Οι Χούθι ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία

Οι Χούθι, η ένοπλη οργάνωση της Υεμένης που υποστηρίζεται από το Ιράν, ανακοίνωσαν ότι επιβάλλουν άμεσα ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία. Η απειλή αφορά το στενό Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, τη νότια πύλη της Ερυθράς Θάλασσας και μία από τις σημαντικότερες οδούς μεταφοράς πετρελαίου στον κόσμο.

Η οργάνωση δεν εξήγησε πώς ακριβώς σκοπεύει να εφαρμόσει τον αποκλεισμό. Δήλωσε μόνο ότι επιβάλλει «θαλάσσιο εμπάργκο» στη Σαουδική Αραβία με βάση την αρχή «οφθαλμόν αντί οφθαλμού», κατηγορώντας το Ριάντ ότι διατηρεί πολυετή αποκλεισμό σε βάρος της Υεμένης.

Οι Χούθι ελέγχουν μεγάλο μέρος της δυτικής Υεμένης, απέναντι από το στενό Μπαμπ αλ-Μαντέμπ. Ένα κλείσιμο του περάσματος για τα σαουδαραβικά φορτία θα μπορούσε να εμποδίσει μεγάλο μέρος των εξαγωγών πετρελαίου της χώρας προς την Ασία και να επηρεάσει έως και το 7% της παγκόσμιας προσφοράς. Περίπου το 12% του παγκόσμιου εμπορίου περνά συνήθως από την περιοχή.

Απειλή για δεύτερο κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα

Η ανακοίνωση έρχεται ενώ η μεταφορά πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο έχει ήδη περιοριστεί λόγω των συγκρούσεων με το Ιράν και των προβλημάτων στη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ. Η Σαουδική Αραβία έχει στρέψει μεγάλο μέρος των ενεργειακών εξαγωγών της προς την Ερυθρά Θάλασσα, ώστε να παρακάμπτει το συγκεκριμένο πέρασμα.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σάρι, προειδοποίησε ότι η οργάνωση είναι έτοιμη να απαντήσει σε ενδεχόμενα σαουδαραβικά αντίποινα με «γενικευμένη και σκληρή κλιμάκωση».

Η απειλή των Χούθι αυξάνει την πίεση στις διεθνείς αγορές ενέργειας, καθώς το Μπαμπ αλ-Μαντέμπ έχει εξελιχθεί σε εναλλακτική διαδρομή για φορτία που δεν μπορούν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ.

Η Σαουδική Αραβία διοχετεύει πλέον περίπου το 70% των ενεργειακών εξαγωγών της μέσω της Ερυθράς Θάλασσας. Ένας πραγματικός αποκλεισμός θα μπορούσε επομένως να προκαλέσει νέες καθυστερήσεις στις παραδόσεις πετρελαίου, να αυξήσει τα ναύλα και να εντείνει τις πιέσεις στις τιμές των καυσίμων.

Η ανακοίνωση είχε ήδη αντίκτυπο στην ασφάλιση των πλοίων. Πηγές της ασφαλιστικής αγοράς ανέφεραν ότι τα ασφάλιστρα για τη διέλευση από την περιοχή αυξήθηκαν στο 0,75% της αξίας κάθε πλοίου, από 0,3% λίγες ημέρες νωρίτερα. Ακόμη και μια τέτοια μεταβολή μπορεί να προσθέσει εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια στο κόστος ενός ταξιδιού διάρκειας μίας εβδομάδας.

Φόβοι για νέα επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα

Οι Χούθι είχαν προειδοποιήσει ότι θα εμπλακούν στον πόλεμο εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους στον Κόλπο κλιμακώσουν τα πλήγματα κατά του Ιράν. Παράλληλα, ζήτησαν διπλωματική λύση και τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε Παλαιστίνη, Λίβανο, Ιράν και Ιράκ, καθώς και άρση του αποκλεισμού που επιβάλλεται στην Υεμένη.

Η οργάνωση έχει ήδη δείξει ότι μπορεί να διαταράξει τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή. Μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, τον Οκτώβριο του 2023, εξαπέλυσε περισσότερες από 100 επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα μέσα σε διάστημα δύο ετών.

Μένει να φανεί αν η νέα ανακοίνωση θα οδηγήσει σε πραγματικές επιθέσεις ή αν αποτελεί κυρίως μέσο πίεσης προς τη Σαουδική Αραβία. Σε κάθε περίπτωση, η απειλή σε δεύτερο κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα αυξάνει τον κίνδυνο για το παγκόσμιο εμπόριο και την τροφοδοσία της αγοράς με πετρέλαιο.

Με πληροφορίες από The Hill