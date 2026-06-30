Οι 15 ακριβότεροι προορισμοί στον κόσμο για το 2026: Πού χρειάζονται πάνω από 1.000 δολάρια την ημέρα

Οι περισσότεροι έχουν έναν ταξιδιωτικό προορισμό που ονειρεύονται να επισκεφθούν έστω μία φορά στη ζωή τους.

Από τα εξωτικά νησιά μέχρι τις «παγωμένες» άκρες του πλανήτη και άλλα «απομονωμένα» φυσικά τοπία, υπάρχουν ταξίδια που θεωρούνται εμπειρίες ζωής, αλλά απαιτούν και σημαντικό οικονομικό προϋπολογισμό.

Έρευνα της ταξιδιωτικής ασφαλιστικής εταιρείας SquareMouth αποκαλύπτει ποιοι είναι οι ακριβότεροι ταξιδιωτικοί προορισμοί στον κόσμο για το 2026. Η κατάταξη βασίστηκε σε στοιχεία από περισσότερες από 100.000 κρατήσεις ταξιδιωτικής ασφάλισης, έρευνες σε χιλιάδες ταξιδιώτες, καθώς και δεδομένα από πλατφόρμες όπως οι Google Flights και Kayak Hotels.

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Στις πρώτες θέσεις της λίστας κυριαρχούν απομονωμένοι προορισμοί, όπου το κόστος μετακίνησης, διαμονής και γενικότερα των διακοπών είναι ιδιαίτερα υψηλό. Μεταξύ άλλων, εξωτικά νησιά και προορισμοί άγριας φύσης συγκαταλέγονται στις πιο ακριβές επιλογές για όσους σχεδιάζουν ένα ταξίδι μέσα στο 2026.

Οι πιο ακριβοί προορισμοί διακοπών για το 2026

«Αν σχεδιάζετε να επισκεφθείτε τη Γροιλανδία, θα πρέπει να προετοιμαστείτε για ιδιαίτερα υψηλό κόστος», σχολιάζει το Euronews που αναδημοσίευσε στοιχεία της έρευνας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το μέσο κόστος διακοπών ανά ημέρα στη Γροιλανδία ανέρχεται στο εντυπωσιακό ποσό των 1.171 δολαρίων (1.027 ευρώ), ενώ το κόστος ενοικίασης αυτοκινήτου ανέρχεται σε 110 δολάρια (97 ευρώ) την ημέρα.

Ακολουθούν οι Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, όπου το κόστος διαμονής σε ξενοδοχείο τις καθημερινές ανέρχεται στα 1.137 δολάρια (997 ευρώ) και το μέσο κόστος ταξιδιού ανά ημέρα φτάνει τα 925 δολάρια (811 ευρώ).

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Γαλλική Πολυνησία και την πεντάδα συμπληρώνουν Ανταρκτική και Μαλδίβες.

Η λίστα με τους 15 ακριβότερους ταξιδιωτικούς προορισμούς για το 2026:

Γροιλανδία Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι Γαλλική Πολυνησία Ανταρκτική Μαλδίβες Ελβετία Ζιμπάμπουε Νήσοι Τερκς και Κάικος Μποτσουάνα (ισοβαθμία) Ανγκουίλα (ισοβαθμία) Αγία Λουκία (ισοβαθμία) Ναμίμπια (ισοβαθμία) Ισλανδία (ισοβαθμία) Νορβηγία Ζάμπια

Με πληροφορίες από Euronews

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