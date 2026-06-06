Οι δικηγόροι του Τραμπ προσπάθησαν να σταματήσουν την αποκάλυψη στοιχείων στην αγωγή κατά του BBC

Οι δικηγόροι του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ζήτησαν τον Μάιο από ομοσπονδιακό δικαστή την αναστολή της διαδικασίας αποδεικτικής διερεύνησης στην αγωγή δυσφήμισης ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχει ασκήσει εναντίον του BBC, εν αναμονή της έκβασης ενός αιτήματος για την παραπομπή της υπόθεσης σε άλλον δικαστή.

Ο Τραμπ κατηγόρησε τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα ότι τον δυσφήμισε, συνενώνοντας τμήματα μιας ομιλίας της 6ης Ιανουαρίου 2021, ώστε να φανεί ότι έδωσε εντολή στους υποστηρικτές του να εισβάλουν στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ.

Η αγωγή δυσφήμισης

Η νομική ομάδα του Τραμπ δήλωσε ότι η «προηγούμενη εκπροσώπηση από την δικαστή Ενζολίκ Λετ ενός πελάτη που ήταν άμεσα αντίθετος προς τον πρόεδρο Τραμπ δημιουργεί την εντύπωση ακαταλληλότητας», σε ένα αίτημα στο οποίο αντιτάχθηκε το BBC.

«Το κίνητρο... φαίνεται να είναι η κατηγορηματική άρνηση του Donald J. Trump Revocable Trust, ενός τρίτου μέρους που εκπροσωπείται από τον ίδιο δικηγόρο με τον ενάγοντα, να παράσχει οποιαδήποτε οικονομική πληροφορία κατόπιν κλήτευσης», δήλωσαν οι δικηγόροι του BBC.

Οι δικηγόροι του Τραμπ, ωστόσο, δήλωσαν ότι ζήτησαν μόνο μια σύντομη αναστολή μέχρι να αποφασιστεί το αίτημα ανακατανομής. Δεν ήταν αμέσως σαφές πότε θα εκδοθεί μια τέτοια απόφαση.

Ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός και ο Λευκός Οίκος δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα για σχόλια.

Στην αγωγή που κατέθεσε ο Τραμπ στη Φλόριντα τον Δεκέμβριο, υποστηρίζεται ότι το BBC παραβίασε έναν κρατικό νόμο που απαγορεύει τις παραπλανητικές και αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Ζητά αποζημίωση ύψους τουλάχιστον 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για καθεμία από τις δύο κατηγορίες.

Η υπόθεση BBC-Τραμπ

Ένας εκπρόσωπος της νομικής ομάδας του Τραμπ δήλωσε στην εφημερίδα Financial Times, η οποία δημοσίευσε πρώτη την είδηση την Παρασκευή, ότι το BBC φέρει ευθύνη για «σκόπιμη και κακόβουλη δυσφήμισή του μέσω της παραποίησης και της χειραγώγησης της ομιλίας του».

Σε δήλωσή του, ο εκπρόσωπος πρόσθεσε: «Ο πρόεδρος Τραμπ θα συνεχίσει να θεωρεί υπεύθυνο το BBC και όλους όσους διακινούν ψευδείς ειδήσεις».

Το ντοκιμαντέρ, που προβλήθηκε για πρώτη φορά το 2024 λίγο πριν από τις προεδρικές εκλογές που κέρδισε ο Τραμπ, περιλάμβανε ένα απόσπασμα στο οποίο καλούσε τους υποστηρικτές του να διαδηλώσουν στο Καπιτώλιο και ένα άλλο, σχεδόν μία ώρα αργότερα, όπου έλεγε: «Πολεμήστε με όλες σας τις δυνάμεις».

Το BBC ζήτησε συγγνώμη από τον Τραμπ για την επεξεργασία, αλλά θέλει να απορριφθεί η αγωγή του. Η επακόλουθη επανεκλογή του Τραμπ έδειξε ότι η φερόμενη δυσφήμιση δεν έβλαψε τη φήμη του, ανέφερε ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός σε δικαστικά έγγραφα που δημοσιεύθηκαν τον Μάρτιο.

Με πληροφορίες από Reuters