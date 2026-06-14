Οι «χαμένες πόλεις» της Αμαζονίας: Τι αποκάλυψε τεχνολογία lidar για έναν κόσμο χιλιάδων ετών

Για μεγάλο μέρος του 20ού αιώνα, οι αρχαιολόγοι θεωρούσαν ότι η Αμαζονία ήταν ένα περιβάλλον που δεν μπορούσε να υποστηρίξει μεγάλους και μόνιμους πληθυσμούς.

Τα φτωχά εδάφη, οι ακραίες πλημμύρες και ξηρασίες στην Αμαζονία, οι ασθένειες και οι δυσκολίες της τροπικής ζούγκλας θεωρούνταν εμπόδια για την ανάπτυξη σύνθετων κοινωνιών.

Τα τελευταία χρόνια, όμως, μια σειρά από εντυπωσιακές ανακαλύψεις ανατρέπουν αυτή την εικόνα.

Great mysteries of archaeology: an ancient Amazonian world revealed from the skyhttps://t.co/IxOyZb93H4 — the feed 👹 (@feed_the4th) June 9, 2026

Αμαζονία: Τι έδειξε η τεχνολογία lidar

Χάρη στην τεχνολογία lidar, η οποία χρησιμοποιεί στοιχεία λέιζερ από αεροπλάνα ή drones για να «βλέπει» μέσα από τη βλάστηση και να χαρτογραφεί το έδαφος, οι επιστήμονες αποκαλύπτουν ένα δίκτυο οικισμών, δρόμων, καναλιών και μνημειακών κατασκευών που παρέμενε κρυμμένο κάτω από το πυκνό δάσος της Αμαζονίας.

Ένα από τα σημαντικότερα παραδείγματα για την Αμαζονία, προέρχεται από την περιοχή Llanos de Moxos στη βόρεια Βολιβία. Εκεί, οι σαρώσεις lidar αποκάλυψαν ότι ο πολιτισμός Casarabe, ο οποίος άκμασε περίπου από το 500 έως το 1400 μ.Χ., είχε δημιουργήσει ένα εκτεταμένο και οργανωμένο δίκτυο οικισμών σε μια περιοχή περίπου 20.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Οι μεγαλύτεροι οικισμοί κάλυπταν έως και τρία τετραγωνικά χιλιόμετρα και συνδέονταν με μικρότερους μέσω υπερυψωμένων δρόμων και καναλιών. Ανάμεσα στα ευρήματα ξεχωρίζουν γιγαντιαίες χωμάτινες πλατφόρμες, πυραμιδοειδείς κατασκευές που ξεπερνούσαν τα 20 μέτρα σε ύψος και τελετουργικά συγκροτήματα σε σχήμα U, τα οποία πιθανότατα χρησιμοποιούνταν για δημόσιες συγκεντρώσεις και τελετές.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένους οικισμούς αλλά για ένα ενιαίο, καλά οργανωμένο σύστημα με κοινή διαχείριση υδάτων και γεωργικής παραγωγής. Η καλλιέργεια καλαμποκιού αποτελούσε βασική πηγή τροφής, ενώ κανάλια, δεξαμενές και τεχνητές λίμνες επέτρεπαν την αξιοποίηση των εποχικά πλημμυρισμένων εκτάσεων.

Great mysteries of archaeology: an ancient Amazonian world revealed from the sky https://t.co/C5OWeD8zKT — ForensicPsyMD (@ForensicPsyMD) June 9, 2026

Αμαζονία: Τα παραδείγματα του Ισημερινού, Βραζιλίας και Κολομβίας

Παρόμοια ευρήματα έχουν καταγραφεί και στην κοιλάδα Upano του Ισημερινού. Εκεί, η τεχνολογία lidar αποκάλυψε χιλιάδες κατασκευές οργανωμένες σε ένα εκτεταμένο δίκτυο οικισμών που συνδέονταν με ευθείς δρόμους και πλατφόρμες, σε μια περιοχή εκατοντάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Αντίστοιχα παραδείγματα έχουν εντοπιστεί στη Βραζιλία και την Κολομβία, όπου προκολομβιανοί πληθυσμοί δημιούργησαν πολύπλοκα δίκτυα οικισμών, τελετουργικών χώρων και γεωργικών υποδομών προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε περιοχής.

Οι ανακαλύψεις αυτές αλλάζουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι επιστήμονες αντιλαμβάνονται την ιστορία της Αμαζονίας. Αντί για μια ακατοίκητη ή ελάχιστα κατοικημένη ζούγκλα, φαίνεται πως μεγάλο μέρος της περιοχής διαμορφώθηκε επί χιλιάδες χρόνια από ανθρώπινες κοινωνίες που διαχειρίζονταν ενεργά το περιβάλλον τους.

Παράλληλα, η έρευνα δείχνει ότι οι κάτοικοι της Αμαζονίας ανέπτυξαν βιώσιμες μορφές γεωργίας, δείχνοντας παράλληλα και τον «απαραίτητο σεβασμό» στα δασικά οικοσυστήματα. Δημιουργούσαν εύφορα εδάφη εμπλουτίζοντας το χώμα με οργανικά υλικά, ενώ καλλιεργούσαν και ευνοούσαν είδη φυτών που παρείχαν τροφή, φάρμακα και πρώτες ύλες. Πολλά από αυτά τα φυτά εξακολουθούν να είναι ιδιαίτερα διαδεδομένα στην περιοχή μέχρι σήμερα.

Παρά τη μεγάλη πρόοδο, πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα. Οι επιστήμονες εξακολουθούν να διερευνούν πώς οργανώνονταν πολιτικά αυτές οι κοινωνίες, πόσοι άνθρωποι ζούσαν σε αυτές και ποιες ήταν οι σχέσεις τους με άλλους πολιτισμούς της Νότιας Αμερικής.

Επιπλέον, δεν είναι ακόμη σαφές γιατί ορισμένα από αυτά τα κέντρα εγκαταλείφθηκαν πριν από την άφιξη των Ευρωπαίων. Ανάμεσα στις πιθανές εξηγήσεις περιλαμβάνονται οι κλιματικές μεταβολές, οι αλλαγές στα εμπορικά δίκτυα, οι κοινωνικές ανακατατάξεις ή φυσικές καταστροφές.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η τεχνολογία lidar βρίσκεται ακόμη στα πρώτα στάδια της εφαρμογής της στην Αμαζονία και ότι τεράστιες εκτάσεις παραμένουν ανεξερεύνητες.

Σύμφωνα με ορισμένες μελέτες, χιλιάδες ακόμη αρχαιολογικές δομές ενδέχεται να παραμένουν κρυμμένες κάτω από το δάσος.

Με πληροφορίες από Conversation