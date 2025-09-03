Οι CEO που «έγραψαν ιστορία» το καλοκαίρι του 2025: Σκάνδαλα, γκάφες και απρόβλεπτες παραιτήσεις

Το καλοκαίρι του 2025 δεν ήταν μόνο η περίοδος των καυσώνων και των διεθνών πολιτικών εντάσεων. Ήταν και η σεζόν όπου αρκετοί CEOs - άνθρωποι που υποτίθεται ότι κρατούν τα ηνία κολοσσών ή ανερχόμενων startups με ψυχραιμία και σοβαρότητα - βρέθηκαν στο επίκεντρο του δημόσιου διασυρμού.

Από συναυλίες και γήπεδα τένις μέχρι τα γραφεία πολυεθνικών και δικαστικές αίθουσες, μια σειρά από απίστευτα περιστατικά μας θύμισαν ότι και οι διευθύνοντες σύμβουλοι είναι θνητοί και μερικές φορές, απελπιστικά αδέξιοι.

Το φιλί που στοίχισε καριέρες στην Astronomer

Ήταν μια βραδιά γεμάτη μουσική, φώτα και χιλιάδες θεατές. Οι Coldplay βρίσκονταν στη σκηνή, όταν η κάμερα της αρένας έκανε zoom στο κοινό για το κλασικό «kiss cam». Στην τεράστια οθόνη εμφανίστηκε ο CEO της data startup Astronomer, Andy Byron, να αγκαλιάζει τρυφερά και να φιλά την επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού, Kristin Cabot. Το κοινό ξέσπασε σε χειροκροτήματα — αλλά στα social media, η στιγμή μετατράπηκε γρήγορα σε σκάνδαλο.

Ο λόγος; Η Cabot δεν ήταν η σύζυγος του Byron. Μέσα σε λίγες ώρες το βίντεο είχε γίνει viral, προκαλώντας αλυσιδωτές αντιδράσεις. Όπως σχολίαζαν στελέχη της εταιρείας, η εικόνα «δεν άφηνε περιθώρια παρερμηνείας». Σε μια εποχή που η εταιρική διακυβέρνηση και οι εσωτερικοί κώδικες δεοντολογίας είναι πιο αυστηροί από ποτέ, η Astronomer βρέθηκε στη δίνη.

Μέσα σε λίγες μέρες, ο Byron και η Cabot υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους. Το σκάνδαλο δεν περιορίστηκε μόνο στην απώλεια δύο κορυφαίων στελεχών. Η εικόνα της εταιρείας, που είχε χτίσει προφίλ καινοτόμου και «σοβαρής» startup στον χώρο της διαχείρισης δεδομένων, δέχτηκε ισχυρό πλήγμα. Το φιλί μιας βραδιάς, μπροστά σε χιλιάδες μάτια, στοίχισε καριέρες και κύρος.

Ο CEO που άρπαξε καπέλο από παιδί στο US Open

Στη Νέα Υόρκη, στα τέλη Αυγούστου, το κοινό του US Open παρακολουθούσε τον θρίαμβο ενός νεαρού τενίστα, ο οποίος υπέγραψε ένα καπέλο και το έδωσε σε έναν μικρό θαυμαστή στις κερκίδες. Ήταν μια τρυφερή στιγμή, μέχρι που παρενέβη ο Piotr Szczerek, CEO της πολωνικής εταιρείας Drogbruk.

Μπροστά στις κάμερες, ο Szczerek άπλωσε το χέρι και άρπαξε το καπέλο από το παιδί, χαμογελώντας αυτάρεσκα. Το βίντεο κυκλοφόρησε μέσα σε δευτερόλεπτα στα social media. Οι αντιδράσεις ήταν οργισμένες: «CEO που κλέβει αναμνηστικά από παιδάκια» έγινε ένα από τα πιο καυστικά hashtags του καλοκαιριού.

Ο Szczerek αρχικά τήρησε σιγή ιχθύος. Όμως η πίεση ήταν ασφυκτική. Τελικά ζήτησε δημόσια συγγνώμη, παραδεχόμενος την «κακή του κρίση» και επιστρέφοντας το καπέλο. Η ζημιά, ωστόσο, είχε ήδη γίνει. Για μια εταιρεία που βασίζεται στην εικόνα αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης, ο CEO της έγραψε το πιο αρνητικό publicity stunt της χρονιάς.

Το κρυφό ειδύλλιο που έριξε τον CEO της Nestlé

Στον κόσμο των πολυεθνικών, τα σκάνδαλα δεν συγχωρούνται εύκολα. Ο Laurent Freixe, βετεράνος στέλεχος της Nestlé με πορεία 40 ετών, απολύθηκε ξαφνικά όταν μια εσωτερική έρευνα αποκάλυψε ότι διατηρούσε μυστική σχέση με υφιστάμενή του.

Η είδηση έπεσε σαν βόμβα. Ο Freixe θεωρούνταν άνθρωπος-θεσμός για την εταιρεία, με τεράστια εμπειρία και αναγνώριση. Ωστόσο, ο πρόεδρος της Nestlé ανακοίνωσε πως η απόφαση ήταν «απαραίτητη» για να προστατευθεί η εταιρική κουλτούρα και οι αξίες διακυβέρνησης.

Για πολλούς, η υπόθεση αυτή ανέδειξε το πώς ακόμη και οι πιο έμπειροι ηγέτες μπορούν να υπονομεύσουν την καριέρα τους με προσωπικές επιλογές. Ο Freixe αποχώρησε σιωπηλά, αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο κενό — αλλά και ένα ισχυρό μήνυμα: στην εποχή της διαφάνειας, τίποτα δεν μένει κρυφό.

Ο «βασιλιάς του ουίσκι» και η έφοδος για κάνναβη

Στην Ιαπωνία, το σοκ ήταν ακόμη μεγαλύτερο. Ο Takeshi Niinami, CEO της Suntory — μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες ποτών στον κόσμο, γνωστής για το ουίσκι Jim Beam — παραιτήθηκε μετά από αστυνομική έφοδο στο σπίτι του.

Οι αρχές ερευνούσαν την εισαγωγή παράνομων συμπληρωμάτων διατροφής με THC, το ψυχοδραστικό συστατικό της κάνναβης. Η κατοχή ή χρήση τέτοιων ουσιών τιμωρείται αυστηρά στην Ιαπωνία, και η εμπλοκή ενός κορυφαίου CEO θεωρήθηκε σκανδαλώδης.

Ο Niinami ισχυρίστηκε ότι αγόρασε τα προϊόντα νόμιμα από τις ΗΠΑ και δεν γνώριζε ότι παραβίαζαν τον ιαπωνικό νόμο. Όμως η Suntory κινήθηκε άμεσα: «Δεν μπορούμε να εμπιστευθούμε στην ηγεσία μας κάποιον που εμπλέκεται σε υπόθεση που αντιβαίνει τις αξίες μας», δήλωσε η εταιρεία. Μέσα σε λίγες ώρες, ο Niinami δεν ήταν πλέον CEO.

Η υπόθεση άνοιξε και μεγαλύτερη συζήτηση: κατά πόσο οι αυστηροί νόμοι της Ιαπωνίας βρίσκονται σε αναντιστοιχία με την παγκόσμια αγορά, όπου η κάνναβη γίνεται ολοένα και πιο νόμιμη.

Το «μπλόκο» του Bed Bath & Beyond στην Καλιφόρνια

Αντίθετα με τις υπόλοιπες ιστορίες, εδώ δεν υπήρξε σκάνδαλο αλλά μια απόφαση που προκάλεσε αίσθηση. Ο Marcus Lemonis, εκτελεστικός πρόεδρος της Beyond, Inc., που αναβίωσε την ιστορική αλυσίδα Bed Bath & Beyond, ανακοίνωσε ότι δεν θα ανοίξει κανένα κατάστημα στην Καλιφόρνια.

Η δήλωση ήταν σκληρή: «Η Καλιφόρνια έχει δημιουργήσει ένα από τα πιο υπερρυθμισμένα, ακριβά και ριψοκίνδυνα περιβάλλοντα για τις επιχειρήσεις στην Αμερική», τόνισε ο Lemonis. Αντί για φυσικά καταστήματα, η εταιρεία θα περιοριστεί σε online εξυπηρέτηση των πελατών στην πολιτεία.

Η απόφαση θεωρήθηκε πολιτική δήλωση. Ο κυβερνήτης Gavin Newsom απάντησε ειρωνικά στο X: «Καλή τύχη στην προσπάθειά τους να γίνουν ξανά σχετικοί». Η κόντρα αυτή αποκάλυψε την ένταση ανάμεσα σε επιχειρήσεις και πολιτείες με βαριά ρυθμιστικά πλαίσια και έκανε τη Bed Bath & Beyond πρωτοσέλιδο με έναν τρόπο που λίγοι περίμεναν.

Ένα καλοκαίρι όπου οι CEOs έγιναν πρωταγωνιστές

Από το αμήχανο φιλί σε συναυλία μέχρι την αστυνομική έφοδο στην Ιαπωνία, από το καπέλο ενός παιδιού στο US Open μέχρι μια «απαγορευμένη» πολιτεία για την Bed Bath & Beyond, το καλοκαίρι του 2025 έδειξε το εξής: όσο ψηλά κι αν βρίσκονται οι CEOs, οι πράξεις τους έχουν άμεσες και σφοδρές συνέπειες.

Σε μια εποχή όπου η δημόσια εικόνα μετρά περισσότερο από ποτέ, ακόμη και μια απερίσκεπτη στιγμή μπορεί να τινάξει στον αέρα καριέρες δεκαετιών. Και αν κάτι μάθαμε φέτος, είναι ότι οι ιστορίες των ηγετών είναι συχνά πιο απρόβλεπτες από τις αγορές που προσπαθούν να ελέγξουν.