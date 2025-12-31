Οι αναρτήσεις Τραμπ που χλευάζουν την οικογένεια Κένεντι, λίγες ώρες μετά τον θάνατο της Τατιάνα Σλόσμπεργκ

Καθώς η οικογένεια Κένεντι θρηνούσε τον πρόωρο θάνατο της Τατιάνας Σλόσμπεργκ - κόρης της Κάρολαϊν Κένεντι και εγγονής του πρώην Αμερικανού προέδρου Τζον Κένεντι — ο Ντόναλντ Τραμπ προσέφυγε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να αναρτήσει δημοσιεύσεις που χλεύαζαν τη διάσημη οικογένεια.

Η Τατιάνα Σλόσμπεργκ πέθανε την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου σε ηλικία 35 ετών, λίγο περισσότερο από έναν μήνα αφότου είχε δημοσιοποιήσει ότι διαγνώστηκε με οξεία μυελογενή λευχαιμία.

Την είδηση γνωστοποίησαν οι λογαριασμοί του JFK Library Foundation στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκ μέρους της οικογένειας της Τατιάνα.

«Η πανέμορφη Τατιάνα μας έφυγε σήμερα το πρωί. Θα βρίσκεται για πάντα στις καρδιές μας», ανέφερε η ανάρτηση.

Η Τατιάνα Σλόσμπεργκ/Φωτογραφία: Getty Images

Ο Τραμπ δεν αναφέρθηκε άμεσα στον θάνατο της Σλόσμπεργκ στις αναρτήσεις που ακολούθησαν. Αντ’ αυτού, κοινοποίησε στιγμιότυπα οθόνης από υποστηρικτές του κινήματος MAGA που ειρωνεύονταν την οικογένεια Κένεντι για τις πρόσφατες αντιδράσεις της στην απόφασή του να προσθέσει το όνομά του στο Kennedy Center, τον ιστορικό πολιτιστικό χώρο στην Ουάσινγκτον, ο οποίος αφιερώθηκε ως μνημείο στον Τζον Κένεντι μετά τη δολοφονία του στο Ντάλας το 1963.

«Η οικογένεια Κένεντι έχει ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ παραμελήσει το Kennedy Center», ανέφερε μία ανάρτηση. «Δεν συγκεντρώνουν χρήματα. Δεν εμφανίζονται ποτέ. Και ο μόνος Κένεντι που βρέθηκε εκεί πρόσφατα είναι μέλος του υπουργικού συμβουλίου του Τραμπ».

«Οι Trumps ήταν πάντα υποστηρικτές των τεχνών. Οι Kennedys είναι υποστηρικτές των Kennedys», έγραφε άλλη ανάρτηση.

Μέχρι στιγμής, η οικογένεια Κένεντι δεν έχει απαντήσει στις τελευταίες επιθέσεις του Τραμπ. Τα μόνα μέλη της οικογένειας που έχουν αναρτήσει κάτι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις ώρες μετά τον θάνατο της Τατιάνα Σλόσμπεργκ είναι εκείνα που μοιράστηκαν λόγια αγάπης, όπως η ξαδέλφη της Κάρολαϊν Κένεντι, Maria Shriver, η οποία μάλιστα χλευάστηκε άμεσα σε ορισμένα από τα στιγμιότυπα που κοινοποίησε ο Τραμπ.

«Επιστρέφω σε αυτόν τον χώρο σήμερα για να αποτίσω φόρο τιμής στη γλυκιά, αγαπημένη μου Τατιάνα, που έφυγε από τη ζωή σήμερα», έγραψε η Shriver στο X. «Επιστρέφω για να τιμήσω την αγαπημένη και υποστηρικτική οικογένειά της, που ενώθηκε και έκανε ό,τι ήταν δυνατό για να τη βοηθήσει. Επιστρέφω με ραγισμένη καρδιά, γιατί η Τατιάνα αγαπούσε τη ζωή. Αγαπούσε τη ζωή της και πάλεψε με όλες της τις δυνάμεις για να την κρατήσει».

Με πληροφορίες από people.com