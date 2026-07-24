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Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν την καταστροφή κέντρου δεδομένων της Amazon στο Μπαχρέιν

Ούτε ο όμιλος Amazon, ούτε οι αρχές του Μπαχρέιν έχουν μέχρι στιγμής σχολιάσει την ανακοίνωση

The LiFO team
The LiFO team
DATA CENTER AMAZON ΙΡΑΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΜΠΑΧΡΕΙΝ Facebook Twitter
Φωτ. Unsplash
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Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν το Κέντρο δεδομένων της Amazon στο Μπαχρέιν.

Σύμφωνα με τη δήλωσή τους στην Ιρανική τηλεόραση, οι στρατιωτικές δυνάμεις της χώρας «στόχευσαν και κατέστρεψαν κτίριο του κέντρου δεδομένων της αμερικανικής εταιρείας Amazon στο Μπαχρέιν, που έχει σημαντικό ρόλο στην περισυλλογή πληροφοριών για τον αμερικανικό στρατό».

Αυτές οι επιθέσεις, σύμφωνα με τους φρουρούς της επανάστασης, είναι αντίποινα στους αμερικανικούς βομβαρδισμούς των τελευταίων ημερών.

Δεν έχει πάρει θέση η Amazon

Ούτε ο όμιλος Amazon, ούτε οι αρχές του Μπαχρέιν έχουν μέχρι στιγμής σχολιάσει την ανακοίνωση.

Το Ιράν θεωρεί νόμιμο στόχο κάθε εγκατάσταση που τίθεται στην διάθεση του αμερικανικού στρατού για να πλήξει το ιρανικό έδαφος.

Κατά την διάρκεια των προηγούμενων επιθέσεων κατά του Μπαχρέιν, οι ιρανικές δυνάμεις είχαν αναλάβει την ευθύνη για πλήγμα κατά κέντρου της Amazon, το οποίο δεν επιβεβαιώθηκε.

 Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διεθνή

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