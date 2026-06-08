Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στο Ισραήλ: Τεταμένο κλίμα ανάμεσα σε Νετανιάχου και Τραμπ

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, που στηρίζουν το Ιράν στον πόλεμο εναντίον του Ισραήλ και των ΗΠΑ, ανέλαβαν σήμερα την ευθύνη για μια επίθεση με πυραύλους εναντίον του ισραηλινού εδάφους.

Παράλληλα, ανακοίνωσαν ότι θα απαγορεύσουν τον πλου των ισραηλινών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα.

«Οι ένοπλες δυνάμεις της Υεμένης εξαπέλυσαν ομοβροντία πυραύλων εναντίον ευαίσθητων στόχων του ισραηλινού εχθρού", τόνισε σε σχετική ανακοίνωσή του ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρί και πρόσθεσε, ότι οι αντάρτες επιβάλλουν «πλήρη απαγόρευση της ισραηλινής ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα. Οποιαδήποτε κίνηση του εχθρού θα θεωρηθεί νόμιμος στρατιωτικός στόχος. Θα απαντήσουμε στην κλιμάκωση με κλιμάκωση».

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μαίνεται ξανά με νέο κύμα επιθέσεων. Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι το Ιράν εξαπέλυσε δεύτερο κύμα πυραύλων προς το έδαφός του, ενώ σε ολόκληρη τη χώρα ηχούν οι σειρήνες. Οι επιθέσεις αυτές έρχονται σε συνέχεια των ισραηλινών επιθέσεων κατά του Ιράν, με αναφορές για εκρήξεις σε Τεχεράνη, Ταμπρίζ και Ισφαχάν, καθώς οι εντάσεις κλιμακώνονται μετά την ισραηλινή επίθεση στα νότια προάστια της Βηρυτού, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον δύο νεκρούς και 20 τραυματίες.

Τεταμένο το κλίμα ανάμεσα σε Νετανιάχου και Τραμπ

Οι αμερικανο-ισραηλινές σχέσεις βρίσκονται σε «τεταμένη κατάσταση» με τα διεθνή μέσα να «βλέπουν» το Ισραήλ «να αψηφά» τον Τραμπ.

Ο Όρι Γκόλντμπεργκ, Ισραηλινός αναλυτής και σχολιαστής, εκτιμά ότι οι πρόσφατες εξελίξεις θα έχουν μακροχρόνιες επιπτώσεις στις σχέσεις ΗΠΑ - Ισραήλ, οι οποίες βρίσκονται ήδη σε «τεταμένη κατάσταση», μετά την απόφαση του Μπενιαμίν Νετανιάχου να αγνοήσει την έκκληση του Ντόναλντ Τραμπ να μην απαντήσει στα ιρανικά πλήγματα.

Όπως σημείωσε, το αίτημα του Τραμπ διατυπώθηκε λίγες ημέρες «μετά την τηλεφωνική συνομιλία γεμάτη βρισιές που είχε με τον Ισραηλινό ηγέτη», όπως αναφέρει το Al Jazeera, για τα σχέδιά του που περιλάμβαναν περισσότερες αεροπορικές επιθέσεις στη λιβανική πρωτεύουσα, Βηρυτό. Η συνομιλία διέρρευσε αρχικά στα ΜΜΕ πριν επιβεβαιωθεί από τον ίδιο τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

«Πράγματα που ο Νετανιάχου μπορούσε να κάνει όταν πρόεδρος ήταν ο Τζο Μπάιντεν, δεν μπορεί πλέον να τα κάνει υπό μια προεδρία Τραμπ», δήλωσε ο Γκόλντμπεργκ στο Al Jazeera.

Ο αναλυτής πρόσθεσε επίσης, ότι δεν θεωρεί το Ισραήλ είναι αρκετά ισχυρό για να ξαναρχίσει τις εχθροπραξίες, ειδικά χωρίς την υποστήριξη των ΗΠΑ.

«Το Ισραήλ είναι πολιτικά υπερβολικά αδύναμο, τόσο σε διεθνές όσο και σε εσωτερικό επίπεδο, για να πραγματοποιήσει από μόνο του μια μεγάλης κλίμακας επίθεση», ανέφερε.

Οι Ισραηλινοί «αψηφούν τον Τραμπ»

Η Νεγκάρ Μορταζαβί, ανώτερη ερευνήτρια στο Κέντρο Διεθνούς Πολιτικής, υποστηρίζει ότι το Ιράν επιδιώκει μια συνολική συμφωνία ειρήνης για την περιοχή, η οποία θα περιλαμβάνει και τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου, λειτουργώντας με τη λογική «μαζί στον πόλεμο, μαζί και στην ειρήνη».

Ωστόσο, όπως σημειώνει, για τον Ντόναλντ Τραμπ ο Λίβανος «δεν είναι τόσο σημαντικός και οι ΗΠΑ θα ήθελαν να τον αποσυνδέσουν από την ειρηνευτική διαδικασία».

Σύμφωνα με τη Μορταζαβί, η απόφαση του Ιράν να επιτεθεί στο βόρειο Ισραήλ, ως απάντηση στα ισραηλινά πλήγματα στη Βηρυτό, ήταν μια προσπάθεια να επιβάλει αυτή την «κόκκινη γραμμή».

«Θέλουν να διασφαλίσουν ότι ο Λίβανος θα παραμείνει συνδεδεμένος με τη διαδικασία – ξανά, μαζί στον πόλεμο και μαζί στην ειρήνη. Με αυτή την κίνηση το Ιράν έδειξε ότι δεν περιορίζεται στις απειλές, αλλά είναι διατεθειμένο να αναλάβει το ρίσκο και ακόμη να προχωρήσει σε ένα επόμενο επίπεδο κλιμάκωσης», ανέφερε.

Η ισραηλινή απάντηση, από την άλλη πλευρά, εγείρει ερωτήματα σχετικά με τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι εκείνος καθορίζει τις εξελίξεις.

«Οι Ισραηλινοί ουσιαστικά αψηφούν όσα δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ στα μέσα ενημέρωσης μόλις λίγες ώρες νωρίτερα», είπε. «Τελικά, όλα καταλήγουν στο ότι το Ιράν θέλει να εντάξει τους συμμάχους του – τη Χεζμπολάχ και τον Λίβανο – στη διαδικασία, ενώ οι ΗΠΑ εμφανίζονται απρόθυμες να το αναγνωρίσουν αυτό και να περιορίσουν το Ισραήλ, ώστε να καταστεί δυνατή η πρόοδος προς μια ειρηνευτική συμφωνία».

Με πληροφορίες από Al Jazeera