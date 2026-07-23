Οι Χούθι χτύπησαν δύο δεξαμενόπλοια στην Ερυθρά Θάλασσα – Το πετρέλαιο ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν δύο σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα στην Ερυθρά Θάλασσα, προκαλώντας φόβους ότι ο πόλεμος ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ μπορεί να επεκταθεί και σε μία δεύτερη κρίσιμη θαλάσσια οδό για το παγκόσμιο εμπόριο.

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν την Πέμπτη, την ώρα που η διεθνής τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε προσωρινά τα 100 δολάρια το βαρέλι. Η άνοδος συνδέεται με τη διακοπή της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ από το Ιράν και με την απειλή των Χούθι να κλείσουν και το Μπαμπ ελ Μαντέμπ, το στενό που ενώνει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων SABA, που ελέγχεται από τους Χούθι, στόχος έγιναν τα δεξαμενόπλοια Encelia και Layla. Και στα δύο πλοία ξέσπασαν πυρκαγιές, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε ότι το Encelia τυλίχθηκε στις φλόγες έπειτα από επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλλά δεν αναφέρθηκε στο δεύτερο πλοίο. Το βρετανικό κέντρο παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας UKMTO ανακοίνωσε ότι έλαβε αναφορά για δεξαμενόπλοιο που χτυπήθηκε από «άγνωστο βλήμα», περίπου 130 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της σαουδαραβικής πόλης Αλ Σουκάικ.

Πρόκειται για την πρώτη επίθεση των Χούθι σε πλοίο μετά την ανακοίνωση αποκλεισμού των θαλάσσιων μεταφορών που συνδέονται με τη Σαουδική Αραβία. Οι αντάρτες υποστηρίζουν ότι απαντούν στον αποκλεισμό της Υεμένης από το Ριάντ και σε πρόσφατη επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο της Σαναά, της πρωτεύουσας που βρίσκεται υπό τον έλεγχό τους.

Απειλή για δεύτερη κρίσιμη θαλάσσια δίοδο

Από το Μπαμπ ελ Μαντέμπ περνά περίπου το 12% του παγκόσμιου εμπορίου και σχεδόν το ένα τέταρτο των εμπορευματοκιβωτίων που μεταφέρονται ανάμεσα στην Ευρώπη και την Ασία μέσω της Διώρυγας του Σουέζ.

Οι νέες επιθέσεις απειλούν και τη διαδρομή που χρησιμοποιεί πλέον η Σαουδική Αραβία για να παρακάμπτει τα Στενά του Ορμούζ. Μεγάλο μέρος του σαουδαραβικού πετρελαίου μεταφέρεται μέσω αγωγού στο λιμάνι Γιανμπού, στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς ο πόλεμος έχει περιορίσει τις εξαγωγές από τον Περσικό Κόλπο.

Η εταιρεία ναυτιλιακών αναλύσεων Lloyd’s List Intelligence προειδοποίησε ότι οι επιθέσεις των Χούθι δημιουργούν διπλό πλήγμα στις μεταφορές πετρελαίου. Όπως ανέφερε, η απειλή για το Μπαμπ ελ Μαντέμπ θέτει πλέον υπό αμφισβήτηση και την ασφάλεια της εναλλακτικής διαδρομής μέσω του Γιανμπού.

Οι Χούθι δηλώνουν ότι στόχος τους είναι τα πλοία που συνδέονται με τη Σαουδική Αραβία. Ωστόσο, στο παρελθόν, όταν είχαν ανακοινώσει αποκλεισμό πλοίων που σχετίζονταν με το Ισραήλ, επιτέθηκαν και σε σκάφη χωρίς σαφή σχέση με τον πόλεμο στη Γάζα, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στο παγκόσμιο εμπόριο.

Ο Τραμπ απειλεί με «μεγάλη στρατιωτική τιμωρία»

Την ώρα που οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν για δωδέκατη συνεχόμενη νύχτα πλήγματα στο Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι θα υπάρξει «μεγάλη στρατιωτική τιμωρία» εάν οι Χούθι συνεχίσουν τις επιθέσεις σε πλοία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον θα θεωρήσει υπεύθυνο και το Ιράν, καθώς οι Χούθι υποστηρίζονται από την Τεχεράνη.

«Εάν το κάνουν ξανά, οι ΗΠΑ θα θεωρήσουν υπεύθυνο το Ιράν, καθώς οι Χούθι αποτελούν πληρεξούσιο και υποχείριό του, και θα επιβληθεί μεγάλη στρατιωτική τιμωρία τόσο στο Ιράν όσο και στους ίδιους τους Χούθι», έγραψε σε ανάρτησή του.

Η ένταση επηρέασε άμεσα και τις αγορές. Η τιμή του Brent αυξήθηκε περισσότερο από 6% και έφτασε περίπου τα 100 δολάρια το βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο.

Συνεχίζονται οι μάχες για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ

Το Ιράν υποστηρίζει ότι έχει δικαίωμα να ελέγχει την κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ και να επιβάλλει τέλη διέλευσης. Πριν από τον πόλεμο, η θαλάσσια δίοδος ήταν ανοιχτή σε όλα τα πλοία χωρίς χρέωση.

Η Τεχεράνη έχει επιτεθεί σε πλοία που κινούνται σε διαδρομή υπό την επιτήρηση αμερικανικών δυνάμεων, την ώρα που οι ΗΠΑ διευρύνουν τις επιθέσεις τους στο ιρανικό έδαφος και έχουν επαναφέρει τον ναυτικό αποκλεισμό των λιμανιών της χώρας.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, προειδοποίησε ότι η χώρα του θα απαντά στα αμερικανικά πλήγματα με την αρχή «οφθαλμόν αντί οφθαλμού». Ο Αμερικανός ομόλογός του, Μάρκο Ρούμπιο, απάντησε με ακόμη πιο σκληρή διατύπωση, λέγοντας ότι η πολιτική του Τραμπ προβλέπει δυσανάλογα βαρύτερα αντίποινα.

«Το τίμημα θα συνεχίσει να αυξάνεται κάθε βράδυ μέχρι να συνέλθουν», είπε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στις Φιλιππίνες.

Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι αμερικανικοί πύραυλοι έπληξαν περιοχές κοντά στις πόλεις Αχβάζ, Ραμσίρ και Αντιμέσκ, στο δυτικό Ιράν. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πλήγμα στην πόλη Σαλαμτσέχ, κοντά στα σύνορα με το Ιράκ.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι επιθέσεις έχουν στόχο να περιορίσουν την ικανότητα του Ιράν να απειλεί εμπορικά και πολιτικά πλοία στις θαλάσσιες οδούς της περιοχής.

Το Ιράν έχει απαντήσει πλήττοντας ενεργειακές εγκαταστάσεις και μονάδες αφαλάτωσης σε γειτονικές χώρες του Κόλπου. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη προκάλεσαν ζημιές σε συνοριακό πέρασμα με το Ιράκ, χωρίς να υπάρξουν θύματα, ενώ στο Μπαχρέιν ήχησαν σειρήνες και οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να μετακινηθούν σε ασφαλείς χώρους.

Με πληροφορίες από Associated Press