Οι δισεκατομμυριούχοι στον κόσμο μπορεί να φτάσουν τους 4.000 μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια

Ο αριθμός των δισεκατομμυριούχων στον κόσμο ενδέχεται να φτάσει σχεδόν τους 4.000 έως το 2031, σύμφωνα με εκτιμήσεις, καθώς ο υπερπλούτος συνεχίζει να αυξάνεται με ολοένα και ταχύτερο ρυθμό.

Σήμερα υπάρχουν 3.110 δισεκατομμυριούχοι παγκοσμίως, σύμφωνα με ανάλυση της εταιρείας ακινήτων Knight Frank.

Ο αριθμός αυτός προβλέπεται να αυξηθεί κατά 25% μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, φτάνοντας τους 3.915.

Παράλληλα, αυξάνεται ραγδαία και η κατηγορία των πολυεκατομμυριούχων, με τα άτομα που διαθέτουν περιουσία τουλάχιστον 30 εκατ. δολαρίων να έχουν αυξηθεί από 162.191 το 2021 σε 713.626 σήμερα, μία αύξηση άνω του 300%.

Ο πλούτος των δισεκατομμυριούχων και εκατομμυριούχων έχει «εκτοξευθεί»

Ο επικεφαλής έρευνας της Knight Frank, δήλωσε ότι ο πλούτος των δισεκατομμυριούχων και εκατομμυριούχων έχει «εκτοξευθεί» λόγω των κερδών από τον τεχνολογικό τομέα, ιδιαίτερα την τεχνητή νοημοσύνη, σημειώνοντας ότι η δημιουργία μεγάλων περιουσιών «ποτέ δεν ήταν πιο εύκολη ή πιο γρήγορη».

Η μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό των δισεκατομμυριούχων αναμένεται στη Σαουδική Αραβία, όπου προβλέπεται υπερδιπλασιασμός από 23 το 2026 σε 65 το 2031. Αντίστοιχα αυξήσεις προβλέπονται και σε χώρες όπως η Πολωνία και η Σουηδία.

Την ίδια ώρα, διευρύνεται το χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών παγκοσμίως, με εκτιμήσεις να δείχνουν ότι ένα εξαιρετικά μικρό ποσοστό του πληθυσμού ελέγχει δυσανάλογο μέρος του παγκόσμιου πλούτου.

Η έρευνα επισημαίνει επίσης ότι η συνολική περιουσία των δισεκατομμυριούχων ανέρχεται σε περίπου 18,3 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ οι μεγαλύτερες περιουσίες παγκοσμίως παραμένουν στα χέρια λίγων ατόμων του τεχνολογικού κλάδου, όπως ο Έλον Μασκ, ο Τζεφ Μπέζος και ο Λάρρυ Πέιτζ.

Σύμφωνα με την ανάλυση, η παγκόσμια γεωγραφία του πλούτου αλλάζει, με την Ασία να αναμένεται να ξεπεράσει τη Βόρεια Αμερική στον αριθμό δισεκατομμυριούχων έως το 2031, καθώς η οικονομική ισχύς μετατοπίζεται σταδιακά σε νέες αγορές.

Με πληροφορίες από Guardian