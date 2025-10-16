«Οδικός χάρτης ετοιμότητας έως το 2030»: Η ΕΕ ενεργοποιεί νέα αμυντικά σχέδια για drones και ανατολικά σύνορα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την Πέμπτη στις Βρυξέλλες τέσσερα μεγάλα αμυντικά προγράμματα-«ναυαρχίδες», στο πλαίσιο της «Defence Readiness Roadmap 2030», ενός σχεδίου που στοχεύει να προετοιμάσει την Ευρώπη να υπερασπιστεί τον εαυτό της έως το τέλος της δεκαετίας.

Τα έργα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ένα σύστημα αντιμετώπισης drones, ένα πρόγραμμα για την ενίσχυση της ανατολικής μεθορίου της Ε.Ε., καθώς και πρωτοβουλίες για την αεράμυνα και την προστασία των ευρωπαϊκών διαστημικών υποδομών.

Η πρόταση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας για την ασφάλεια της Ευρώπης, λόγω της συνεχιζόμενης ρωσικής επιθετικότητας στην Ουκρανία, αλλά και των επανειλημμένων εκκλήσεων του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς τους Ευρωπαίους «να αναλάβουν μεγαλύτερο βάρος» για την άμυνά τους.

«Ο κίνδυνος δεν θα εξαφανιστεί ακόμη κι αν τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Είναι σαφές ότι πρέπει να ενισχύσουμε την άμυνά μας απέναντι στη Ρωσία», δήλωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ε.Ε. για την Εξωτερική Πολιτική και την Ασφάλεια, Κάγια Κάλας, παρουσιάζοντας τον οδικό χάρτη.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, δύο από τα έργα θεωρούνται προτεραιότητας:

Το European Drone Defence Initiative (γνωστό και ως «Drone Wall»), που θα αναπτύξει κοινές ευρωπαϊκές δυνατότητες ανίχνευσης και εξουδετέρωσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Το Eastern Flank Watch, ένα σχέδιο ενίσχυσης των ανατολικών συνόρων της Ένωσης «στη γη, στον αέρα και στη θάλασσα».

Η Επιτροπή προτείνει τα δύο αυτά προγράμματα να διαθέτουν αρχική επιχειρησιακή ικανότητα έως το τέλος του 2026, με πλήρη λειτουργικότητα το 2027 για το πρόγραμμα drones και το 2028 για το Eastern Flank Watch.

Παράλληλα, η Κομισιόν εισηγείται τη δημιουργία ενός «European Air Shield», για την προστασία από πυραύλους και εναέριες απειλές, καθώς και ενός «European Space Shield», που θα διασφαλίζει τα ευρωπαϊκά διαστημικά δίκτυα και δορυφορικές υπηρεσίες.

Το σχέδιο της Επιτροπής θα τεθεί τώρα υπό εξέταση από τους ηγέτες των 27 κρατών-μελών, οι οποίοι θα αποφασίσουν αν θα εγκρίνουν τις προτάσεις και ποιοι φορείς θα αναλάβουν τη διαχείρισή τους.

Η «Defence Readiness Roadmap 2030» θεωρείται το πιο φιλόδοξο βήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οικοδόμηση μιας ενιαίας ευρωπαϊκής αμυντικής στρατηγικής, ενόψει ενός ολοένα πιο ασταθούς διεθνούς περιβάλλοντος.