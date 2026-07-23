«Οδύσσεια»: Ιδιοκτήτες πλοίου «Βίκινγκ» που χρησιμοποιήθηκε στην ταινία δήλωσαν ότι το στούντιο δεν πλήρωσε για τις ζημιές

Οι Σουηδοί ιδιοκτήτες ενός αντιγράφου πλοίου Βίκινγκ που εμφανίζεται στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν υποστηρίζουν ότι οι κινηματογραφιστές φέρεται να επέστρεψαν το σκάφος με ζημιές και δεν πλήρωσαν για το κόστος των επισκευών.

Σχεδόν τρεις δεκαετίες στη θάλασσα, το πολεμικό πλοίο Glad av Gillberga, ένα αντίγραφο βασισμένο σε ναυάγιο περίπου του 1040 μ.Χ., που εντοπίστηκε στο φιόρδ του Ρόσκιλντε στη Δανία έχει διασχίσει με επιτυχία τη Βόρεια Θάλασσα, τη Βαλτική, ενώ έχει πραγματοποιήσει ακόμη και ταξίδι μέχρι τον Καναδά.

🔴 Universal owes Swedish Viking ship operator $6,000 for Odyssey film damage



Vikingaleden, a nonprofit Viking centre in Värmland, Sweden, says Universal Pictures failed to pay for repairs to the Glad av Gillberga, a Viking longship replica used in Christopher Nolan's The… pic.twitter.com/VZIMf6quPK — NewsTongue (@NewsTongueX) July 23, 2026

«Οδύσσεια»: Η Universal είχε δεσμευτεί να καλύψει το κόστος των επισκευών

Ωστόσο, έπειτα από έξι μήνες που βρισκόταν στα χέρια της Universal, η οποία σύμφωνα με τους ιδιοκτήτες του είχε δεσμευτεί να καλύψει το κόστος οποιωνδήποτε επισκευών, το πλοίο φέρεται να υπέστη σημαντικές ζημιές, μεταξύ άλλων στην πρύμνη και στο κατάρτι.

Η Vikingaleden, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που λειτουργεί κέντρο αφιερωμένο στους Βίκινγκς στην περιοχή Βέρμλαντ της δυτικής Σουηδίας, ανέφερε ότι όταν έστειλε στη Universal τον λογαριασμό για τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την επισκευή του πλοίου (χωρίς να χρεώσει την εθελοντική εργασία των μελών του), δεν έλαβε ποτέ κάποια πληρωμή.

Έναν χρόνο αργότερα, την ώρα που η επική ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν με πρωταγωνιστές τον Ματ Ντέιμον, τον Τομ Χόλαντ, την Αν Χάθαγουεϊ και τη Ζεντάγια κατακτά τα παγκόσμια ταμεία, συγκεντρώνοντας μόνο το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής της 264 εκατ. δολάρια (περίπου 196 εκατ. λίρες), ο οργανισμός υποστηρίζει ότι εξακολουθεί να περιμένει την καταβολή των 6.000 δολαρίων.

Ο πρόεδρος της ένωσης Vikingaleden, Πέτερ Ολάουσον, δήλωσε ότι, παρότι αισθάνεται υπερήφανος που το πλοίο συμμετείχε στην ταινία, το συναίσθημα αυτό έχει επισκιαστεί από την αίσθηση αδικίας μετά την παράληψη της κινηματογραφικής εταιρείας να καλύψει το κόστος των ζημιών.

«Χρεώνουμε μόνο το κόστος των υλικών και όχι την εργασία», ανέφερε. «Φυσικά η Universal μπορεί να αντέξει αυτά τα 6.000 δολάρια. Νιώθουμε ξεχασμένοι».

«Οδύσσεια»: Η Universal κατηγορήθηκε ότι δεν τήρησε την συμφωνία

Το πλοίο έχει πλέον επιστρέψει σε λειτουργία, ωστόσο ο Ολάουσον κατηγόρησε τη Universal ότι δεν τήρησε τη συμφωνία τους.

«Η συμφωνία ήταν ότι θα το επισκευάζαμε και θα λαμβάναμε οικονομική αποζημίωση», δήλωσε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι για τη Universal το ποσό που εκκρεμεί είναι σχετικά μικρό, όμως για την ένωση των 200 μελών που διαχειρίζεται το «χωριό» των Βίκινγκς και το μουσείο, αποτελεί ένα σημαντικό χρηματικό ποσό.

Η Universal έχει κληθεί να σχολιάσει τις καταγγελίες.

«Οδύσσεια»: Η ζωή στα πλοία τους έξι μήνες γυρισμάτων της ταινίας, δεν ήταν εύκολη

Η πολυσυζητημένη ταινία, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες κόστισε 250 εκατ. δολάρια, βασίζεται στο αρχαίο ελληνικό έπος του Ομήρου για τον βασιλιά της Ιθάκης, τον Οδυσσέα, και το δεκαετές ταξίδι επιστροφής του στην πατρίδα του Ιθάκη μετά τον Τρωικό Πόλεμο.

Το Glad av Gillberga χρησιμοποιήθηκε ως ένα από τα συνοδευτικά πλοία του στόλου, τα οποία θεωρείται ότι έμοιαζαν με τα σκανδιναβικά πλοία των Βίκινγκς.

Το βασικό πλοίο, δηλαδή το σκάφος του Οδυσσέα, ήταν το νορβηγικό αντίγραφο Draken Harald Hårfagre, μήκους 35 μέτρων.

Ο Σουηδός καπετάνιος του, Μπιορν Άλαντερ, δήλωσε ότι η ζωή στα πλοία κατά τη διάρκεια των έξι μηνών γυρισμάτων γύρω από ελληνικά και ιταλικά νησιά δεν ήταν εύκολη για το 30μελές πλήρωμα. Μιλώντας στον σουηδικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα SVT, ανέφερε:

«Μετατρέψαμε το πλοίο σε αρχαίο ελληνικό σκάφος. Αφαιρέσαμε τις σκηνές και όλα τα σύγχρονα στοιχεία και είχαμε ένα ανοιχτό κατάστρωμα, όπου ζούσαμε όλο αυτό το διάστημα. Ήταν αρκετά δύσκολο».

Με πληροφορίες από Guardian