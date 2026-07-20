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Οδύσσεια: Έγινε η ταινία με την καλύτερη πρεμιέρα για τον Νόλαν στο box office

Η Οδύσσεια κόστισε, σύμφωνα με πληροφορίες, 250 εκατ. δολάρια και είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX

The LiFO team
The LiFO team
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Ο Ματ Ντέιμον σε ρόλο Οδυσσέα στη νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν / Φωτ. αρχείου: Universal Pictures
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Η «Οδύσσεια» από τον Κρίστοφερ Νόλαν έκανε εξαιρετική πρεμιέρα στο παγκόσμιο box office κατά το πρώτο τριήμερο προβολών, σπάζοντας μάλιστα και προσωπικό ρεκόρ για τον ίδιο τον σκηνοθέτη. 

Οι πρώτες προβλέψεις ήθελαν την ταινία να εισπράττει περίπου 200 εκατ. δολάρια στο παγκόσμιο box office, μετά τις ισχυρές προπωλήσεις εισιτηρίων και τις sold-out προβολές IMAX. Ωστόσο μετά  από ένα εξαιρετικό τριήμερο, η Οδύσσεια ξεπέρασε τις προβλέψεις, αποφέροντας 264 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με το στούντιο Universal Pictures.

Μόνο στη Βόρεια Αμερική, η ταινία έφτασε τα 124,5 εκατ. δολάρια, καταλαμβάνοντας την τρίτη μεγαλύτερη πρεμιέρα του 2026, μετά το Toy Story 5 (159 εκατ. δολάρια) και την ταινία The Super Mario Galaxy Movie (131 εκατ. δολάρια). Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό επίτευγμα στις ΗΠΑ, καθώς η Οδύσσεια δεν είναι απλώς μια μεταφορά ενός ελληνικού έπους 2.700 ετών, αλλά είναι και ακατάλληλη για παιδιά κάτω από 17 ετών, κάτι που περιορίζει σημαντικά το κοινό.

Η «Οδύσσεια» ξεπέρασε τον Μπάτμαν 

Η Οδύσσεια αποτελεί τη μεγαλύτερη διεθνή πρεμιέρα που έχει σημειώσει ποτέ ο Νόλαν, ξεπερνώντας το The Dark Knight Rises του 2012, το οποίο είχε κάνει παγκόσμιο άνοιγμα με 249 εκατ. δολάρια. Αξίζει να σημειωθεί ότι είχε ακόμη καλύτερη πρεμιέρα από το Οσκαρικό Oppenheimer του 2023 (180 εκατ. δολάρια), το οποίο ολοκλήρωσε την παγκόσμια πορεία του με 975 εκατ. δολάρια.

Η Οδύσσεια κόστισε, σύμφωνα με πληροφορίες, 250 εκατ. δολάρια και είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX.

Μένει να δούμε αν η πρόσφατη ταινία του Νόλαν μπορεί να φτάσει το ορόσημο του 1 δισ. δολαρίων, αλλά δεδομένου ότι ο ισχυρότερος ανταγωνιστής θα έρθει στις αίθουσες στις 31 Ιουλίου με την πρεμιέρα του Spider-Man: Brand New Day, οι επόμενες δύο εβδομάδες θα πρέπει να ενισχύσουν περαιτέρω την κυριαρχία του στο παγκόσμιο box office.

Με πληροφορίες από Euronews

Διεθνή

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