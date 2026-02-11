Οι Ευρωπαίοι ταξιδιώτες «ψηφίζουν» Ασία και τα ΗΑΕ έναντι των ΗΠΑ

Οι Ευρωπαίοι κλείνουν λιγότερα ταξίδια προς τις ΗΠΑ, σύμφωνα με την μεγαλύτερη ταξιδιωτική εταιρεία της Ευρώπης, καθώς το ενδιαφέρον για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων μειώνεται και παραμένουν οι ανησυχίες γύρω από τις μεταναστευτικές πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ.

Η Tui, η οποία λαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των κρατήσεών της από πελάτες στην Ευρώπη, έχει διαπιστώσει «σημαντικά χαμηλότερη ζήτηση» για ταξίδια προς τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλό της, Σεμπάστιαν Έμπελ.

«Αυτό που βλέπουμε είναι αυξανόμενη δραστηριότητα προς τα Εμιράτα και την Ασία», δήλωσε. «Βλέπουμε επίσης ευρωπαϊκή ζήτηση προς την Καραϊβική, η οποία – λόγω χωρητικότητας – δεν ήταν στο παρελθόν η μεγαλύτερη προτεραιότητα, αλλά τώρα βλέπουμε ξανά δυνατότητες ανάπτυξης».

Όλα αυτά έρχονται εν μέσω ενδείξεων ότι η ζήτηση για υπερατλαντικά ταξίδια μεγάλων αποστάσεων μειώνεται.

Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ταξιδιών, η οποία πραγματοποίησε έρευνα σε ταξιδιώτες από την Αυστραλία, τη Βραζιλία, τον Καναδά, την Κίνα, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και τις ΗΠΑ, διαπίστωσε ότι το 42% των ταξιδιωτών μεγάλων αποστάσεων σκεφτόταν να επισκεφθεί την Ευρώπη φέτος, ποσοστό μειωμένο από το 45% πέρυσι.

Στις ΗΠΑ, το 34% δήλωσε ότι σκοπεύει να ταξιδέψει στην Ευρώπη, έναντι 37% πέρυσι.

Γιατί οι Ευρωπαίοι δεν «θέλουν» τις ΗΠΑ

Στην Ευρώπη, αρκετές χώρες έχουν εκδώσει ταξιδιωτικές οδηγίες για τις ΗΠΑ λόγω αυστηρότερων ελέγχων στα σύνορα, της κράτησης ορισμένων επισκεπτών και των διαμαρτυριών κατά της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μετανάστευσης (ICE).

Από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του ο Τραμπ, έχουν προκύψει αναφορές από τα αμερικανικά σύνορα για τουρίστες που κρατήθηκαν και ανακρίθηκαν, άτομα με άδειες εργασίας που στάλθηκαν σε κέντρα κράτησης της ICE και ανθρώπους που απελάθηκαν λανθασμένα.

Οι επισκέψεις στις ΗΠΑ από τη δυτική Ευρώπη μειώθηκαν κατά 4% τον Δεκέμβριο σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα πέρυσι, σύμφωνα με το Εθνικό Γραφείο Ταξιδιών και Τουρισμού των ΗΠΑ.

Πέρυσι, ο Έμπελ δήλωσε ότι η Tui είχε καταγράψει «σημαντική πτώση» στα ταξίδια προς τις ΗΠΑ, λόγω πολλών παραγόντων, μεταξύ των οποίων «το κλίμα και όσα ακούγονται από τον έλεγχο συνόρων».

Παρά τη χαμηλότερη ζήτηση για διακοπές στις ΗΠΑ, η Tui κατέγραψε το καλύτερο πρώτο τρίμηνό της εδώ και λίγο πάνω από μία δεκαετία. Ο γερμανικός ταξιδιωτικός όμιλος, με έδρα το Αννόβερο και περίπου 67.000 εργαζόμενους παγκοσμίως, ανακοίνωσε αύξηση εσόδων κατά 1% στα 4,9 δισ. ευρώ για το τρίμηνο που έληξε τον Δεκέμβριο και αύξηση λειτουργικών κερδών κατά 7,5% στα 72,9 εκατ. ευρώ.

Με πληροφορίες από Guardian