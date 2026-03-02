Οι Φρουροί της Επανάστασης στοχοθέτησαν τα γραφεία του Νετανιάχου

Οι Ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα πως εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Οι πύραυλοι στόχευσαν, επίσης, το γραφείο του γενικού επιτελείου του αρχηγού της Πολεμικής Αεροπορίας του Ισραήλ.

Τι ανακοίνωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης για την επίθεση

«Τα γραφεία του εγκληματία πρωθυπουργού του σιωνιστικού καθεστώτος (σ.σ.: Ισραήλ) και το γενικό επιτελείο του αρχηγού της Πολεμικής Αεροπορίας του καθεστώτος στοχοθετήθηκαν», ανακοίνωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars, διευκρινίζοντας ότι κατά την επίθεση χρησιμοποιήθηκαν πύραυλοι Kheibar.

Νωρίτερα δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είχαν ανακοινώσει πως σειρά εκρήξεων ακούσθηκε στην Ιερουσαλήμ, αφού ο ισραηλινός στρατός είχε κάνει προηγουμένως γνωστό πως εντόπισε νέα ιρανικά πυραυλικά πυρά.

«Πριν από λίγο, ο στρατός εντόπισε πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς το έδαφος του Ισραήλ. Τα συστήματα άμυνας έχουν αναλάβει δράση για να αναχαιτίσουν την απειλή», είχε αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο στρατός.