«Όχι, ευχαριστούμε» - Η Γροιλανδία «δεν χρειάζεται» το πλωτό νοσοκομείο του Τραμπ

Η Γροιλανδία είπε «όχι, ευχαριστούμε» στον Ντόναλντ Τραμπ, μετά την ανακοίνωσή του ότι σκοπεύει να στείλει αμερικανικό πλωτό νοσοκομείο στο αυτόνομο έδαφος της Δανίας, υποστηρίζοντας ότι οι κάτοικοι «δεν λαμβάνουν την ιατρική φροντίδα που χρειάζονται».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε τη σχετική δήλωση μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σάββατο, επαναφέροντας παράλληλα το ενδιαφέρον του για την απόκτηση της Γροιλανδίας, μια θέση που έχει εκφράσει και στο παρελθόν.

Ωστόσο, τόσο οι αρχές της Γροιλανδίας όσο και η κυβέρνηση της Δανίας έσπευσαν να απορρίψουν τον ισχυρισμό ότι το νησί χρειάζεται εξωτερική ιατρική βοήθεια.

Γροιλανδία: Η πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ

Η Γροιλανδία, με πληθυσμό λιγότερο από 60.000 κατοίκους, διαθέτει έξι νοσοκομεία και σύστημα δημόσιας υγείας που λειτουργεί σε συνεργασία με τη Δανία. Οι τοπικές αρχές ξεκαθάρισαν ότι δεν έχει υποβληθεί αίτημα για αποστολή αμερικανικού νοσοκομειακού πλοίου και ότι δεν υφίσταται ανάγκη έκτακτης ιατρικής συνδρομής.

Η παρέμβαση Τραμπ εντάσσεται σε μια ευρύτερη γεωπολιτική στρατηγική, καθώς η Γροιλανδία θεωρείται κρίσιμη λόγω της στρατηγικής της θέσης στην Αρκτική και των φυσικών της πόρων. Η Κοπεγχάγη έχει επανειλημμένα τονίσει ότι το νησί δεν είναι προς πώληση, ενώ και η κυβέρνηση της Γροιλανδίας υπογραμμίζει το δικαίωμα αυτοδιάθεσης των κατοίκων της.

Η κίνηση με το πλωτό νοσοκομείο, ένα από τα πλοία-νοσοκομεία του αμερικανικού ναυτικού, που χρησιμοποιούνται συνήθως σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών ή ανθρωπιστικών κρίσεων, προκάλεσε ερωτήματα για το κατά πόσο πρόκειται για πράξη ανθρωπιστικής πρόθεσης ή για συμβολική επίδειξη παρουσίας στην Αρκτική.

Προς το παρόν, το μήνυμα από τη Γροιλανδία παραμένει σαφές: δεν υπάρχει ανάγκη για εξωτερική ιατρική παρέμβαση και οι όποιες αποφάσεις για το μέλλον της λαμβάνονται από τους ίδιους τους κατοίκους της, σε συνεννόηση με τη Δανία.

Με πληροφορίες από Guardian