«Οι εγκέφαλοι των παιδιών δεν είναι προς πώληση»: Fast-track απαγόρευση των social media ζητά ο Μακρόν

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι θέλει να επισπευστούν οι νομοθετικές διαδικασίες, ώστε η απαγόρευση χρήσης των social media από παιδιά κάτω των 15 ετών να τεθεί σε ισχύ πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς τον Σεπτέμβριο.

«Οι εγκέφαλοι των παιδιών και των εφήβων μας δεν είναι προς πώληση», είπε ο Μακρόν σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα το βράδυ του Σαββάτου. «Τα συναισθήματά τους δεν είναι προς πώληση ούτε για χειραγώγηση, είτε από αμερικανικές πλατφόρμες είτε από κινεζικούς αλγορίθμους».

Ο Γάλλος πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση σκοπεύει να απαγορεύσει τη χρήση social media για κάτω των 15 ετών, αλλά και τα κινητά τηλέφωνα στα λύκεια. «Πρόκειται για έναν ξεκάθαρο κανόνα – ξεκάθαρο για τους εφήβους, τις οικογένειες και τους εκπαιδευτικούς», τόνισε.

Η κίνηση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα πρωτοβουλιών σε δυτικές χώρες, που επιχειρούν να περιορίσουν τις επιπτώσεις των κοινωνικών δικτύων στους ανηλίκους. Τον Δεκέμβριο, η Αυστραλία προχώρησε σε νομοθεσία-ορόσημο, απαγορεύοντας τη δημιουργία λογαριασμών σε πλατφόρμες όπως το Instagram, το TikTok και το Facebook για παιδιά κάτω των 16 ετών. Λίγες ημέρες πριν από τις δηλώσεις Μακρόν, και η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι εξετάζει μέτρα για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο, μεταξύ των οποίων και πιθανή απαγόρευση για κάτω των 16.

Στη Γαλλία, την πρωτοβουλία προωθεί η βουλευτής του κόμματος Αναγέννηση (Renaissance), Λορ Μιγέρ. Όπως είπε σε συνέντευξή της, το βασικό πρόβλημα σήμερα είναι ότι «δεν υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος ηλικίας». «Μπορείς να δηλώσεις όποια ημερομηνία γέννησης θέλεις και να αποκτήσεις πρόσβαση», σημείωσε. Στόχος της κυβέρνησης είναι, μέσω αυστηρής εφαρμογής του ευρωπαϊκού Κανονισμού Ψηφιακών Υπηρεσιών (DSA), να επιβληθεί πραγματική επαλήθευση ηλικίας κατά την είσοδο στις πλατφόρμες.

Η ίδια παραδέχθηκε ότι θα υπάρχουν πάντα τρόποι παράκαμψης, υποστήριξε όμως ότι «τουλάχιστον πρέπει να μπει ένα όριο» για την προστασία των ανηλίκων.

Η αυστραλιανή εμπειρία προβάλλεται συχνά ως παράδειγμα. Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανίζι, περισσότερα από 4,7 εκατομμύρια λογαριασμοί που θεωρήθηκαν ότι ανήκαν σε κάτω των 16 ετών έχουν απενεργοποιηθεί ή διαγραφεί. Ο ίδιος είχε δηλώσει ότι η κυβέρνηση αντέδρασε στις πιέσεις γονέων αλλά και νέων, που ζητούσαν «να τους αφήσουν απλώς να είναι παιδιά».

Η συζήτηση τροφοδοτήθηκε και από το βιβλίο του Αμερικανού κοινωνικού ψυχολόγου Τζόναθαν Χάιντ, «The Anxious Generation», το οποίο υποστηρίζει ότι τα social media έχουν διαβρώσει την ψυχική υγεία των παιδιών. Ο Χάιντ συνοψίζει το επιχείρημά του ως εξής: «Υπερπροστατεύσαμε τα παιδιά στον πραγματικό κόσμο και τα αφήσαμε απροστάτευτα στο διαδίκτυο. Και στα δύο κάναμε λάθος».

Με πληροφορίες από CNN