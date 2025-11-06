Οι Δανοί είναι οι πιο φανατικοί γυμνιστές της Ευρώπης

Οι Γερμανοί μπορεί να έχουν αποκτήσει με το σπαθί τους τη φήμη των πιο ενθουσιωδών γυμνιστών της Ευρώπης, ωστόσο μια νέα έρευνα δείχνει ότι οι Δανοί όχι μόνο είναι πιο ανεκτικοί απέναντι στον γυμνισμό, αλλά και πιο πιθανό να τον έχουν εφαρμόσει στην πράξη.

Η έρευνα της YouGov (διεθνής εταιρεία δημοσκοπήσεων και ερευνών) σε έξι χώρες της δυτικής Ευρώπης -το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Δανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ισπανία- έδειξε ότι οι Δανοί είναι εκείνοι που θεωρούν πιο φυσιολογικό να είναι κανείς γυμνός σε δημόσιους χώρους, και μάλιστα είναι αυτοί που το πράττουν πιο συχνά.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων σε όλες τις χώρες θεωρεί αποδεκτό τον γυμνισμό σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, με 84% έως 94% να μην έχουν πρόβλημα με ιδιωτικά κάμπινγκ γυμνιστών και 77% έως 91% να εγκρίνουν τις παραλίες γυμνιστών — αν και το 17% των Γάλλων και Ιταλών διαφωνεί.

Ωστόσο, ενώ οι περισσότεροι σε όλες τις χώρες αποδοκιμάζουν τον γυμνισμό σε μέρη όπως δημόσιες πισίνες ή πάρκα, 35% των Δανών θεωρούν απολύτως θεμιτό να γδυθεί κανείς σε μια δημόσια παραλία, ενώ 87% πιστεύουν ότι είναι απολύτως εντάξει να είναι κανείς γυμνός στον κήπο του.

Οι Δανοί είναι επίσης πιο ανοιχτοί στον γυμνισμό στην ύπαιθρο, σε αντίθεση με τις πλειοψηφίες των άλλων χωρών — από 58% στη Γερμανία έως 78% στη Βρετανία — που θεωρούν το «να περπατάς γυμνός στη φύση» απαράδεκτο.

Επιπλέον, οι Δανοί είναι οι πιο ανεκτικοί στο να κολυμπά κανείς γυμνός σε θάλασσες, λίμνες ή ποτάμια: 64% το θεωρούν απόλυτα αποδεκτό, σε σύγκριση με 25% των Ιταλών, 31% των Γάλλων, 32% των Βρετανών και 49% των Γερμανών.

Και στην πράξη, οι Δανοί φαίνεται να εφαρμόζουν όσα πιστεύουν. Όταν ρωτήθηκαν σε ποια από επτά τοποθεσίες έχουν υπάρξει γυμνοί ως ενήλικες, πάνω από τους μισούς απάντησαν ότι το έχουν κάνει τουλάχιστον μία φορά — έναντι 45% των Γερμανών και 44% των Ισπανών.

Υπήρχε μάλιστα σαφής διαχωρισμός μεταξύ αυτών των τριών χωρών και των υπολοίπων: μόνο 31% των Γάλλων, 25% των Βρετανών και 22% των Ιταλών παραδέχθηκαν ότι έχουν βρεθεί γυμνοί σε δημόσιο χώρο κάποια στιγμή στην ενήλικη ζωή τους.

Οι Δανοί ήταν επίσης πιο πιθανό να έχουν βρεθεί γυμνοί στον κήπο τους ή να έχουν κολυμπήσει γυμνοί, με ποσοστά 36%-37%, σε σύγκριση με 27%-29% των Ισπανών, 20%-29% των Γερμανών, 19% των Γάλλων, 13%-14% των Βρετανών και 11%-12% των Ιταλών.

«Η κουλτούρα του ελεύθερου σώματος»

Οι Γερμανοί, ωστόσο, παραμένουν οι πρωταθλητές του γυμνισμού σε ειδικούς χώρους, χάρη στη «κουλτούρα του ελεύθερου σώματος» - Freikörperkultur ή FKK, που χρονολογείται από τα τέλη του 19ου αιώνα. Παρότι η δημοτικότητά της έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια, η Γερμανία εξακολουθεί να είναι μία από τις πιο φιλελεύθερες χώρες στον κόσμο όσον αφορά τον γυμνισμό σε καθορισμένους χώρους, όπως παραλίες, λίμνες και κάμπινγκ που ορίζονται νομικά για τον σκοπό αυτό.

Η έρευνα έδειξε ότι μόνο 12% των Δανών έχουν γδυθεί σε χώρους αποκλειστικά για γυμνιστές, όπως κάμπινγκ ή παραλίες — ποσοστό υψηλότερο από των Βρετανών (6%), παρόμοιο με των Γάλλων (14%) και Ιταλών (11%), αλλά χαμηλότερο από των Ισπανών (22%) και Γερμανών (25%).

Οι Δανοί δήλωσαν επίσης πιο πρόθυμοι να συμμετάσχουν σε δημόσια γυμνότητα, με 50% να απαντούν ότι θα το έκαναν, έναντι 42% των Γερμανών, 38% των Ισπανών, 34% των Γάλλων και 29% των Βρετανών και Ιταλών.

Σε όλες τις χώρες, οι άνδρες εμφανίζονται πιο πρόθυμοι από τις γυναίκες. Στη Δανία, οι νεότερες γενιές είναι πιο ανοιχτές απέναντι στον γυμνισμό, ενώ στη Γερμανία ισχύει το αντίθετο: μόνο 31% των 18-34 ετών θα ήταν διατεθειμένοι να εμφανιστούν γυμνοί σε δημόσιο χώρο, σε σύγκριση με 46%-48% των άνω των 50 ετών.

Με πληροφορίες από Guardian