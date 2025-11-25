Όχημα του Πάπα Φραγκίσκου μετατρέπεται σε κινητή κλινική για τα παιδιά της Γάζας

Όχημα που είχε χρησιμοποιήσει ο Πάπας Φραγκίσκος κατά την επίσκεψή του στη Βηθλεέμ πριν από περισσότερο από μία δεκαετία μετατράπηκε σε κινητή ιατρική μονάδα, με την ελπίδα πως σύντομα θα μπορέσει να προσφέρει περίθαλψη στα παιδιά της Γάζας.

Η πρωτοβουλία είχε ευλογηθεί από τον Φραγκίσκο πριν από τον θάνατό του τον Απρίλιο και ανατέθηκε στη καθολική οργάνωση Caritas, η οποία επέβλεψε το έργο μετατροπής του οχήματος που παρουσιάστηκε την Τρίτη.

«Είμαστε ικανοποιημένοι που διαθέτουμε μια ουσιαστική συμβολή στην υγειονομική φροντίδα των παιδιών στη Γάζα», δήλωσε ο γενικός γραμματέας της Caritas, Άλιστερ Ντάτον, σε συνέντευξη Τύπου στη Βηθλεέμ.

Ο Φραγκίσκος είχε χρησιμοποιήσει το όχημα - ένα τροποποιημένο pick-up της Mitsubishi που είχε δωρίσει ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς - κατά την επίσκεψή του στη Βηθλεέμ το 2014.

Αβέβαιο πότε θα φτάσει στη Γάζα

Η ανοιχτή πλατφόρμα στο πίσω μέρος του οχήματος, όπου κάποτε στεκόταν ο Πάπας καθώς κινούνταν μέσα στη Βηθλεέμ, έχει πλέον κλειστεί και μετατραπεί σε χώρο περίθαλψης παιδιών.

«Αυτό το όχημα αποτελεί μαρτυρία ότι ο κόσμος δεν έχει ξεχάσει τα παιδιά της Γάζας», δήλωσε ο Καρδινάλιος Άντερς Αρμπορέλιους της Στοκχόλμης, ο οποίος είχε απευθυνθεί στον Φραγκίσκο πριν από τον θάνατό του σχετικά με την ιδέα της Caritas για μετατροπή του πρώην popemobile σε κινητή παιδιατρική κλινική.

Ο γενικός γραμματέας της Caritas Σουηδίας, Πέτερ Μπρούνε, ανέφερε ότι η κινητή μονάδα μπορεί να παρέχει περίθαλψη σε περίπου 200 παιδιά την ημέρα.

Ωστόσο, παραμένει ασαφές πότε το όχημα θα μπορέσει να εισέλθει στη Γάζα, όπου η κατάπαυση του πυρός εξακολουθεί να ισχύει τυπικά, παρά τους συχνούς ισραηλινούς βομβαρδισμούς σε μια περιοχή που έχει συντριβεί από δύο χρόνια πολέμου.

«Το συντομότερο δυνατόν», περιορίστηκε να πει ο Ντάτον, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Η COGAT, η ισραηλινή κυβερνητική υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό της εισόδου ανθρωπιστικής βοήθειας στον θύλακα, αρνήθηκε να σχολιάσει όταν ρωτήθηκε σχετικά.

Με πληροφορίες από Reuters