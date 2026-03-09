Οι AI γάτες της Κίνας έχουν γίνει η νέα σαπουνόπερα του internet

Στα κινεζικά social media εξαπλώνεται ένα νέο είδος viral περιεχομένου: AI micro-dramas με γάτες, σκύλους και άλλα ζώα που πρωταγωνιστούν σε μελοδραματικές ιστορίες φτιαγμένες για κάθετη θέαση στο κινητό.

Το format δεν είναι τυχαίο. Βασίζεται στο εξαιρετικά δημοφιλές κινεζικό μοντέλο των micro dramas, δηλαδή επεισοδίων διάρκειας ενός έως τριών λεπτών, σχεδιασμένων αποκλειστικά για κινητό. Η αφήγηση είναι γρήγορη, γεμάτη cliffhangers και συναισθηματικές κορυφώσεις. Το κοινό παρακολουθεί δεκάδες επεισόδια στη σειρά, σχεδόν όπως σκρολάρει.

Η καινοτομία είναι ότι πλέον οι ηθοποιοί είναι ζώα, δημιουργημένα ή επεξεργασμένα με εργαλεία AI. Οι ιστορίες αναπαράγουν γνωστά μοτίβα από κινεζικά μελοδράματα, όπως ερωτικές προδοσίες, οικογενειακές συγκρούσεις, εκδίκηση και ηθικά διλήμματα. Μόνο που αντί για ανθρώπους βλέπουμε μια γάτα με δάκρυα να εγκαταλείπει το σπίτι ή έναν σκύλο να επιστρέφει δραματικά μετά από χρόνια απουσίας.

Η παραγωγή τέτοιων βίντεο είναι πλέον εξαιρετικά γρήγορη και φθηνή. Με text to video εργαλεία και αυτοματοποιημένο μοντάζ, δημιουργοί μπορούν να παράγουν ολόκληρες σειρές μέσα σε λίγες ώρες. Κάποια από αυτά τα AI pet dramas έχουν ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια προβολές, ενώ λογαριασμοί που ειδικεύονται στο είδος συγκεντρώνουν εκατομμύρια followers.

Το φαινόμενο δεν είναι απλώς ένα meme. Η βιομηχανία των micro dramas στην Κίνα έχει εξελιχθεί σε μια κερδοφόρα αγορά δισεκατομμυρίων, με εφαρμογές που εξάγουν το μοντέλο και σε διεθνείς αγορές. Η είσοδος της AI επιταχύνει ακόμη περισσότερο τον κύκλο παραγωγής και κατανάλωσης.

Αναλυτές βλέπουν σε αυτή την τάση έναν νέο traffic engine, με cute εικόνες, γρήγορο storytelling και έντονο συναίσθημα, όλα προσαρμοσμένα στη λογική του mobile feed. Το αποτέλεσμα είναι ένα υβρίδιο ανάμεσα σε σαπουνόπερα και animation, που δείχνει πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μετατρέψει ακόμα και μια γάτα σε πρωταγωνίστρια ενός binge watch δράματος.

Το ερώτημα δεν είναι αν θα φτάσει η τάση και στη Δύση, αλλά πότε.