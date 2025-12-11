Οι «αρχιτέκτονες» του AI το «Πρόσωπο της Χρονιάς» του Time

Το περιοδικό TIME επέλεξε φέτος ως «Πρόσωπο της Χρονιάς» όχι έναν άνθρωπο, αλλά μια ολόκληρη τάξη ισχυρών προσώπων της ψηφιακής επιχειρηματικότητας: τους αρχιτέκτονες της τεχνητής νοημοσύνης.

Μια ομάδα που περιλαμβάνει τον CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, τον Σαμ Άλτμαν της OpenAI, τον Έλον Μασκ, τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ, τους ηγέτες της AI σκηνής στην Κίνα, και δεκάδες άλλους που διαμορφώνουν την πιο γρήγορα αναπτυσσόμενη -και συχνά ανεξέλεγκτη- τεχνολογική επανάσταση του 21ου αιώνα.

Πρόκειται για ανθρώπους που δεν επηρεάζουν απλώς μια βιομηχανία: αλλάζουν το πολιτικό σκηνικό, τη γεωπολιτική ισορροπία, τις οικονομίες, τα μέσα ενημέρωσης, ακόμη και τον τρόπο που οι άνθρωποι σκέφτονται, δημιουργούν, εργάζονται και σχετίζονται, γράφει στο άρθρο - αφιέρωμά του το περιοδικό TIME.

TIME: Ποιο είναι το «Πρόσωπο της χρονιάς»

Ο Τζένσεν Χουάνγκ, ο «μηχανικός» που έγινε παγκόσμιος παίκτης εξουσίας

Το TIME ξεκινά το μεγάλο αφιέρωμα με μια εικόνα: ο Τζένσεν Χουάνγκ, ιδρυτής και CEO της Nvidia, λίγο πριν φωτογραφηθεί, εξαντλημένος αλλά έτοιμος να βάλει ξανά το χαρακτηριστικό δερμάτινο μπουφάν του, σύμβολο μιας εταιρείας που από κατασκευαστής γραφικών καρτών έγινε η πιο πολύτιμη εταιρεία στον κόσμο.

Η Nvidia κατέχει σχεδόν μονοπώλιο στα προηγμένα τσιπ που τροφοδοτούν την έκρηξη της AI, δίνοντας στον Χουάνγκ ρόλο όχι μόνο επιχειρηματικό αλλά γεωπολιτικό. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σύμφωνα με το TIME έχει συχνές νυχτερινές συνομιλίες με τον Χουάνγκ, του είπε πρόσφατα: «Καταλαμβάνεις τον κόσμο, Τζένσεν».

Η OpenAI, η Anthropic, η Google και η Meta λανσάρουν συνεχώς ισχυρότερες εκδόσεις μοντέλων. Η Κίνα, με εταιρείες όπως η DeepSeek, MiniMax και Baichuan, πλησιάζει επικίνδυνα τις αμερικανικές δυνατότητες.

Οι εταιρείες επενδύουν τρισεκατομμύρια σε data centers, νέους υπερυπολογιστές και ενεργειακές υποδομές, την ώρα που το TIME περιγράφει μια νέα «βιομηχανική επανάσταση» με ταχύτητες που ξεπερνούν κάθε προηγούμενο.

Ο Τραμπ στην εξουσία: η Αμερική σε AI υπερ-επιτάχυνση

Η νέα κυβέρνηση Τραμπ υιοθέτησε την πιο επιθετική στρατηγική υπέρ της AI στην ιστορία των ΗΠΑ, καθώς κατάργησε τους περισσότερους περιορισμούς Μπάιντεν για την ασφάλεια στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, επένδυσε 500 δισ. δολάρια στο γιγαντιαίο σχέδιο Stargate για νέα data centers, εξασφάλισε επιδοτήσεις δισεκατομμυρίων προς OpenAI, xAI, Google και Anthropic, χαλάρωσε τους ελέγχους εξαγωγών των τσιπ προς την Κίνα, μια κίνηση με έντονη γεωπολιτική διάσταση.

Η AI έχει γίνει πλέον εργαλείο εξωτερικής πολιτικής, οικονομικής διπλωματίας και στρατιωτικής ισχύος, συμπληρώνει το TIME προτού παρουσιάσει μερικούς βασικούς παίκτες του τομέα, όπως η Κίνα. Η κυκλοφορία του μοντέλου DeepSeek στις αρχές του 2025 θεωρήθηκε «μία στιγμή εφάμιλλη του Σπούτνικ» για το Πεκίνο.

Η Κίνα: χτίζει τεράστια κέντρα δεδομένων σε απομακρυσμένες περιοχές με ανανεώσιμη ενέργεια, επενδύει δισεκατομμύρια σε ρομποτική, αυτόνομα συστήματα και προηγμένα τσιπς, εντάσσει την AI σε όλο το παραγωγικό της μοντέλο έως το 2030. «Η Κίνα δεν είναι πλέον χρόνια πίσω, είναι μόνο αναπνοές μακριά από την κορυφή», περιγράφει το περιοδικό.