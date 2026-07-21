Οι δύο δρόμοι του Τραμπ για το Ιράν: Νέα δεκαήμερη εκεχειρία ή γενικευμένος πόλεμος

Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται σε ένα καθοριστικό σταυροδρόμι στον πόλεμο με το Ιράν, με Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους να βλέπουν μόνο δύο πιθανές καταλήξεις.

Η πρώτη είναι η επιδίωξη μιας νέας δεκαήμερης εκεχειρίας με στόχο την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Το plan b περιλαμβάνει γενίκευση του πολέμου από τις ΗΠΑ με τη βοήθεια του Ισραήλ, με σκοπό να οδηγηθεί το Ιράν σε συνθηκολόγηση.

Ο Τραμπ δεν έχει λάβει ακόμη αποφάσεις, αλλά αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι επόμενες ημέρες θα καθορίσουν την πορεία που θα ακολουθηθεί, καθώς τα περιθώρια για τη διατήρηση μιας εξαντλητικής σύγκρουσης που παραλύει τον Περσικό Κόλπο έχουν εξαντληθεί.

ΗΠΑ και Ισραήλ είναι έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα

Το Κατάρ, η Αίγυπτος, το Πακιστάν και άλλοι περιφερειακοί μεσολαβητές παρουσίασαν στις ΗΠΑ και το Ιράν μια πρόταση για δεκαήμερη εκεχειρία, σύμφωνα με δύο πηγές της περιοχής που μίλησαν στο Axios. Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει την πρόταση και προέτρεψε το Ισραήλ να αποφύγει κινήσεις που θα μπορούσαν να κλείσουν το διπλωματικό παράθυρο, όπως ανέφεραν Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Ταυτόχρονα, η Ουάσινγκτον προετοιμάζεται και για το ενδεχόμενο αποτυχίας των συνομιλιών. Ο αμερικανικός στρατός έστειλε δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη και αεροσκάφη ανεφοδιασμού στην περιοχή, συγκεντρώνοντας τις δυνάμεις που απαιτούνται για μια μεγάλη κλιμάκωση. Παράλληλα, ισραηλινές πηγές ανέφεραν ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας βρίσκονται σε υψηλή επιφυλακή, προετοιμαζόμενες για μια πιθανή διεύρυνση του πολέμου σε μια πλήρη, συντονισμένη εκστρατεία εντός ημερών.

Σύμφωνα με το Axios παραμένει ασαφές αν ο Τραμπ έχει ενημερωθεί πλήρως για το πλαίσιο της εκεχειρίας ή αν θα αποδεχθεί άλλη μία προσωρινή παύση χωρίς σαφή δρόμο για μόνιμη διευθέτηση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει εκφράσει έντονη δυσαρέσκεια για την Τεχεράνη, χαρακτηρίζοντας περαιτέρω διαπραγματεύσεις ως «σπατάλη χρόνου». Πηγές εκτιμούν ότι ο Λευκός Οίκος ενδέχεται να συνεχίσει τους βομβαρδισμούς για μερικές ημέρες ακόμη πριν εξετάσει σοβαρά την πρόταση.

Με πληροφορίες από Axios

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