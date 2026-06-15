Οι Έλληνες στην Πολωνία αναγνωρίζονται επίσημα ως εθνική μειονότητα - Τι σημαίνει αυτό

Μια ιστορική εξέλιξη για τους Έλληνες της Πολωνίας σηματοδοτεί η επίσημη αναγνώρισή τους ως εθνική μειονότητα της χώρας, μετά την υπογραφή σχετικής νομοθετικής τροποποίησης από τον πρόεδρο της χώρας, Κάρολ Ναβρότσκι.

Όπως ανακοίνωσε η Πρεσβεία της Ελλάδας στη Βαρσοβία, στις 11 Ιουνίου 2026 τέθηκε σε ισχύ τροποποίηση του νόμου περί εθνικών και εθνοτικών μειονοτήτων και περιφερειακής γλώσσας, με αποτέλεσμα η ελληνική κοινότητα να αναγνωρίζεται πλέον επισήμως ως η 10η εθνική μειονότητα της Πολωνίας.

Σύμφωνα με την πρεσβεία, η απόφαση αυτή ανοίγει νέες προοπτικές για τη διατήρηση και την ενίσχυση της ελληνικής παρουσίας στη χώρα, παρέχοντας ένα ευρύτερο πλαίσιο δικαιωμάτων και θεσμικών εγγυήσεων.

Ποια η σημασία της αναγνώρισης

Μεταξύ άλλων, οι ελληνικές οργανώσεις θα μπορούν να διεκδικούν απευθείας κρατική χρηματοδότηση μέσω του πολωνικού Υπουργείου Εσωτερικών και Διοίκησης για δράσεις που αφορούν τον πολιτισμό, την εκπαίδευση και τη διατήρηση της ελληνικής ταυτότητας. Παράλληλα, προβλέπεται η στήριξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων, όπως φεστιβάλ, βιβλιοθήκες, μουσεία και μέσα ενημέρωσης που προάγουν την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στην εκπαίδευση, καθώς το πολωνικό δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα θα έχει τη δυνατότητα να οργανώνει μαθήματα ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού για μαθητές ελληνικής καταγωγής, με στόχο τη διατήρηση της εθνικής συνείδησης των νεότερων γενεών.

Παράλληλα, τα μέλη της ελληνικής κοινότητας αποκτούν το δικαίωμα χρήσης της παραδοσιακής γραφής των προσωπικών τους στοιχείων σε επίσημα πολωνικά έγγραφα, ενώ προβλέπονται και πολιτικές διευκολύνσεις, καθώς οι εκλογικές επιτροπές της ελληνικής μειονότητας εξαιρούνται από το εκλογικό όριο του 5% στις εκλογές για τη Βουλή της Πολωνίας (Sejm).

Η Πρεσβεία της Ελλάδας στη Βαρσοβία χαρακτήρισε την εξέλιξη «ιστορική ημέρα» για τον ελληνισμό της Πολωνίας, υπογραμμίζοντας ότι η αναγνώριση αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα για την προστασία και την περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής παρουσίας στη χώρα.

Η ανάρτηση της ελληνικής πρεσβείας στη Βαρσοβία:

Ιστορική μέρα – η ελληνική κοινότητα αναγνωρίζεται επίσημα ως εθνική μειονότητα στην Πολωνία!

Με μεγάλη υπερηφάνεια, χαρά και βαθιά ευγνωμοσύνη, η Πρεσβεία της Ελλάδας στη Βαρσοβία ανακοινώνει ένα ιστορικό γεγονός!

Στις 11 Ιουνίου 2026, ο Πρόεδρος της Πολωνίας Karol Nawrocki υπέγραψε την τροποποίηση του νόμου περί εθνικών και εθνοτικών μειονοτήτων και περιφερειακής γλώσσας.

Βάσει αυτής της απόφασης, η ελληνική κοινότητα αναγνωρίζεται πλέον και επίσημα ως η 10η εθνική μειονότητα της χώρας!

Η καρδιά της Ελλάδας χτυπά επίσημα στην Πολωνία!

Το νέο νομικό καθεστώς ανοίγει νέες δυνατότητες για την ελληνική κοινότητα, μεταξύ άλλων:

Οικονομική και πολιτιστική υποστήριξη: Οι ελληνικές οργανώσεις θα μπορούν πλέον να υποβάλλουν αιτήσεις για άμεση χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοίκησης της Πολωνίας.

Οι πολωνικές αρχές θα συγχρηματοδοτούν φεστιβάλ, βιβλιοθήκες, μέσα μαζικής ενημέρωσης, μουσεία και άλλες πολιτιστικές δομές, με κεντρικό σκοπό τη διατήρηση, την ανάπτυξη και την προστασία της πολιτιστικής ταυτότητας της ελληνικής μειονότητας.

Εκπαίδευση της νέας γενιάς: Το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα θα έχει την υποχρέωση να οργανώνει μαθήματα ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού για τα παιδιά ελληνικής καταγωγής, με στόχο τη διαφύλαξη της εθνικής συνείδησης των νέων και την ομαλή μεταλαμπάδευση της ελληνικής κληρονομιάς στις επόμενες γενιές.

Ταυτότητα και παράδοση: Οι Έλληνες αποκτούν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν επίσημα την παραδοσιακή γραφή των προσωπικών τους στοιχείων στα πολωνικά έγγραφα.

Πολιτικές εγγυήσεις: Το καθεστώς της μειονότητας απαλλάσσει τις εκλογικές επιτροπές της ελληνικής κοινότητας από το εκλογικό όριο του 5% στις εκλογές για τη Βουλή της Πολωνίας (Sejm).