«Όχι»: Η Γροιλανδία αποκλείει αμερικανική κατάληψη υπό οποιεσδήποτε συνθήκες

Η κυβέρνηση της Γροιλανδίας ξεκαθάρισε ότι «δεν μπορεί υπό καμία συνθήκη να αποδεχθεί» την επιθυμία του Ντόναλντ Τραμπ να αναλάβει τον έλεγχο της.

Τη Δευτέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε το ενδιαφέρον του για τη στρατηγικά σημαντική και πλούσια σε ορυκτά Γροιλανδία, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ θα την αποκτήσουν «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο».

Η δήλωση προκάλεσε αναταραχή στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ, καθώς το νησί προστατεύεται από αμυντικές συμφωνίες μέσω της Δανίας. Μάλιστα στον απόηχό της, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μάρκ Ρούτε, τόνισε ότι η συμμαχία εξετάζει τρόπους ενίσχυσης της ασφάλειας στην Αρκτική.

Η Γροιλανδία είναι μέρος του βασιλείου της Δανίας και μέλος του ΝΑΤΟ, δήλωσε η κυβέρνηση, τονίζοντας ότι η άμυνα του νησιού θα συνεχιστεί «στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ».

Η πολιτική ηγεσία του νησιού υπογράμμισε ότι η Γροιλανδία θα παραμείνει «πάντα μέλος της δυτικής συμμαχίας», με κοινό ενδιαφέρον όλων των κρατών-μελών, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, για την προστασία της. Ο Τραμπ έχει αιτιολογήσει το ενδιαφέρον του για τον έλεγχο της Γροιλανδίας ως μέτρο για την ενίσχυση της ασφάλειας στην Αρκτική, απέναντι σε μια φερόμενη απειλή από Κίνα και Ρωσία. Ο Μάρκ Ρούτε τόνισε ότι το ΝΑΤΟ επεξεργάζεται βήματα για την προστασία της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων νέων αποστολών, στρατιωτικού εξοπλισμού ή ασκήσεων, χωρίς να έχουν ληφθεί ακόμη οριστικές αποφάσεις. Η Δανία, που ήδη επιτρέπει βάσει συνθήκης του 1951 σημαντική αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία, επαναλαμβάνει ότι το νησί «δεν τίθεται προς πώληση» και ελπίζει σε διπλωματική λύση.

Την Τετάρτη, οι υπουργοί Εξωτερικών της Γροιλανδίας και της Δανίας αναμένεται να συναντηθούν με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών στη Ουάσινγκτον.

Η ΕΕ έχει προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε στρατιωτική απόπειρα κατάληψης της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ίδια τη συμμαχία, καθώς η συνθήκη αμοιβαίας βοήθειας των κρατών-μελών θα απαιτούσε στήριξη προς τη Δανία.

Ορισμένοι Ευρωπαίοι πολιτικοί έχουν προτείνει ακόμη την προσφορά ένταξης της Γροιλανδίας στην ΕΕ, για να αποκλειστεί η αμερικανική επιρροή.

Η Κίνα, από την πλευρά της, καταδίκασε το ενδιαφέρον των ΗΠΑ, τονίζοντας ότι η Αρκτική αφορά τα συνολικά συμφέροντα της διεθνούς κοινότητας και καλώντας για σεβασμό στα δικαιώματα όλων των κρατών να δραστηριοποιούνται νόμιμα στην περιοχή.

Με πληροφορίες από Guardian