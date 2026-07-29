Οι Χούθι εξετάζουν το ενδεχόμενο διοδίων στην Ερυθρά Θάλασσα με τις ευλογίες του Ιράν

Οι Χούθι της Υεμένης εξετάζουν το ενδεχόμενο να επιβάλουν τέλη στη συντριπτική πλειονότητα των πλοίων που διέρχονται από το στενό πέρασμα Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, το οποίο συνδέει τη νότια Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν.

Μέχρι σήμερα δεν έχει οριστεί κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή του μέτρου, ενώ το γραφείο τύπου των Χούθι δεν έκανε κάποιο σχόλιο στο πρακτορείο Reuters που ανέδειξε το θέμα σε ρεπορτάζ του.

Αξιωματούχοι των Χούθι ταξίδεψαν στο Ιράν τον Ιούλιο για την κηδεία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Εκεί, Ιρανοί αξιωματούχοι συζήτησαν μαζί τους το ενδεχόμενο επιβολής διοδίων στη διέλευση από το Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, όπως δήλωσαν δύο περιφερειακοί αξιωματούχοι που ενημερώθηκαν από την Τεχεράνη.

Στόχος μιας τέτοιας κίνησης θα ήταν η νομιμοποίηση της πρακτικής επιβολής τελών σε διεθνείς θαλάσσιες οδούς και η άσκηση πρόσθετης πίεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανέφεραν οι πηγές. Παράλληλα, πρόσθεσαν ότι τα κινεζικά πλοία θα εξαιρούνταν από τα τέλη αυτά, με τους Χούθι να αντιμετωπίζουν θετικά μια τέτοια διευθέτηση.

Το Πεκίνο έχει διεξαγάγει απευθείας συνομιλίες με τους Χούθι ώστε τα κινεζικά δεξαμενόπλοια να κινούνται στη νότια Ερυθρά Θάλασσα χωρίς τον φόβο επιθέσεων, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κίνα αποτελεί τον μεγαλύτερο αγοραστή σαουδαραβικού πετρελαίου παγκοσμίως.

Ιρανοί σύμβουλοι καθοδηγούν το σχέδιο επιβολής τελών

Αξιωματούχοι των Χούθι που επέστρεψαν αεροπορικώς από την Τεχεράνη συνοδεύονταν από Ιρανούς συμβούλους. Αποστολή τους ήταν να τους καθοδηγήσουν βήμα-βήμα στη δημιουργία μιας αρχής που θα ρυθμίζει την επιβολή και είσπραξη διοδίων στο Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, όπως ανέφερε Άραβας αξιωματούχος της περιοχής.

«Οι Χούθι θα προσπαθήσουν να αποκτήσουν τον έλεγχο της Ερυθράς Θάλασσας και, αν το πετύχουν, θα επιχειρήσουν να φορολογήσουν τα πλοία», δήλωσε στο Reuters η Αφράχ αλ-Ζούμπα, υποψήφια Υπουργός Εξωτερικών της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης.

Μια τέτοια εξέλιξη θα συναντούσε τη σθεναρή αντίδραση των χωρών του Κόλπου και της Ευρώπης. Ωστόσο, οι ήδη επιβαρυμένες διεθνείς ναυτικές δυνάμεις αδυνατούν αυτή τη στιγμή να παρέχουν επαρκή προστασία στα εμπορικά πλοία, ενώ υπάρχει ελάχιστη πολιτική βούληση για να αλλάξει αυτό, όπως επεσήμαναν δύο Δυτικοί διπλωμάτες.

Η Τεχεράνη απέρριψε την πρόταση του Ομάν για κοινή περιφερειακή διαχείριση των Στενών του Ορμούζ, η οποία προέβλεπε οικειοθελή καταβολή τελών από τα πλοία, όπως δήλωσε στο Reuters ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος την Τετάρτη. Η εξέλιξη αυτή εξανεμίζει τις ελπίδες για διέξοδο από το αδιέξοδο που έχει προκαλέσει ασφυξία στο εμπόριο του Κόλπου εδώ και μήνες.

Απειλή για τον εφοδιασμό της Σαουδικής Αραβίας

Το ενδεχόμενο κλείσιμο του Μπαμπ αλ-Μαντέμπ θα στερούσε από τη Σαουδική Αραβία μια κρίσιμη εναλλακτική διαδρομή έναντι των Στενών του Ορμούζ, εντείνοντας τους φόβους για ελλείψεις στην αγορά πετρελαίου.

Η ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα δεν έχει ανακάμψει πλήρως από τον Νοέμβριο του 2023, όταν ξεκίνησαν οι επιθέσεις των Χούθι στα ανοιχτά της Υεμένης, σε μια κίνηση που η οργάνωση χαρακτήρισε ως πράξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους στον πόλεμο της Γάζας. Οι επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων σταμάτησαν μόνο με την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα τον περασμένο Οκτώβριο.

Την περασμένη εβδομάδα, τουλάχιστον ένα σαουδαραβικό δεξαμενόπλοιο δέχθηκε επίθεση στα ανοιχτά του νότιου σαουδαραβικού λιμανιού Τζιζάν, κοντά στην Υεμένη, με τους Χούθι να αναλαμβάνουν την ευθύνη.

Στο απόγειο της ναυτικής τους εκστρατείας το 2024, οι Χούθι φέρονται να εισέπρατταν τέλη από ορισμένες ναυτιλιακές εταιρείες που διέσχιζαν την Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν με αντάλλαγμα την ασφαλή διέλευσή τους. Αυτό ανέφερε έκθεση της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ για το 2024, σημειώνοντας πάντως ότι δεν ήταν σε θέση να διασταυρώσει ανεξάρτητα τις συγκεκριμένες πληροφορίες.

Τα έσοδα αυτά υπολογίζεται ότι έφταναν έως και τα 180 εκατ. δολάρια το μήνα, αν και τα στοιχεία αυτά δεν έχουν επιβεβαιωθεί.

Η διέλευση προς την Ασία μέσω του Μπαμπ αλ-Μαντέμπ διαρκεί κατά μέσο όρο 16 ημέρες. Αντίθετα, αν τα φορτία παρακαμφθούν μέσω της βόρειας Ερυθράς Θάλασσας, της Διώρυγας του Σουέζ και στη συνέχεια γύρω από τη νότια Αφρική, το ταξίδι φτάνει τις 50 ημέρες.

Με πληροφορίες από Reuters