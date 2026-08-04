Οι φωτιές στην πολιτεία της Ουάσινγκτον ανάγκασαν 60.000 άτομα να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους

Οι πυρκαγιές έχουν αναγκάσει περίπου 60.000 άτομα να εκκενώσουν περιοχές της πολιτείας της Ουάσινγκτον, καταστρέφοντας εκατοντάδες κτίρια και αφήνοντας χιλιάδες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Τρεις μεγάλες πυρκαγιές συνέχιζαν να μαίνονται γύρω από την πόλη Σποκέιν τη Δευτέρα, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι οι πυρκαγιές δεν είχαν ακόμη τεθεί υπό έλεγχο.

Η δήμαρχος του Σποκέιν, Λίζα Μπράουν, χαρακτήρισε την κατάσταση ως «τη χειρότερη φυσική καταστροφή που έχει αντιμετωπίσει η περιοχή μας», προσθέτοντας ότι οι αρχές εκτιμούν την έκταση των ζημιών και «εξακολουθούν να εξετάζουν το ενδεχόμενο απώλειας ανθρώπινων ζωών».

Δεν έχουν επιβεβαιωθεί θάνατοι ή τραυματισμοί.

Οι φωτιές στην Ουάσινγκτον

Οι πυρκαγιές στο Σποκέιν συγκαταλέγονται στις συνολικά 16 μεγάλες, ανεξέλεγκτες πυρκαγιές που μαίνονται στην πολιτεία της Ουάσινγκτον μέχρι τη Δευτέρα το πρωί, σύμφωνα με το υπουργείο φυσικών πόρων της πολιτείας.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS) είχε προειδοποιήσει για «εξαιρετικά κρίσιμες» καιρικές συνθήκες που ευνοούν τις πυρκαγιές κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, με ισχυρούς ανέμους και ασυνήθιστα ξηρές συνθήκες που συνέβαλαν στην ταχεία εξάπλωση των φλογών.

Facebook Twitter Φωτ.: ΕΡΑ/SPOKANE VALLEY FIRE DEPARTMENT

Οι επιστήμονες έχουν επισημάνει ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης θερμών και ξηρών συνθηκών που οδηγούν σε δασικές πυρκαγιές, ενώ παράλληλα οδηγεί σε συχνότερα και εντονότερα κύματα καύσωνα, καθώς και σε πιθανές καλοκαιρινές ξηρασίες.

Βίντεο από το Σποκέιν —τη δεύτερη πιο πυκνοκατοικημένη πόλη της πολιτείας— δείχνουν τεράστια στήλη καπνού και πυρκαγιές κοντά σε γειτονικά σπίτια, ενώ ελικόπτερα πετούν από πάνω προσπαθώντας να σβήσουν τις φλόγες.

Οι πυρκαγιές έχουν καταστρέψει περίπου 600 κτίρια, μεταξύ των οποίων κατοικίες και επιχειρήσεις. Πάνω από 10.000 κτίρια έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, σύμφωνα με την Avista Utilities.

Facebook Twitter Φωτ.: ΕΡΑ/SPOKANE VALLEY FIRE DEPARTMENT

Ο κυβερνήτης της πολιτείας της Ουάσινγκτον, Μπομπ Φέργκιουσον, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε ολόκληρη την πολιτεία και δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου την Κυριακή ότι ζήτησε ομοσπονδιακή βοήθεια, αφού συνομίλησε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Μιλώντας στο BBC News, η δήμαρχος Μπράουν είπε: «Το πιο σημαντικό είναι οι άνθρωποι να παραμείνουν σε εγρήγορση, να δείξουν υπομονή και να συμμορφωθούν όταν τους ζητάμε να είναι έτοιμοι για εκκένωση ή όταν τους λέμε ότι ήρθε η ώρα να εκκενώσουν».

Facebook Twitter Φωτ.: ΕΡΑ/SPOKANE VALLEY FIRE DEPARTMENT

Πρόσθεσε: «Παρόλο που οι άνθρωποι είναι πολύ γενναιόδωροι και αφοσιωμένοι και οι ομάδες πρώτης επέμβασης εργάζονται χωρίς διακοπή, χρειαζόμαστε βοήθεια για να ανταποκριθούμε πραγματικά στο μέγεθος του προβλήματος της εκτόπισης, της έλλειψης στέγης και της ανάγκης για βασικά είδη πρώτης ανάγκης».

Αν και για τη Δευτέρα προβλέπονται ασθενέστεροι άνεμοι, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι θερμοκρασίες πιθανότατα θα αυξηθούν ξανά προς το τέλος της εβδομάδας.

Με πληροφορίες από BBC