες.

Το Γιανμπού είναι το βασικό πετρελαϊκό λιμάνι της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα και χρησιμοποιείται για την εξαγωγή εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα. Η σημασία του έχει αυξηθεί, καθώς επιτρέπει στις σαουδαραβικές εξαγωγές να παρακάμπτουν τα Στενά του Ορμούζ. Στο Τζιζάν, κοντά στα σύνορα με την Υεμένη, λειτουργεί διυλιστήριο δυναμικότητας 400.000 βαρελιών ημερησίως.

Μετά τις επιθέσεις, οι αεροπορικές δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, η οποία υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία, βομβάρδισαν θέσεις εκτόξευσης πυραύλων και drones, καθώς και αποθήκες όπλων των Χούθι στις επαρχίες Μαρίμπ και Αλ Τζάουφ.

Αναζωπύρωση του πολέμου στην Υεμένη

Οι νέες επιθέσεις σηματοδοτούν σοβαρή κλιμάκωση στην Υεμένη, όπου η εκεχειρία που ίσχυε από το 2022 έχει ουσιαστικά καταρρεύσει. Οι δύο πλευρές του εμφυλίου συγκεντρώνουν ξανά δυνάμεις στα μέτωπα, ενώ η σύγκρουση συνδέεται πλέον άμεσα με τον ευρύτερο πόλεμο στον Κόλπο.

Η Σαουδική Αραβία ηγείται εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία του συνασπισμού που πολεμά τους Χούθι, από τότε που η φιλοϊρανική οργάνωση κατέλαβε την πρωτεύουσα Σαναά και μεγάλο μέρος της βόρειας και δυτικής Υεμένης.

Την Παρασκευή, ο σαουδαραβικός συνασπισμός βομβάρδισε θέσεις των Χούθι στη Χοντέιντα, το σημαντικότερο λιμάνι της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα. Τηλεοπτικό δίκτυο που ελέγχεται από τους Χούθι μετέδωσε ότι επλήγησαν εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών στην πόλη, καθώς και το νησί Καμαράν.

Οι Χούθι ανακοίνωσαν την περασμένη εβδομάδα ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας. Ο ηγέτης τους, Αμπντούλ Μαλίκ αλ Χούθι, προειδοποίησε ότι όλες οι σαουδαραβικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις θα αποτελέσουν στόχο, εφόσον το Ριάντ εντείνει τη συμμετοχή του στον πόλεμο.

Η απειλή προκαλεί νέα ανησυχία στις αγορές, καθώς οι επιθέσεις μπορούν να περιορίσουν ακόμη περισσότερο τις εξαγωγές πετρελαίου από την περιοχή. Η τιμή του Brent ξεπέρασε πρόσφατα τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Μάιο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Παρασκευή ότι η Ουάσιγκτον θα επιβάλει «μεγάλη στρατιωτική τιμωρία» στο Ιράν και στους Χούθι, μετά τον ισχυρισμό της οργάνωσης ότι έπληξε δύο σαουδαραβικά δεξαμενόπλοια στην Ερυθρά Θάλασσα.

Smoke rising over the skies of Jazan, Saudi Arabia as Yemen’s Houthis launches retaliatory attacks.



Iranian state media says Houthis "targeted an oil facility belonging to the Saudi Aramco company". pic.twitter.com/mzFMUBiH12 — AZ Intel (@AZ_Intel_) July 25, 2026

Ο σαουδαραβικός συνασπισμός δήλωσε ότι θα συνεχίσει να προστατεύει τα πλοία και τα συμφέροντα της χώρας και προειδοποίησε ότι θα απαντήσει χωρίς υποχώρηση σε νέες επιθέσεις.

Η σημασία του λιμανιού της Χοντέιντα

Παρά την κλιμάκωση, η Σαουδική Αραβία δηλώνει ότι θα συνεχίσει να επιτρέπει την είσοδο πλοίων στο λιμάνι της Χοντέιντα. Ο Σαουδάραβας πρεσβευτής στην Υεμένη, Μοχάμεντ αλ Τζάμπερ, ανέφερε σε αναρτήσεις του ότι το Ριάντ θα εξακολουθήσει να στηρίζει τη λειτουργία του λιμανιού, παρά τις επιθέσεις των Χούθι στη ναυσιπλοΐα της Ερυθράς Θάλασσας.

Η Χοντέιντα αποτελεί βασική πύλη για την είσοδο τροφίμων, καυσίμων και ανθρωπιστικής βοήθειας στην Υεμένη. Κατά τις προηγούμενες φάσεις του πολέμου, οι περιορισμοί στη λειτουργία του λιμανιού είχαν προκαλέσει έντονες διεθνείς αντιδράσεις, καθώς θεωρήθηκε ότι επιδείνωσαν την πείνα και τις ελλείψεις στη χώρα.

Το υπουργείο Εξωτερικών που ελέγχουν οι Χούθι χαρακτήρισε τους σαουδαραβικούς βομβαρδισμούς στη Χοντέιντα αρχή μιας νέας φάσης «κλιμάκωσης απέναντι στην κλιμάκωση» και κατηγόρησε τη Σαουδική Αραβία ότι θα φέρει την ευθύνη για τις συνέπειες.

Η νέα ένταση απειλεί να ανοίξει ξανά πλήρως το μέτωπο της Υεμένης, την ώρα που οι συγκρούσεις στον Κόλπο έχουν ήδη προκαλέσει προβλήματα στις θαλάσσιες μεταφορές και στις διεθνείς ενεργειακές αγορές.

Με πληροφορίες από Reuters