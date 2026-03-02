Οι 5 συνήθειες που κάνουν τις σχέσεις πιο γερές

Οι συνήθειες διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε, διαχειριζόμαστε το άγχος και τις σχέσεις μας με τους άλλους, τόσο φιλικά, όσο και ερωτικά.

Στις σχέσεις μας η ικανοποίησή μας, η σταθερότητα και η αίσθηση της σύνδεσης σχετίζονται άμεσα με τις συμπεριφορές που υιοθετούμε καθημερινά.

Ακολουθούν πέντε συνήθειες που εμφανίζονται στις πιο ευτυχισμένες και ανθεκτικές σχέσεις.

Γιορτάζοντας τα καλά νέα του άλλου

Οι άνθρωποι είναι βιολογικά προγραμματισμένοι να εστιάζουν στα αρνητικά. Ωστόσο, στις σύγχρονες σχέσεις, συχνά οδηγεί σε απαισιοδοξία, κριτική ή χρόνια δυσαρέσκεια.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι αυτό που οι ερευνητές αποκαλούν «κεφαλαιοποίηση», δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο οι σύντροφοι αντιδρούν όταν ο άλλος μοιράζεται καλά νέα.

Μελέτες δείχνουν ότι όταν οι άνθρωποι ανταποκρίνονται με ενθουσιασμό (δηλαδή, κάνοντας ερωτήσεις, εκφράζοντας ενδιαφέρον, γιορτάζοντας τις επιτυχίες), τα ζευγάρια αναφέρουν μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη σχέση τους και ισχυρότερους συναισθηματικούς δεσμούς.

Μαζί, αλλά και χώρια

Το να νιώθεις ότι ο σύντροφός σου είναι «ο άνθρωπος σου» έχει μεγάλη σημασία, αλλά κανείς δεν μπορεί ρεαλιστικά να ικανοποιήσει όλες τις συναισθηματικές, κοινωνικές και ψυχολογικές ανάγκες ενός άλλου ατόμου.

Τα ευτυχισμένα ζευγάρια επενδύουν σε φιλίες, οικογενειακές σχέσεις και κοινωνικές συνδέσεις, τόσο μαζί όσο και ανεξάρτητα. Αυτό αποτρέπει τη σχέση από το να επιβαρυνθεί με μη ρεαλιστικές προσδοκίες.

Όταν οι σύντροφοι αισθάνονται κοινωνική υποστήριξη πέρα από τη σχέση, είναι λιγότερο πιθανό να αισθάνονται δυσαρέσκεια, παγιδευμένοι ή συναισθηματικά εξαντλημένοι.

Οι «δικές σας» συνήθειες

Η ποικιλία αποτελεί το «αλατοπίπερο» της ζωής για έναν λόγο. Ακόμη και οι ισχυρές σχέσεις μπορούν να αρχίσουν να γίνονται βαρετές όταν εξαφανιστεί η πρωτοτυπία. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για ζευγάρια που ζουν μαζί και έχουν απαιτητικές δουλειές. Ο κύκλος της δουλειάς, του σπιτιού, του ύπνου και της επανάληψης μπορεί να γίνει μονότονος με την πάροδο του χρόνου.

Γι' αυτό τα ευτυχισμένα ζευγάρια αναζητούν ενεργά αυτό που οι ερευνητές αποκαλούν «τρίτους χώρους», δηλαδή περιβάλλοντα που υπάρχουν εκτός σπιτιού (ο πρώτος χώρος) και εργασίας (ο δεύτερος χώρος). Μπορεί να είναι το αγαπημένο τους καφέ, ένα γυμναστήριο, ένα μονοπάτι για περπάτημα, μια βραδιά trivia ή ένα μάθημα που παρακολουθούν μαζί.

Ο κύριος σκοπός του τρίτου χώρου είναι η εξερεύνηση.

Ανεξαρτησία και ομαδικότητα

Η συνέπεια και η υποστήριξη είναι θεμελιώδεις σε υγιείς σχέσεις. Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου, ορισμένα ζευγάρια αρχίζουν να εξαρτώνται υπερβολικά το ένα από το άλλο — για τη ρύθμιση των συναισθημάτων, τη λήψη αποφάσεων ή την καθημερινή οργάνωση. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σταδιακά σε αλληλεξάρτηση.

Τα ευτυχισμένα ζευγάρια αντισταθμίζουν αυτό το φαινόμενο ασκώντας την ανεξαρτησία. Διατηρούν ατομικά χόμπι, περνούν χρόνο μόνοι τους ή αναλαμβάνουν ορισμένες ευθύνες ξεχωριστά.

Αυτή η ανεξαρτησία είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της αίσθησης του εαυτού και παράλληλα επιτρέπει κάτι που πολλά ζευγάρια υποτιμούν: την ευκαιρία να λείπουν ο ένας στον άλλο.

Μάθετε τις αλλαγές του/της συντρόφου σας

Το να ξυπνάτε κάθε μέρα δίπλα στο ίδιο πρόσωπο μπορεί να δημιουργήσει την ψευδαίσθηση μιας βαθιάς οικειότητας. Πολλά ζευγάρια υποθέτουν ότι η σωματική εγγύτητα γεννά φυσικά συναισθηματική εγγύτητα, αλλά αυτό δεν ισχύει. Οι άνθρωποι μεγαλώνουν και αλλάζουν με μικρούς τρόπους πιο συχνά από ό,τι συνειδητοποιούμε.

Τα ευτυχισμένα ζευγάρια παραμένουν πάντα περίεργα. Υπενθυμίζουν στον εαυτό τους ότι και οι δύο εξελίσσονται συνεχώς. Αφιερώνοντας χρόνο για να κάνουν ερωτήσεις, αρχίζουν επίσης να παρατηρούν όλα τα νέα όνειρα, τις επιθυμίες και τις ανάγκες του συντρόφου τους. Αυτό τους προστατεύει από μια από τις πιο συνηθισμένες παγίδες στις σχέσεις: την απόσταση παρά την εγγύτητα.

Με πληροφορίες από CNBC