«Οι Αμερικανοί λένε όχι»: Ο Ομπάμα στηρίζει δημόσια τις διαδηλώσεις κατά της ICE στη Μινεάπολη

Ο Μπαράκ Ομπάμα δήλωσε δημόσια τη στήριξή του στους διαδηλωτές που κινητοποιούνται στη Μινεάπολη κατά των επιχειρήσεων της ICE, λέγοντας ότι η απάντηση σε όσα συμβαίνουν θα έρθει τελικά από τους ίδιους τους πολίτες.

Σε συνέντευξή του το Σάββατο στον προοδευτικό YouTuber Μπράιαν Τάιλερ Κοέν, ο πρώην πρόεδρος υποστήριξε ότι «η πλειοψηφία των Αμερικανών δεν εγκρίνει» αυτές τις πρακτικές και παρέπεμψε στις κινητοποιήσεις στη Μινεσότα ως παράδειγμα αντίδρασης της κοινωνίας.

Ο Ομπάμα έκανε λόγο για «πρωτοφανή» δράση της ICE σε Μινεάπολη και Σεντ Πολ, περιγράφοντας επιχειρήσεις χωρίς σαφές πλαίσιο, με ομοσπονδιακούς πράκτορες να μπαίνουν σε σπίτια και να βγάζουν ανθρώπους έξω. Ανέφερε επίσης περιστατικά που, όπως είπε, περιλάμβαναν χρήση μικρών παιδιών ως δόλωμα για να εμφανιστούν οι γονείς τους, καθώς και χρήση δακρυγόνων σε συγκεντρώσεις όπου, κατά τον ίδιο, ο κόσμος δεν παραβίαζε τον νόμο.

Η περιοχή των Twin Cities στη Μινεσότα βρίσκεται εδώ και καιρό στο επίκεντρο διαμαρτυριών απέναντι στην εντατικοποίηση των ελέγχων για τη μετανάστευση. Οι κινητοποιήσεις διευρύνθηκαν μετά τους θανάτους της Ρενέ Γκουντ και του Άλεξ Πρέτι, από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων μετανάστευσης.

Την ίδια εβδομάδα, ο Τομ Χόμαν, που έχει ρόλο συντονιστή της πολιτικής στα σύνορα, δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα μειώσει την ένταση των επιχειρήσεων στη Μινεσότα μετά τους θανάτους αυτούς. Πολλοί απέδωσαν την απόφαση αυτή και στην πίεση των διαδηλώσεων, ως ένδειξη ότι το μήνυμα έφτασε στην Ουάσινγκτον.

Ο Ομπάμα επέστρεψε σε αυτό το σημείο στη συνέντευξή του, λέγοντας ότι «αυτή τη στιγμή δοκιμαζόμαστε» και ότι αυτό που φάνηκε στη Μινεάπολη και το Σεντ Πολ, αλλά και σε άλλες πόλεις, «είναι ότι ο αμερικανικός λαός λέει όχι». Πρόσθεσε ότι όσο συνεχίζουν να υπάρχουν πολίτες που επιμένουν σε αυτές τις αξίες, «θα τα καταφέρουμε».

Ο Ομπάμα αναφέρθηκε και στη κοινή δήλωση που είχε κάνει με τη Μισέλ Ομπάμα για τη δολοφονία του Άλεξ Πρέτι, την οποία είχαν χαρακτηρίσει «τραγωδία» και «καμπανάκι» για κάθε Αμερικανό, ανεξαρτήτως πολιτικής ταυτότητας. Στην ίδια τοποθέτηση είχαν καταγγείλει επίσης ότι οι ομοσπονδιακές δυνάμεις δεν λειτουργούσαν με τρόπο νόμιμο και υπόλογο στη Μινεσότα και ότι οι τακτικές που χρησιμοποιήθηκαν έμοιαζαν σχεδιασμένες για εκφοβισμό και πρόκληση έντασης σε μια μεγάλη αμερικανική πόλη.

